Tặng 200 phần quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Trung ương Huế

200 suất quà được trao tận tay các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6

Tại chương trình, các nhà hảo tâm đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao tặng 200 phần quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Trung tâm Nhi.

Thông qua chương trình, Bệnh viện Trung ương Huế mong muốn tiếp tục kết nối thêm nhiều tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm tham gia các hoạt động hỗ trợ bệnh nhân, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhằm mang đến sự sẻ chia, động viên tinh thần và tiếp thêm nghị lực cho các em nhỏ cùng gia đình.

Được biết, trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, từ ngày 21 đến 31/5, Bệnh viện Trung ương Huế cùng các đơn vị, nhà tài trợ trao 550 phần quà và hơn 500 triệu đồng tiền mặt cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều chương trình văn nghệ, vui chơi cũng được tổ chức nhằm mang lại niềm vui và động viên tinh thần cho các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện.