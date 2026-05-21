Bệnh viện Trung ương Huế trao quà cho bệnh nhi khó khăn

HNN.VN - Hoạt động trên được Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với Đoàn từ thiện Đà Nẵng tổ chức dành cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Đại diện 2 đơn vị trao quà cho các bệnh nhi 

Tại chương trình, đại diện Ban Giám đốc BVTW Huế cùng Đoàn từ thiện Đà Nẵng đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao 80 phần quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện sự quan tâm của cộng đồng dành cho các em và gia đình trong hành trình điều trị bệnh.

Theo lãnh đạo Bệnh viện, đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm tạo không khí vui tươi, ấm áp cho các em nhỏ trong thời gian điều trị bệnh. Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn tiếp thêm niềm vui, sự lạc quan và động lực để các bệnh nhi nỗ lực vượt qua khó khăn, chiến thắng bệnh tật.

Thông qua chương trình, BVTW Huế tiếp tục kêu gọi, kết nối thêm nhiều tổ chức, cá nhân thiện nguyện chung tay hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm cộng đồng. Đây cũng là nguồn động viên tinh thần thiết thực để các bệnh nhi và gia đình có thêm niềm tin, nghị lực trong quá trình điều trị, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Cùng với hoạt động ý nghĩa trên, từ ngày 19/5 - 15/6, BVTW Huế phối hợp với Công ty TNHH HV Holdings Global triển khai chương trình gội đầu miễn phí cho 100 người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện nhằm góp phần chăm sóc toàn diện, hỗ trợ nâng cao đời sống tinh thần và mang đến sự sẻ chia thiết thực cho người bệnh trong thời gian điều trị nội trú.

Chương trình được tổ chức vào khung giờ buổi chiều tại các Trung tâm, Khoa, Phòng điều trị được triển khai dưới hình thức tổ chức gội đầu miễn phí dành cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những trường hợp đang điều trị nội trú, sức khỏe còn hạn chế hoặc gặp khó khăn trong việc tự chăm sóc vệ sinh cá nhân, góp phần lan tỏa những giá trị nhân ái tốt đẹp trong cộng đồng.

THANH HƯƠNG
Khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW tại Bệnh viện Trung ương Huế

Sáng 21/5, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đã có buổi khảo sát tại Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị liên quan đến các giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới.

Trao chứng nhận cho các điều dưỡng điển hình tiên tiến tiêu biểu

Hoạt động trên được Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức trong khuôn khổ sinh hoạt khoa học chào mừng Ngày Quốc tế điều dưỡng 12/5 với chủ đề “Giao tiếp chuyên nghiệp trong chuyển đổi số và chất lượng bệnh viện”. Đây là hoạt động nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng giao tiếp, năng lực quản lý và văn hóa ứng xử trong môi trường y tế hiện đại.

Hơn 400 học viên tham gia khóa đào tạo “Chăm sóc người bệnh ngoại khoa”

Khóa đào tạo “Chăm sóc người bệnh ngoại khoa” dành cho đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh trong toàn viện và các cơ sở y tế liên quan diễn ra từ ngày 6 - 15/5. Chương trình nhằm cập nhật, chuẩn hóa kiến thức, kỹ năng chăm sóc người bệnh ngoại khoa; đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn cho nhân viên y tế...

Từ một nghĩa cử hiến tạng, sáu cuộc đời được viết tiếp tại Bệnh viện Trung ương Huế

Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế vừa thực hiện thành công 6 ca ghép tạng từ một người hiến chết não, mang lại cơ hội sống và hồi sinh cho 6 bệnh nhân mắc bệnh lý nặng. Thành công này không chỉ khẳng định trình độ chuyên môn cao của đội ngũ y bác sĩ mà còn lan tỏa sâu sắc giá trị nhân văn của nghĩa cử hiến mô, tạng trong cộng đồng.

Bệnh viện Trung ương Huế khai trương máy cộng hưởng từ 3.0 Tesla – SIGNA Pioneer

Sáng 28/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức Lễ khai trương máy cộng hưởng từ 3.0 Tesla – SIGNA Pioneer. Tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế; đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành...

