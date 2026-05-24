  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 30/05/2026 13:24

Lúa - vịt hữu cơ: Hướng đi mới trên vùng thấp trũng Đan Điền

HNN.VN - Ngày 30/5, tại cánh đồng Nghĩa Lộ - Nam Phù - Nho Lâm, Tập đoàn Quế Lâm phối hợp với UBND xã Đan Điền tổ chức lễ xuống đồng mô hình hữu cơ sinh thái lúa - vịt. Mô hình này không chỉ mở ra hướng sản xuất nông nghiệp bền vững, mà còn mang đến kỳ vọng nâng cao thu nhập cho nông dân, tạo ra sản phẩm sạch, thân thiện với môi trường trên vùng đất thấp trũng.

Trồng lúa hữu cơ - hướng đi bền vững

Giống lúa ĐT39 do Tập đoàn Quế Lâm cung cấp được cấy trên những thửa ruộng màu mỡ Nghĩa Lộ - Nam Phù - Nho Lâm

Ông Nguyễn Chí Quang, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố khẳng định: “Việc kết hợp vịt vào ruộng lúa không chỉ là một phương pháp canh tác truyền thống mà còn là mô hình nông nghiệp hiện đại, thân thiện với môi trường. Phương pháp này đang được nhiều nông dân quan tâm nhờ những lợi ích thiết thực như cải thiện năng suất, giảm sâu bệnh, nâng cao giá trị kinh tế và bảo vệ môi trường”.

Kỳ vọng từ mô hình sản xuất mới

Từ sáng sớm, cánh đồng hữu cơ Nghĩa Lộ - Nam Phù - Nho Lâm đã rộn ràng tiếng nói cười của bà con nông dân của HTX Nông nghiệp Phú Hòa tham gia xuống giống vụ lúa mới hè thu 2026. Những cây mạ giống lúa hữu cơ ĐT39 do Tập đoàn Quế Lâm cung cấp được cấy trên những thửa ruộng màu mỡ Nghĩa Lộ - Nam Phù - Nho Lâm hứa hẹn vụ mùa thắng lợi.

Ông Ngô Ngọc Lưu, người dân xã Đan Điền chia sẻ, bà con rất phấn khởi khi địa phương triển khai mô hình sản xuất mới. Theo ông Lưu, chỉ sau khoảng 3 tháng canh tác (từ tháng 6 đến tháng 9), người dân có thể thu hoạch lúa và được doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm. Điều này giúp nông dân yên tâm sản xuất, đồng thời tạo điều kiện phát triển vùng nguyên liệu lúa hữu cơ phục vụ thị trường.

Cấy lúa thủ công truyền thống vẫn luôn là sự lựa chọn của người dân vùng thấp trũng

Mô hình hữu cơ sinh thái lúa - vịt là hình thức canh tác kết hợp, trong đó vịt được thả trên ruộng lúa trong quá trình sinh trưởng của cây. Đây là mô hình đã được triển khai tại nhiều địa phương và chứng minh hiệu quả về kinh tế cũng như môi trường.

Theo ông Lê Hiếu, công nhân Tập đoàn Quế Lâm, vịt đóng vai trò như những “công nhân đồng ruộng” tự nhiên. Trong quá trình kiếm ăn, vịt giúp tiêu diệt cỏ dại, sâu hại như sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ xít; làm giảm lượng trứng sâu bệnh trong bùn đất. Phân vịt trở thành nguồn phân hữu cơ tự nhiên giàu dinh dưỡng, góp phần cải tạo đất và bổ sung dưỡng chất cho cây lúa. 

Ngoài ra, việc vịt di chuyển liên tục trên ruộng còn giúp xới tơi lớp bùn mặt, tăng cường trao đổi khí trong đất, tạo điều kiện cho bộ rễ lúa phát triển khỏe mạnh. Nhờ đó, người dân giảm đáng kể chi phí thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt cỏ và thức ăn chăn nuôi.

