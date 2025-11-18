Do hàm lượng Histamin vượt ngưỡng cho phép

Nhiều bệnh nhân ngộ độc điều trị tại TTYT Hương Trà đã được xuất viện

Theo Trung tâm Y tế (TTYT) Hương Trà, đơn vị tiếp nhận các trường hợp đầu tiên khoảng 13h ngày 11/11, nhiều công nhân của Công ty TNHH Joint Well Việt Nam xuất hiện các triệu chứng bất thường như chóng mặt, buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, nổi mẩn đỏ, tức ngực… Tính đến 15h30 ngày 12/11, tổng cộng có 17 người phải nhập viện điều trị, trong đó 16 người được chăm sóc tại TTYT Hương Trà và một người chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Sở Y tế đã cử đoàn công tác phối hợp TTYT Hương Trà, UBND phường và các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xác định nguyên nhân. Kết quả xét nghiệm bệnh phẩm của các bệnh nhân đều âm tính với các tác nhân gây ngộ độc thông thường. Tuy nhiên, mẫu cá ngừ chiên - món ăn trong bữa trưa được Viện Pasteur Nha Trang kiểm nghiệm cho thấy hàm lượng Histamin lên đến 4.585 mg/kg, vượt xa giới hạn an toàn theo tiêu chuẩn TCVN 8352:2010. Kết quả này phù hợp với triệu chứng lâm sàng của các bệnh nhân, cho phép khẳng định vụ ngộ độc thực phẩm là do Histamin trong cá ngừ.

Được biết, hiện đã có 16/17 bệnh nhân ổn định và được xuất viện. Trường hợp còn lại đang tiếp tục theo dõi điều trị tại TTYT Hương Trà, sức khỏe tiến triển tốt.

Sở Y tế cho biết sẽ tiếp tục làm việc với hộ kinh doanh Hoàng Thị Mỹ Lệ - đơn vị cung cấp suất ăn cùng các tổ chức liên quan để xử lý theo quy định. Bên cạnh đó, ngành y tế yêu cầu tăng cường truyền thông về an toàn thực phẩm, đặc biệt là khuyến cáo người dân ăn chín, uống chín; lựa chọn, sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm đúng cách nhằm hạn chế tối đa nguy cơ ngộ độc.