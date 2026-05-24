Lúa - vịt hữu cơ: Hướng đi mới trên vùng thấp trũng Đan Điền

Giống lúa ĐT39 do Tập đoàn Quế Lâm cung cấp được cấy trên những thửa ruộng màu mỡ Nghĩa Lộ - Nam Phù - Nho Lâm

Ông Nguyễn Chí Quang, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố khẳng định: “Việc kết hợp vịt vào ruộng lúa không chỉ là một phương pháp canh tác truyền thống mà còn là mô hình nông nghiệp hiện đại, thân thiện với môi trường. Phương pháp này đang được nhiều nông dân quan tâm nhờ những lợi ích thiết thực như cải thiện năng suất, giảm sâu bệnh, nâng cao giá trị kinh tế và bảo vệ môi trường”.

Kỳ vọng từ mô hình sản xuất mới

Từ sáng sớm, cánh đồng hữu cơ Nghĩa Lộ - Nam Phù - Nho Lâm đã rộn ràng tiếng nói cười của bà con nông dân của HTX Nông nghiệp Phú Hòa tham gia xuống giống vụ lúa mới hè thu 2026. Những cây mạ giống lúa hữu cơ ĐT39 do Tập đoàn Quế Lâm cung cấp được cấy trên những thửa ruộng màu mỡ Nghĩa Lộ - Nam Phù - Nho Lâm hứa hẹn vụ mùa thắng lợi.

Ông Ngô Ngọc Lưu, người dân xã Đan Điền chia sẻ, bà con rất phấn khởi khi địa phương triển khai mô hình sản xuất mới. Theo ông Lưu, chỉ sau khoảng 3 tháng canh tác (từ tháng 6 đến tháng 9), người dân có thể thu hoạch lúa và được doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm. Điều này giúp nông dân yên tâm sản xuất, đồng thời tạo điều kiện phát triển vùng nguyên liệu lúa hữu cơ phục vụ thị trường.

Cấy lúa thủ công truyền thống vẫn luôn là sự lựa chọn của người dân vùng thấp trũng

Mô hình hữu cơ sinh thái lúa - vịt là hình thức canh tác kết hợp, trong đó vịt được thả trên ruộng lúa trong quá trình sinh trưởng của cây. Đây là mô hình đã được triển khai tại nhiều địa phương và chứng minh hiệu quả về kinh tế cũng như môi trường.

Theo ông Lê Hiếu, công nhân Tập đoàn Quế Lâm, vịt đóng vai trò như những “công nhân đồng ruộng” tự nhiên. Trong quá trình kiếm ăn, vịt giúp tiêu diệt cỏ dại, sâu hại như sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ xít; làm giảm lượng trứng sâu bệnh trong bùn đất. Phân vịt trở thành nguồn phân hữu cơ tự nhiên giàu dinh dưỡng, góp phần cải tạo đất và bổ sung dưỡng chất cho cây lúa.

Ngoài ra, việc vịt di chuyển liên tục trên ruộng còn giúp xới tơi lớp bùn mặt, tăng cường trao đổi khí trong đất, tạo điều kiện cho bộ rễ lúa phát triển khỏe mạnh. Nhờ đó, người dân giảm đáng kể chi phí thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt cỏ và thức ăn chăn nuôi.

Hiệu quả kinh tế gắn với phát triển bền vững

Theo ông Nguyễn Chí Quang, nhiều nghiên cứu và thực tiễn sản xuất cho thấy mô hình lúa - vịt có thể giúp tăng năng suất lúa từ 5 - 15% so với phương thức canh tác truyền thống. Môi trường sinh trưởng thuận lợi với đất tơi xốp, ít cỏ dại, sâu bệnh được kiểm soát tự nhiên và nguồn dinh dưỡng hữu cơ liên tục giúp cây lúa phát triển ổn định. Không chỉ nâng cao năng suất, mô hình còn tạo ra sản phẩm gạo chất lượng cao, hạn chế dư lượng hóa chất, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường đối với nông sản sạch.

Máy cấy lúa được đưa xuống đồng ruộng hỗ trợ bà con trồng lúa

Đối với người dân, đây là mô hình mang lại lợi ích kép khi vừa thu hoạch lúa, vừa có thêm nguồn thu từ chăn nuôi vịt. Trong khi đó, chi phí đầu vào được cắt giảm đáng kể nhờ hạn chế sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật và công lao động làm cỏ. Vịt nuôi trên đồng ruộng có sức đề kháng tốt, chất lượng thịt và trứng cao nên được người tiêu dùng ưa chuộng, giá bán cũng cao hơn so với chăn nuôi công nghiệp.

Ông Nguyễn Ngọc Tiến, Chủ tịch UBND xã Đan Điền cho rằng, mô hình hữu cơ sinh thái lúa - vịt không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần hình thành điểm đến trải nghiệm nông nghiệp, tạo sức hút đối với du khách khi đến tham quan địa phương.

“Đây là mô hình có nhiều tiềm năng để nhân rộng, không chỉ tại Đan Điền mà còn ở các địa phương khác vùng thấp trũng của Huế. Quan trọng hơn, mô hình góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân và tạo ra nguồn sản phẩm hữu cơ an toàn cho thị trường. Mô hình này được bàn giao lại cho HTX Nông nghiệp Phú Hòa và bà con nông dân Nghĩa Lộ - Nam Phù - Nho Lâm quản lý, thực hiện để nhân rộng”, ông Tiến nhấn mạnh.

Bên cạnh hiệu quả kinh tế, việc hạn chế sử dụng hóa chất trong sản xuất còn góp phần bảo vệ hệ sinh thái đồng ruộng, giảm ô nhiễm môi trường đất và nguồn nước, bảo tồn các loài sinh vật có ích. Đây cũng là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái mà Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới đang hướng tới.