Cùng Nhâm nhi Tết Bính Ngọ

Nhâm nhi Tết Bính Ngọ" góp phần gìn giữ nếp đọc sách ngày Xuân. Ảnh: Nhà xuất bản

Cũng như mọi năm, “Nhâm nhi Tết Bính Ngọ” mang đến những câu chuyện vui tươi, ấm áp, gửi gắm thông điệp về yêu thương và giá trị văn hóa cội nguồn. Đọc sách, ta bắt gặp không khí Tết thân thương qua các truyện Khách lạ đêm giao thừa (Cao Nguyệt Nguyên), Dừa cạn ở nhờ (Mộc An), Kỷ niệm của bé Xí (Đỗ Thị Phương Nhi), hay những trang giàu tưởng tượng, đậm tình gia đình như Chú ngựa có cánh (Nguyễn Dương Quỳnh) và truyện tranh Bánh Tết của Ngựa Bơ (Múc).

Nhà văn Cao Nguyệt Nguyên, tác giả Khách lạ đêm giao thừa, chia sẻ: “Tôi chọn bối cảnh ở thành phố, trong một khu tập thể nhỏ - nơi nhiều người xa quê sống và đón Tết tại Hà Nội. Các bạn nhỏ sẽ cùng bố mẹ và hàng xóm chuẩn bị Tết. Tôi nghĩ câu chuyện giúp các con hình dung, hiểu hơn những điều bình dị trong đời sống thường ngày".

Chùm thơ Tết tạo nên nhịp điệu xuân trong trẻo với những sáng tác quen thuộc và mới mẻ như Tuổi Ngựa (Xuân Quỳnh), Mùa Xuân trong mắt bé (Hương Minh Tuyết), Nắng Xuân (Bùi Minh Huế), Xuân này, lần đầu mặc áo dài (Lê Minh Quốc), Vè năm mới (Nguyễn Quỳnh Mai), cùng bản dịch Bồ công anh xinh xắn (Frances Ellen Watkins Harper, Hoàng Thu Phương dịch).

Bài thơ Tuổi Ngựa của Xuân Quỳnh là cuộc trò chuyện giữa mẹ và con: Em bé tuổi ngựa mơ ước khám phá thế giới nhưng vẫn luôn nhớ về mẹ. Bài thơ khép lại bằng những câu thơ trong trẻo, đầy khát vọng: “Tuổi con là tuổi Ngựa/Nhưng mẹ ơi, đừng buồn/Dẫu cách núi cách rừng/Dẫu cách sông cách biển/Con tìm về với mẹ/ Ngựa con vẫn nhớ đường”.

Dẫn dắt người đọc trở về phong vị Tết truyền thống là các tản văn, truyện ký giàu cảm xúc như Chén chè xanh, Tết ngọt lành (Hàn Dương). Với góc nhìn nhẹ nhàng, tác giả gợi Tết qua những điều nhỏ bé: Chén chè xanh nóng hổi - thức uống quen thuộc ngày đầu năm như biểu tượng của nét đẹp văn hóa và sự gắn kết gia đình, bè bạn.

Hành trình khám phá di sản theo vó ngựa tiếp tục mở ra qua Đặc sắc bao điệu múa ngựa dọc miền đất nước (Phạm Ngọc Tuân), Độc đáo tranh dân gian Bắc Bộ (Nguyễn Thị Thu Hòa), Kỵ sĩ chân đất ở Bắc Hà (Mỹ Hạnh), cùng những câu chuyện lịch sử như Lam Sơn thần mã (Thành Châu), Ngày xưa có một thần đồng (Lê Vân).

Không gian thưởng xuân trong âm nhạc, hội họa được mở rộng qua các bài ký Một mùa xuân nho nhỏ (Phạm Xuân Dũng), Tranh vẽ trẻ em của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm (Vũ Thị Hằng), và những lát cắt giàu giá trị giáo dục trong Những năm Ngọ kể chuyện: Từ cậu bé Cung đến Chủ tịch Hồ Chí Minh (Thu Huyền).

Nhâm nhi Tết Bính Ngọ là một ấn phẩm được thực hiện công phu, chỉn chu. Với thiết kế sang trọng gồm bìa cứng, bìa áo, hộp quà Tết kèm mô hình ngựa hoa xinh xắn, cuốn sách trở thành món quà tinh tế, giàu giá trị tinh thần, góp phần gìn giữ nếp đọc sách ngày Xuân, bồi đắp văn hóa đọc trong mỗi gia đình Việt.

Điểm nổi bật của Nhâm nhi Tết Bính Ngọ nằm ở cách tiếp cận đa thế hệ. Dù lấy bạn đọc nhỏ tuổi làm trung tâm, ấn phẩm vẫn được thiết kế như một trải nghiệm đọc chung cho cả gia đình. Những bài khảo cứu về tranh dân gian của Nguyễn Thị Thu Hòa hay bài viết về tranh vẽ trẻ em của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm vì thế trở thành cầu nối để cha mẹ cùng con cái trò chuyện về mỹ thuật và cội nguồn.