Hiệu quả kinh tế gắn với phát triển bền vững

Theo ông Nguyễn Chí Quang, nhiều nghiên cứu và thực tiễn sản xuất cho thấy mô hình lúa - vịt có thể giúp tăng năng suất lúa từ 5 - 15% so với phương thức canh tác truyền thống. Môi trường sinh trưởng thuận lợi với đất tơi xốp, ít cỏ dại, sâu bệnh được kiểm soát tự nhiên và nguồn dinh dưỡng hữu cơ liên tục giúp cây lúa phát triển ổn định. Không chỉ nâng cao năng suất, mô hình còn tạo ra sản phẩm gạo chất lượng cao, hạn chế dư lượng hóa chất, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường đối với nông sản sạch.

Máy cấy lúa được đưa xuống đồng ruộng hỗ trợ bà con trồng lúa 

Đối với người dân, đây là mô hình mang lại lợi ích kép khi vừa thu hoạch lúa, vừa có thêm nguồn thu từ chăn nuôi vịt. Trong khi đó, chi phí đầu vào được cắt giảm đáng kể nhờ hạn chế sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật và công lao động làm cỏ. Vịt nuôi trên đồng ruộng có sức đề kháng tốt, chất lượng thịt và trứng cao nên được người tiêu dùng ưa chuộng, giá bán cũng cao hơn so với chăn nuôi công nghiệp.

Ông Nguyễn Ngọc Tiến, Chủ tịch UBND xã Đan Điền cho rằng, mô hình hữu cơ sinh thái lúa - vịt không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần hình thành điểm đến trải nghiệm nông nghiệp, tạo sức hút đối với du khách khi đến tham quan địa phương.

“Đây là mô hình có nhiều tiềm năng để nhân rộng, không chỉ tại Đan Điền mà còn ở các địa phương khác vùng thấp trũng của Huế. Quan trọng hơn, mô hình góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân và tạo ra nguồn sản phẩm hữu cơ an toàn cho thị trường. Mô hình này được bàn giao lại cho HTX Nông nghiệp Phú Hòa và bà con nông dân Nghĩa Lộ - Nam Phù - Nho Lâm quản lý, thực hiện để nhân rộng”, ông Tiến nhấn mạnh.

Bên cạnh hiệu quả kinh tế, việc hạn chế sử dụng hóa chất trong sản xuất còn góp phần bảo vệ hệ sinh thái đồng ruộng, giảm ô nhiễm môi trường đất và nguồn nước, bảo tồn các loài sinh vật có ích. Đây cũng là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái mà Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới đang hướng tới.

Xuống đồng vụ lúa hữu cơ hè thu 2026 

Bài, ảnh, clip: PHONG ANH
 Từ khóa:
Lúa hữu cơmô hìnhlúa - vịtxã Đan Điền.
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Gần và lắng nghe dân để vận hành hiệu quả”

Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động của chính quyền cơ sở đã có nhiều chuyển biến rõ nét, đặc biệt trong cách điều hành, trách nhiệm phục vụ Nhân dân. Từ thực tiễn cơ sở, bà Hoàng Thị Như Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Cựu đã chia sẻ với Huế ngày nay Cuối tuần về những thay đổi trong điều hành để mô hình vận hành hiệu quả.

“Gần và lắng nghe dân để vận hành hiệu quả”
Xây dựng chính sách phát triển nhà ở theo mô hình mới, bảo đảm mọi người đều có chỗ ở

Chiều 19/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và các ban, bộ, ngành liên quan về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư.

Xây dựng chính sách phát triển nhà ở theo mô hình mới, bảo đảm mọi người đều có chỗ ở
Ngành giáo dục thích ứng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ngành giáo dục TP. Huế từng bước thích ứng với phương thức quản lý mới, bảo đảm hoạt động dạy học ổn định, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong quản lý giáo dục.

Ngành giáo dục thích ứng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top