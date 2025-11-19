Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát ngay từ chi bộ

Đại biểu tham dự hội nghị tại Thành ủy

Dự, chủ trì và chỉ đạo hội nghị có Tổng Bí thư Tô Lâm; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Sĩ Thanh.

Tại điểm cầu Thành ủy Huế có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến và các đồng chí trong Thường trực, Ủy viên UBKT Thành ủy; Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy.

Trước khi tiến hành hội nghị, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đến đồng bào tử nạn trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua; đồng thời tổ chức vận động quyên góp để ủng hộ các tỉnh Nam Trung bộ khắc phục hậu quả thiên tai.

Năm 2025, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 15.280 tổ chức đảng và 143.699 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận 630 tổ chức đảng có vi phạm, khuyết điểm; trong đó, phải thi hành kỷ luật 7 tổ chức đảng và 25 đảng viên.

Ở mảng giám sát chuyên đề, cấp ủy và chi bộ các cấp giám sát 12.185 tổ chức đảng và 62.379 đảng viên. Qua giám sát, phát hiện nhiều tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm và tiến hành kiểm tra khi cần thiết.

Đặc biệt, từ ngày 1/7/2025, UBKT Trung ương tập trung giám sát thường xuyên với cấp ủy, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Thành lập 21 tổ công tác thực hiện nhiệm vụ nắm tình hình, giám sát thường xuyên với 49 địa phương, Bộ, ngành.

Cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 199 tổ chức đảng và 5.115 đảng viên. UBKT các cấp cũng thi hành kỷ luật 113 tổ chức đảng và 3.715 đảng viên.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thành ủy

Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, việc kiểm tra theo Điều 30, Điều lệ Đảng được triển khai rộng khắp. Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp đã kiểm tra 232.401 tổ chức đảng và trên 1,284 triệu đảng viên; trong đó, có 289.101 cấp ủy viên.

Cấp ủy các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 852 tổ chức đảng và 5.422 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 13.612 tổ chức đảng và 38.349 đảng viên. Qua kiểm tra, nhiều tổ chức đảng và đảng viên bị xử lý kỷ luật theo quy định.

Trong nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 1.624 tổ chức đảng và 73.135 đảng viên; trong đó, có nhiều trường hợp thuộc diện Trung ương quản lý, gồm Ủy viên Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố; sĩ quan cấp tướng lực lượng vũ trang. Trong nhiệm kỳ, UBKT các cấp thi hành kỷ luật 679 tổ chức đảng và 24.265 đảng viên; riêng UBKT Trung ương xử lý 281 tổ chức đảng và 628 đảng viên.

Trong nhiệm kỳ mới, UBKT Trung ương và các cấp sẽ đổi mới tư duy, phương pháp kiểm tra, giám sát; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Hoàn thiện hệ thống quy định, quy chế về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật; nâng cao hiệu quả hoạt động của UBKT các cấp. Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng. Chuyển trọng tâm sang giám sát thường xuyên, chủ động từ sớm, từ xa; bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được thực hiện nghiêm túc...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu toàn ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Ban Bí thư; nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát ngay từ chi bộ; tổ chức thực hiện toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, đặc biệt đối với các chủ trương, chính sách lớn. Các cấp ủy cần tăng cường phát hiện, xử lý nghiêm minh vi phạm; đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện hệ thống thông tin liên thông phục vụ kiểm tra. Cùng với đó, tiếp tục kiện toàn tổ chức UBKT các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực; chú trọng đào tạo cán bộ, nhất là cấp cơ sở.