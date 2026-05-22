  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 27/05/2026 17:05

Tặng 200 phần quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Trung ương Huế

HNN.VN - Ngày 27/5, tại Hội trường Trung tâm Sản phụ khoa, Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức chương trình tặng quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Trao 100 suất quà hỗ trợ hộ nghèo phường Phong PhúHỗ trợ gần 400 hộ dân Phường Thuận Hóa với tổng kinh phí hơn 1,1 tỷ đồngTrao hơn 220 phần quà đầu xuân cho học sinh vùng cao Long Quảng

200 suất quà được trao tận tay các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6 

Tại chương trình, các nhà hảo tâm đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao tặng 200 phần quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Trung tâm Nhi.

Thông qua chương trình, Bệnh viện Trung ương Huế mong muốn tiếp tục kết nối thêm nhiều tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm tham gia các hoạt động hỗ trợ bệnh nhân, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhằm mang đến sự sẻ chia, động viên tinh thần và tiếp thêm nghị lực cho các em nhỏ cùng gia đình.

Được biết, trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, từ ngày 21 đến 31/5, Bệnh viện Trung ương Huế cùng các đơn vị, nhà tài trợ trao 550 phần quà và hơn 500 triệu đồng tiền mặt cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều chương trình văn nghệ, vui chơi cũng được tổ chức nhằm mang lại niềm vui và động viên tinh thần cho các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện.

THANH HƯƠNG
 Từ khóa:
trao quàbệnh việnthiếu nhi
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bệnh viện Trung ương Huế trao quà cho bệnh nhi khó khăn

Hoạt động trên được Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với Đoàn từ thiện Đà Nẵng tổ chức dành cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Bệnh viện Trung ương Huế trao quà cho bệnh nhi khó khăn
Khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW tại Bệnh viện Trung ương Huế

Sáng 21/5, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đã có buổi khảo sát tại Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị liên quan đến các giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới.

Khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết 72-NQ TW tại Bệnh viện Trung ương Huế
Trao chứng nhận cho các điều dưỡng điển hình tiên tiến tiêu biểu

Hoạt động trên được Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức trong khuôn khổ sinh hoạt khoa học chào mừng Ngày Quốc tế điều dưỡng 12/5 với chủ đề “Giao tiếp chuyên nghiệp trong chuyển đổi số và chất lượng bệnh viện”. Đây là hoạt động nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng giao tiếp, năng lực quản lý và văn hóa ứng xử trong môi trường y tế hiện đại.

Trao chứng nhận cho các điều dưỡng điển hình tiên tiến tiêu biểu
Hơn 400 học viên tham gia khóa đào tạo “Chăm sóc người bệnh ngoại khoa”

Khóa đào tạo “Chăm sóc người bệnh ngoại khoa” dành cho đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh trong toàn viện và các cơ sở y tế liên quan diễn ra từ ngày 6 - 15/5. Chương trình nhằm cập nhật, chuẩn hóa kiến thức, kỹ năng chăm sóc người bệnh ngoại khoa; đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn cho nhân viên y tế...

Hơn 400 học viên tham gia khóa đào tạo “Chăm sóc người bệnh ngoại khoa”

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top