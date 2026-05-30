Tăng cường hợp tác với Encity Singapore trong phát triển đô thị di sản

Lãnh đạo thành phố chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Công ty Cổ phần tư vấn Encity Singapore

Tại buổi tiếp, ông James Chew bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo TP. Huế, đồng thời đánh giá cao tầm nhìn phát triển của Huế trong giai đoạn mới. Công ty Cổ phần tư vấn Encity Singapore cam kết tiếp tục phát huy kinh nghiệm quốc tế, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của thành phố để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp quy hoạch hiện đại, hài hòa giữa bảo tồn di sản và phát triển đô thị, góp phần xây dựng Huế trở thành đô thị di sản đặc trưng, trung tâm lớn về văn hóa, du lịch, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực và cả nước.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn vui mừng chào đón đoàn công tác trong chuyến thăm và làm việc tại TP. Huế. Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao những đóng góp của Encity Singapore trong quá trình nghiên cứu, tư vấn và đồng hành cùng TP. Huế xây dựng Điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch được phê duyệt là cơ sở quan trọng để thành phố định hướng phát triển trong giai đoạn mới, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, mở rộng không gian phát triển và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững.

Theo định hướng quy hoạch, Huế tập trung phát triển các động lực tăng trưởng mới, trong đó chú trọng kinh tế biển và đầm phá, phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch di sản, kinh tế đêm; đồng thời lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực phát triển chủ đạo. Thành phố cũng đang triển khai rà soát, điều chỉnh hệ thống quy hoạch nhằm đảm bảo tính đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư, phát triển đô thị và bảo tồn các giá trị di sản đặc sắc của Huế.

Chủ tịch UBND thành phố mong muốn trong thời gian tới, Công ty Cổ phần tư vấn Encity tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tư vấn cho Huế trong một số nhiệm vụ trọng tâm như rà soát, điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị thành phố Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; lập thiết kế đô thị riêng khu vực Kinh thành Huế; nghiên cứu ý tưởng quy hoạch khu vực phụ cận ga đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam theo định hướng phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD); tham gia thiết kế quy hoạch chi tiết khu vực chợ Đông Ba; đồng thời nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng nền tảng quản lý quy hoạch, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố.