Bệnh viện Trung ương Huế trao quà cho bệnh nhi khó khăn

Đại diện 2 đơn vị trao quà cho các bệnh nhi

Tại chương trình, đại diện Ban Giám đốc BVTW Huế cùng Đoàn từ thiện Đà Nẵng đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao 80 phần quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện sự quan tâm của cộng đồng dành cho các em và gia đình trong hành trình điều trị bệnh.

Theo lãnh đạo Bệnh viện, đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm tạo không khí vui tươi, ấm áp cho các em nhỏ trong thời gian điều trị bệnh. Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn tiếp thêm niềm vui, sự lạc quan và động lực để các bệnh nhi nỗ lực vượt qua khó khăn, chiến thắng bệnh tật.

Thông qua chương trình, BVTW Huế tiếp tục kêu gọi, kết nối thêm nhiều tổ chức, cá nhân thiện nguyện chung tay hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm cộng đồng. Đây cũng là nguồn động viên tinh thần thiết thực để các bệnh nhi và gia đình có thêm niềm tin, nghị lực trong quá trình điều trị, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Cùng với hoạt động ý nghĩa trên, từ ngày 19/5 - 15/6, BVTW Huế phối hợp với Công ty TNHH HV Holdings Global triển khai chương trình gội đầu miễn phí cho 100 người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện nhằm góp phần chăm sóc toàn diện, hỗ trợ nâng cao đời sống tinh thần và mang đến sự sẻ chia thiết thực cho người bệnh trong thời gian điều trị nội trú.

Chương trình được tổ chức vào khung giờ buổi chiều tại các Trung tâm, Khoa, Phòng điều trị được triển khai dưới hình thức tổ chức gội đầu miễn phí dành cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những trường hợp đang điều trị nội trú, sức khỏe còn hạn chế hoặc gặp khó khăn trong việc tự chăm sóc vệ sinh cá nhân, góp phần lan tỏa những giá trị nhân ái tốt đẹp trong cộng đồng.