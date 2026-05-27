Nhiều hoạt động hướng về trẻ em nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi

Các đại biểu tham dự lễ phát động chương trình tại điểm cầu TP. Huế. Ảnh: Phong Anh

Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026 - 2030” được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương kết nối đến 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo tại chương trình. Tại điểm cầu Công an TP. Huế, Đại tá Nguyễn Viết Hoàng, Phó Giám đốc Công an thành phố tham dự và chủ trì.

Trong khuôn khổ chương trình diễn ra nhiều hoạt động thiết thực như triển lãm, trình chiếu phóng sự về công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; các tiết mục nghệ thuật hưởng ứng; hoạt động ký cam kết đồng hành bảo vệ trẻ em trên không gian số…

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Bộ Công an cùng sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp trong việc tham mưu Thủ tướng Chính phủ xây dựng và ban hành chương trình.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian tới, chuyển đổi số sẽ tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ trên quy mô quốc gia; các hoạt động của Chính phủ, xã hội và người dân trên không gian mạng sẽ ngày càng thường xuyên, sâu rộng hơn.

Vì vậy, các ban, bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và toàn xã hội cần tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng cơ chế bảo vệ trẻ em theo hướng “chủ động”, “từ sớm”, “từ xa”; nâng cao khả năng ứng phó nhanh, xử lý và can thiệp kịp thời, nhằm bảo đảm trẻ em Việt Nam được bảo vệ, phát triển an toàn, thực chất và bền vững trong kỷ nguyên số.

Cùng ngày, Công an phường Mỹ Thượng phối hợp với Phòng CSGT Công an TP. Huế cùng các phòng, ban chuyên môn và doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức hội nghị tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ kết hợp chương trình chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 với chủ đề “An toàn cho em - yêu thương ngày 1/6”.

Trao tặng quà cho các em tại Nhà nuôi dạy trẻ mồ côi Ưu Đàm. Ảnh: Anh Phong

Tại chương trình, trẻ được hướng dẫn nhiều kỹ năng thiết thực liên quan đến an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và phòng tránh tai nạn đuối nước.

Sau chương trình tuyên truyền, đại diện Công an phường Mỹ Thượng, Phòng CSGT Công an thành phố cùng các doanh nghiệp trao tặng áo phao cứu sinh và nhiều phần quà ý nghĩa cho các em nhỏ tại Nhà nuôi dạy trẻ mồ côi Ưu Đàm, động viên các em tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Sư cô Thích Nữ Phước Thiện cho biết, hiện Nhà nuôi dạy trẻ mồ côi Ưu Đàm đang chăm sóc, nuôi dưỡng gần 30 trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn. Dù còn nhiều vất vả nhưng tập thể tại đây luôn cố gắng chăm lo, tạo điều kiện tốt nhất để các em có thêm niềm tin và động lực hướng tới tương lai.

UBND xã Bình Điền cũng tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Chinh, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Điền nhấn mạnh vai trò của công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong giai đoạn hiện nay, nhất là việc trang bị kỹ năng cho trẻ em trong môi trường số, góp phần giúp các em phát triển an toàn, tự tin và toàn diện.

Dịp này, UBND xã Bình Điền trao tặng 15 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống; đồng thời trao nhiều phần quà cho các em thiếu nhi nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Xe đạp là món quà ý nghĩa đối với các em học sinh nghèo, vượt khó phường Phong Điền. Ảnh: Thương Hoài

Trong lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 tại phường Phong Điền, UBND phường cùng các tổ chức, cá nhân trao tặng 40 suất quà và 5 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em khuyết tật trên địa bàn với tổng kinh phí hơn 35 triệu đồng.

Thông qua hoạt động này, địa phương tiếp tục khẳng định sự quan tâm đối với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; góp phần tạo môi trường để mọi trẻ em được sống, học tập và phát triển trong điều kiện an toàn, hạnh phúc, phù hợp với yêu cầu của kỷ nguyên số.

Ban Tổ chức trao tặng 15 chiếc xe đạp cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho học sinh. Ảnh: Quỳnh Anh

Tại chùa Trừng Hà, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam liên xã Phú Vang, Phú Vinh, Phú Hồ tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức Đại lễ trao tặng 15 chiếc xe đạp cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.

Phường Phong Thái trao quà tại lễ phát động “Tháng hành động vì trẻ em năm 2026” . Ảnh: Song Minh

Tại Trường THCS Phong Hiền, UBND phường Phong Thái tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì trẻ em năm 2026”.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Thái Trần Công Phước khẳng định, đây là Tháng hành động vì trẻ em đầu tiên của phường sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025, thể hiện quyết tâm của địa phương trong chăm lo, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển toàn diện cho trẻ em trong giai đoạn mới.

Dịp này, UBND phường Phong Thái trao tặng 15 phần quà và 4 xe đạp cho học sinh vượt khó học giỏi.