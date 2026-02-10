Màu xanh của rau màu trên cánh đồng thôn An Gia

Càng cận kề tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trên những cánh đồng rau màu của các xã Quảng Điền, Đan Điền, phường Phong Quảng, Hương An, Hóa Châu… không khí lao động càng trở nên tất bật. Tranh thủ những ngày nắng đẹp, người dân hối hả chăm sóc, thu hoạch rau màu nhằm kịp thời cung ứng cho thị trường dịp Tết.

Tại các thôn An Gia, Giang Đông, La Vân Hạ… những vùng trồng rau tập trung của xã Quảng Điền, bà con nông dân đang tất bật thu hoạch rau phục vụ những ngày giáp Tết.

Theo thống kê của UBND xã Quảng Điền, toàn xã hiện có gần 150ha rau màu các loại, trong đó riêng rau má chiếm khoảng 72ha. Quảng Điền được xem là một trong những vựa rau lớn của TP. Huế, cung cấp rau xanh quanh năm cho thị trường. Trên những cánh đồng bạt ngàn, màu xanh của hành, ngò, cải, xà lách, mồng tơi, ngò gai, quế… trải dài, tạo nên bức tranh lao động sinh động những ngày giáp Tết. Để tăng thu nhập, nhiều hộ còn trồng xen dặm các loại cây ngắn ngày như dưa gang, mướp đắng; một số hộ trồng thêm hoa cúc, vạn thọ phục vụ nhu cầu của người dân dịp Tết.

Không khí lao động khẩn trương cũng hiện rõ trên các cánh đồng rau màu tại các tổ dân phố Thành Trung, Tây Thành, Phú Lương, Thanh Hà… phường Hóa Châu.

Hiện phường Hóa Châu có khoảng 70ha rau sạch, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 300 lao động địa phương. Bình quân mỗi ha rau sạch mang lại nguồn thu từ 120 - 150 triệu đồng/năm; sau khi trừ chi phí, lợi nhuận đạt từ 50 - 60 triệu đồng/ha.

Người dân trên địa bàn được mùa rau Tết

Tại phường Hương An, sau nhiều nỗ lực, địa phương đã hình thành mô hình sản xuất hành lá an toàn với diện tích 16,5 ha đạt tiêu chuẩn VietGAP, thu hút hơn 170 hộ tham gia. Trên đồng ruộng, hành lá được trồng xen canh cùng nhiều loại rau màu khác. Vụ Tết, nông dân hầu như không có ngày nghỉ; từ khâu làm đất, xuống giống, chăm sóc đến thu hoạch đều được triển khai khẩn trương.

Ông Nguyễn Hữu Kiến, người trồng rau ở phường Hương An cho biết, gia đình ông hiện có gần 1ha trồng hành lá và đang tiếp tục mở rộng diện tích. “So với cây lúa, hiệu quả kinh tế từ hành lá cao vượt trội, với năng suất khoảng 4,8 - 5 tấn/ha/năm, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng/ha/năm”, ông Kiến chia sẻ.

Tuy nhiên, theo người trồng rau, so với cùng thời điểm cận Tết những năm trước, giá rau năm nay thấp hơn đáng kể. Thời điểm sau lũ lụt, giá rau thường dao động từ 15.000 - 20.000 đồng/kg thì nay chỉ còn khoảng 4.000 - 5.000 đồng/kg. Điều này dễ hiểu bởi sau mưa lũ, thời tiết nắng ráo thuận lợi, nhiều hộ đồng loạt xuống giống để kịp vụ Tết nên nguồn cung tăng mạnh, trong khi thị trường tiêu thụ chủ yếu vẫn tập trung ở các chợ truyền thống. Việc thiếu liên kết tiêu thụ, chưa có hợp đồng bao tiêu ổn định khiến giá rau dễ bị tác động khi cung vượt cầu.

Trước thực trạng này, để giúp người trồng rau ổn định đầu ra và nâng cao giá trị sản phẩm, lãnh đạo các địa phương cần có những giải pháp mang tính lâu dài. Trước mắt, cần tăng cường kết nối giữa người trồng rau với các chợ đầu mối, siêu thị, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn TP. Huế và các vùng lân cận nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Điền Hoàng Văn Minh Châu, địa phương đang kết nối với một số bếp ăn tập thể, nhà hàng, siêu thị để tìm kiếm đầu ra về nguồn rau cho bà con. Xã cũng khuyến khích người dân tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất rau an toàn, tiến tới xây dựng thương hiệu rau gắn với truy xuất nguồn gốc, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Khi sản phẩm có thương hiệu và được chứng nhận, giá trị rau màu sẽ được nâng lên, tạo niềm tin cho người tiêu dùng.