  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 13/02/2026 15:16

Hỗ trợ gần 400 hộ dân Phường Thuận Hóa với tổng kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng

HNN.VN - Sáng 13/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Thuận Hóa tổ chức chương trình trao quà và hỗ trợ cho 386 hộ gia đình trên địa bàn bị thiệt hại nặng do mưa, lũ.

Lát vỉa hè đường Đào Tấn: Người dân mong có sự đồng bộ toàn tuyếnChăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động, bệnh nhân khó khăn Xuân tình nguyện lan tỏa yêu thương đến học sinh vùng cao

 Lãnh đạo phường Thuận Hóa trao quà cho các hộ dân 

Theo lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thuận Hóa, các đợt lũ lớn cuối năm 2025 kéo dài đã gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của nhiều gia đình trên địa bàn. Việc kịp thời rà soát, thống kê và triển khai hỗ trợ người dân thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị phường trong việc đồng hành cùng Nhân dân vượt qua khó khăn. Dịp trao quà này, mỗi hộ được nhận mức hỗ trợ 3 triệu đồng, góp phần giúp người dân khắc phục khó khăn trước mắt, từng bước ổn định đời sống.

Phát biểu tại buổi trao hỗ trợ, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhấn mạnh, những phần quà trao tặng không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin để các hộ dân nỗ lực vươn lên, sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai. Đồng thời khẳng định, công tác an sinh xã hội luôn được địa phương quan tâm, triển khai kịp thời, đúng đối tượng, bảo đảm công khai, minh bạch.

Những phần quà được trao tận tay bà con trong không khí ấm áp, nghĩa tình đã lan tỏa tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư. Qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng địa phương ngày càng phát triển bền vững.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thuận Hóa tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể triển khai nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo đời sống Nhân dân. 

THANH HƯƠNG
 Từ khóa:
thuận hoátrao quàlũ lụt
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phường Thuận Hóa:
Gặp mặt quân nhân xuất ngũ, động viên thanh niên chuẩn bị nhập ngũ

Sáng 11/2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) phường Thuận Hóa tổ chức gặp mặt quân nhân xuất ngũ, phát lệnh gọi và động viên thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2026. Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Gặp mặt quân nhân xuất ngũ, động viên thanh niên chuẩn bị nhập ngũ
Trao quà “Xuân Yêu thương” cho các cơ sở nuôi dưỡng tập trung

Chiều 3/2, tại Trung tâm Bảo trợ xã hội TP. Huế (phường Kim Long), Sở Y tế TP. Huế phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế và Ban Từ thiện xã hội - Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế tổ chức chương trình trao quà “Xuân Yêu thương” dành cho các đối tượng tại các cơ sở nuôi dưỡng tập trung trên địa bàn thành phố.

Trao quà “Xuân Yêu thương” cho các cơ sở nuôi dưỡng tập trung
Ngày hội “Thuận Hóa - Bính Ngọ 2026”: Rộn ràng sắc Xuân, lan tỏa giá trị văn hóa Huế

Sáng 1/2, tại không gian 23 - 25 Lê Lợi, phường Thuận Hóa, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Thuận Hóa phối hợp với Câu lạc bộ Sách và Văn hóa Huế tổ chức Ngày hội “Thuận Hóa - Bính Ngọ” 2026 với chủ đề “Dung dăng dung dẻ - Vui khỏe đón Xuân”. Hoạt động thu hút đông đảo người dân, du khách, đặc biệt là các em thiếu nhi, góp phần tạo không khí vui tươi, rộn ràng trước thềm Tết Nguyên đán.

Ngày hội “Thuận Hóa - Bính Ngọ 2026” Rộn ràng sắc Xuân, lan tỏa giá trị văn hóa Huế

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top