Nâng cao sức cạnh tranh của nông sản

Trao chứng nhận cho các đơn vị tham gia. Ảnh: Bá Trí

Diễn ra trong vòng 3 ngày (từ 28 đến 30/8), phiên chợ quy tụ sự tham gia của 28 gian hàng của hội viên nông dân 25 xã, phường và 7 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Các gian hàng được thiết kế, trưng bày đa dạng với nhiều sản phẩm đạt chứng nhận VietGAP, hữu cơ, OCOP, sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và giới thiệu những mô hình nông nghiệp mới, sáng tạo, cách làm hay trong phát triển kinh tế tập thể.

Phiên chợ nông sản năm 2025 tại thành phố Huế nhằm tăng cường xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng; là dịp để các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn thành phố và một số đơn vị quảng bá, giới thiệu tìm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đặc trưng, sản phẩm OCOP có chất lượng. Từ đó, thúc đẩy hội viên nông dân tích cực phát triển sản xuất, kinh doanh, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Đông đảo người dân và du khách đến phiên chợ

Đây là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Ủy ban MTTQVN thành phố Huế phát động hàng năm, đồng thời nhằm giới thiệu, quảng bá đặc sản địa phương đến người dân và du khách. Phiên chợ còn là dịp để hội viên nông dân, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tìm hiểu thị hiếu của người tiêu dùng, qua đó có chiến lược sản xuất, kinh doanh phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Việc Hội Nông dân TP. Huế tổ chức phiên chợ nông sản hàng năm nhằm giúp các cơ sở, hợp tác xã, doanh nghiệp, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, kết nối giao thương. Qua đó có cơ hội nhìn nhận, đánh giá, so sánh chất lượng, mẫu mã sản phẩm của các địa phương, thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, góp phần nâng tầm chất lượng, thương hiệu sản phẩm và tính cạnh tranh trên thị trường.

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức lồng ghép tiến hành trao giải tuần thứ 3 Hội thi trực tuyến tìm hiểu phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” cho các thí sinh xuất sắc nhất.