Hỗ trợ gần 400 hộ dân Phường Thuận Hóa với tổng kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng

Lãnh đạo phường Thuận Hóa trao quà cho các hộ dân

Theo lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thuận Hóa, các đợt lũ lớn cuối năm 2025 kéo dài đã gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của nhiều gia đình trên địa bàn. Việc kịp thời rà soát, thống kê và triển khai hỗ trợ người dân thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị phường trong việc đồng hành cùng Nhân dân vượt qua khó khăn. Dịp trao quà này, mỗi hộ được nhận mức hỗ trợ 3 triệu đồng, góp phần giúp người dân khắc phục khó khăn trước mắt, từng bước ổn định đời sống.

Phát biểu tại buổi trao hỗ trợ, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhấn mạnh, những phần quà trao tặng không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin để các hộ dân nỗ lực vươn lên, sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai. Đồng thời khẳng định, công tác an sinh xã hội luôn được địa phương quan tâm, triển khai kịp thời, đúng đối tượng, bảo đảm công khai, minh bạch.

Những phần quà được trao tận tay bà con trong không khí ấm áp, nghĩa tình đã lan tỏa tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư. Qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng địa phương ngày càng phát triển bền vững.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thuận Hóa tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể triển khai nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo đời sống Nhân dân.