Phường Thuận Hóa tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm dịp lễ 2/9

Đoàn kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nhằm đảm bảo ATTP dịp lễ 2/9 sắp tới

Đợt kiểm tra tập trung vào các nội dung, như: điều kiện cơ sở vật chất, dụng cụ chế biến và bảo quản thực phẩm; nguồn gốc, chất lượng nguyên liệu; việc chấp hành các quy định về vệ sinh ATTP, đồng thời lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn phòng chống ngộ độc thực phẩm. Đây là hoạt động quan trọng nhằm đảm bảo ATTP phục vụ các sự kiện chính trị, văn hoá lớn đã và đang diễn ra.

Đoàn công tác ghi nhận đa số cơ sở kinh doanh trên địa bàn đã chấp hành nghiêm túc quy định về ATTP. Tuy nhiên, một số điểm kinh doanh vẫn còn hạn chế trong việc bảo quản nguyên liệu, dụng cụ chế biến chưa được sắp xếp gọn gàng. Với những trường hợp này, đoàn nhắc nhở, hướng dẫn khắc phục, đồng thời yêu cầu chủ cơ sở nâng cao ý thức, đảm bảo phục vụ người dân và du khách an toàn trong dịp lễ.

Lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa khẳng định, công tác kiểm tra ATTP không chỉ diễn ra trong các dịp lễ, mà sẽ được triển khai thường xuyên nhằm xây dựng môi trường kinh doanh ẩm thực an toàn, văn minh. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng góp phần bảo vệ sức khoẻ cộng đồng, tạo hình ảnh địa phương thân thiện, an toàn trong mắt người dân và du khách khi đến Huế.