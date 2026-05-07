Kiểm tra sức khỏe cho người dân

Phát biểu tại chương trình, đại diện lãnh đạo bệnh viện nhấn mạnh vai trò quan trọng của đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật viên trong hệ thống chăm sóc sức khỏe. Trong bối cảnh ngành y tế đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, giao tiếp chuyên nghiệp được xem là yếu tố then chốt góp phần bảo đảm an toàn người bệnh, nâng cao hiệu quả phối hợp chuyên môn và xây dựng hình ảnh người cán bộ y tế tận tâm, chuẩn mực.

Các chuyên đề được trình bày tại buổi sinh hoạt tập trung vào xây dựng văn hóa tử tế trong môi trường y tế, kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp, tăng cường phối hợp liên chuyên khoa và ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, chăm sóc người bệnh. Những nội dung này giúp đội ngũ điều dưỡng cập nhật thêm kiến thức thực tiễn, đồng thời nâng cao năng lực thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của hệ thống y tế hiện đại.

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế trao chứng nhận cho các điều dưỡng điển hình tiên tiến tiêu biểu

Trong khuôn khổ chương trình, bệnh viện đã trao chứng nhận “Điều dưỡng điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025” cho các cá nhân có nhiều đóng góp nổi bật trong công tác chăm sóc, điều trị và phục vụ người bệnh. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm ghi nhận, động viên đội ngũ điều dưỡng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy với nghề.

Hoạt động sinh hoạt khoa học chào mừng Ngày Quốc tế điều dưỡng 12/5 không chỉ thể hiện sự quan tâm của Bệnh viện Trung ương Huế đối với công tác điều dưỡng và phát triển nguồn nhân lực y tế, mà còn là dịp tri ân những đóng góp bền bỉ, thầm lặng của đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên trong hành trình chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Qua đó góp phần lan tỏa tinh thần học tập, đổi mới, xây dựng môi trường bệnh viện chuyên nghiệp, nhân văn và hướng tới chất lượng quốc tế.