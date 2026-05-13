Hoạt động diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi của thiếu nhi cả nước hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026). Tại buổi lễ, tuổi trẻ và thiếu nhi thành phố thành kính dâng hoa, báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và quyết tâm tiếp tục học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

Bí thư Thành Đoàn Nguyễn Thanh Hoài tặng bằng khen cho các giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi

Dịp này, Hội đồng Đội thành phố còn tuyên dương 42 giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi và 43 thiếu nhi tiêu biểu năm 2026. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, cống hiến và thành tích nổi bật của các thầy cô giáo cùng các em thiếu nhi thời gian qua.

Bà Hoàng Thùy Linh, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố mong muốn các cấp bộ Đoàn, Hội đồng Đội và nhà trường tiếp tục quan tâm, chăm lo công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Qua đó, tạo môi trường thuận lợi để đội viên, thiếu nhi học tập, vui chơi, rèn luyện và phát triển toàn diện.

Đồng thời, đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động Đội phù hợp với tình hình mới, góp phần xây dựng tổ chức Đội ngày càng vững mạnh. Đối với thiếu nhi, cần tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện đạo đức, kỹ năng, nuôi dưỡng ước mơ đẹp và tích cực thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành công dân có ích cho quê hương, đất nước.