Tết xa xứ, ấm áp tình nghĩa đồng hương ở Ufa, Liên bang Nga

Chương trình văn nghệ đặc sắc chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Phát biểu khai mạc sự kiện, đại diện Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Bashkortostan cho biết, năm qua cộng đồng người Việt Nam tại đây tích cực hội nhập nhưng vẫn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, tạo thêm những dấu ấn đậm nét về cộng đồng người Việt đoàn kết, năng động, sáng tạo, có nhiều đóng góp cho sở tại.

Hội đã tổ chức nhiều hoạt động thực chất, có tính lan tỏa cộng đồng cao mang đậm nét Việt như Tết Trung thu, ngày hội thể thao, phong trào dạy và học tiếng Việt, Ngày văn hóa Việt Nam tại Ufa, đặc biệt phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt tại Việt Nam.

Bà con cộng đồng luôn hướng về quê hương Việt Nam thân yêu, gửi gắm niềm tin và hy vọng về một năm mới anh lành, thịnh vượng, đất nước ngày càng giàu mạnh, phát triển.

Đại diện Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Bashkortostan khẳng định, thời gian tới cộng đồng tiếp tục giữ vững đoàn kết, gắn bó hơn nữa, xây dựng cộng đồng văn minh, nghĩa tình, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Việt cho thế hệ trẻ, để dù ở đâu tiếng Việt vẫn tròn vành rõ chữ, phong tục tập quán vẫn được trao truyền.

Bên cạnh đó, mọi người tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống, chia sẻ khó khăn, chung vui thành công, để không ai bị bỏ lại phía sau, phấn đấu trở thành công dân tích cực, đóng góp trí tuệ và sức lực cho sự phồn vinh của đất nước sở tại, đồng thời là cầu nối vững chắc cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam-Liên bang Nga.

Nhân dịp này, Hội đã trao tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu đã có những đóng góp nổi bật cho cộng đồng thời gian qua nhằm ghi nhận và khuyến khích tinh thần, động lực để bà con cộng đồng tiếp tục có đóng góp tích cực hơn nữa.

Trong không khí ấm cúng, mang đậm hơi thở mùa xuân, bà con người Việt được thưởng thức chương trình văn nghệ vô cùng đặc sắc với những điệu múa dân gian độc đáo, cùng các ca khúc hát về mùa xuân, đất nước, tình yêu.

Điều đặc biệt, chương trình do bà con tự biên đạo và thể hiện với sự chuẩn bị rất chỉn chu. Bà con cùng nhau luyện tập trong khoảng gần 3 tháng vào mỗi buổi chiều sau khi đóng quầy hàng ở chợ.

Sự kiện được tổ chức tại không gian trang trí độc đáo, mang đậm dấu ấn Việt Nam, nhằm giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ người Việt tại Ufa và góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam tới bạn bè Nga và quốc tế.

Nhiều lần tham dự Tết cộng đồng, cháu Nguyễn Huệ Linh, học sinh lớp 8, là con em cộng đồng thuộc thế hệ thứ 2 tại Ufa, chia sẻ rằng, cháu chưa có cơ hội về Việt Nam ăn Tết, nhưng cháu biết các phong tục ngày Tết ở Việt Nam thông qua các dịp Tết cộng đồng và được bố mẹ kể cho nghe, bên cạnh đó cháu tự tìm hiểu trên báo chí truyền thông.

Nói về Tết Việt, Huệ Linh đặc biệt ấn tượng với phong tục trẻ em được người lớn mừng tuổi đầu năm mới. Sinh ra và lớn lên tại Ufa, tuy nhiên Huệ Linh nói tiếng Việt rất tốt và bày tỏ mong muốn dịp Tết năm tới cháu sẽ được cùng bố mẹ về Việt Nam đón Tết, để cảm nhận được không khí đoàn viên, thưởng thức các món ăn truyền thống và tham gia các hoạt động văn hóa thú vị như trang trí nhà cửa, đi lễ chùa đầu năm.

Là khách mời quen thuộc cứ mỗi dịp Hội người Việt tổ chức Tết cộng đồng, bà Liliya Kuchimova, người dân thành phố Ufa, chia sẻ: “Ở vùng đất Bashkortostan, cộng đồng người Việt Nam từ lâu đã không còn là khách nữa, mà là “anh chị em” của những người bản xứ, bởi vì giữa chúng tôi có sự gần gũi về tinh thần”.

Theo bà, các giá trị tinh thần và tâm linh của người Việt Nam ở đây hoàn toàn phù hợp những người bản địa. Người Việt Nam là những người yêu chuộng hòa bình, cần cù, kỷ luật, kính trọng người lớn tuổi, quý trẻ em và yêu thiên nhiên. Và điều quan trọng, bà cho rằng, người Việt Nam là những người đồng chí rất tốt. Dân tộc Việt Nam đã trải qua những năm tháng khốc liệt của chiến tranh, nên hiểu rất rõ giá trị của hòa bình.

Bà cho biết mình đã trở thành bạn với cộng đồng người Việt từ khi những người Việt Nam đầu tiên đến mảnh đất này. Bản thân bà rất hiểu người Việt Nam và rất vui được tham gia, hỗ trợ, đóng góp bằng cả trái tim vào các hoạt động chung của cộng đồng người Việt. Bà Liliya Kuchimova chia sẻ rất thích ẩm thực Việt Nam, bà có cả một cuốn sách nói về các công thức nấu các món ăn Việt.

Anh Minebaev Nathan, Giám đốc chuỗi nhà hàng Mokko tại Ufa lần đầu tiên tham gia dự sự kiện đón Tết của cộng đồng người Việt tại đây, cảm thấy vô cùng yêu thích không khí sôi động, không gian trang trí ngày Tết và chương trình nghệ thuật đặc sắc của cộng đồng người Việt.

Anh chia sẻ bản thân cảm thấy sự ấm áp và không khí gia đình trong ngày lễ Tết của Việt Nam. Anh đặc biệt ấn tượng với những món ăn ngày Tết như nem, bánh chưng, giò và những chiếc áo dài phụ nữ Việt Nam.

Đón Tết xa xứ, thiếu vắng hoa mai, hoa đào hay mưa xuân, người Việt Nam tại Cộng hòa Bashkortostan vẫn trọn vẹn cảm xúc thiêng liêng. Luôn hướng về tổ tiên, gia đình, giữ lửa văn hóa qua từng món ăn và lời chúc chính là giá trị tinh thần giúp Tết Việt luôn nguyên vẹn, ấm áp trong lòng những người con xa quê tại mảnh đất miền trung nước Nga.

Dù xa quê hương, tình nghĩa đồng hương tại đây giúp vơi đi nỗi nhớ, mang đến một cái Tết trọn vẹn và hy vọng cho năm mới bình an.

