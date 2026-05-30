32 doanh nghiệp tuyển dụng 2.460 vị trí việc làm

Doanh nghiệp phỏng vấn sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp

Chương trình thu hút 32 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, trong đó có 24 doanh nghiệp tuyển dụng trực tiếp tại các gian hàng. Bên cạnh đó, nhiều nhà tuyển dụng tham gia thông qua hình thức tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, với tổng cộng 2.460 chỉ tiêu tuyển dụng thuộc tất cả các

Đây là năm thứ 13 liên tiếp Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tổ chức Ngày hội việc làm nhằm tạo cơ hội cho sinh viên tìm kiếm việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo, đồng thời giúp các doanh nghiệp tiếp cận và tuyển chọn nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển.

Thông qua chuỗi hoạt động của Ngày hội việc làm, trường cũng lắng nghe những nhận xét, góp ý từ các nhà tuyển dụng về chất lượng nguồn nhân lực, từ đó điều chỉnh chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng sinh viên cả về kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thị trường lao động.