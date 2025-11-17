Lãnh đạo thành phố kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với diễn biến mưa lũ

Lãnh đạo thành phố theo dõi bản đồ diễn biến mưa lũ

Theo báo cáo nhanh, từ 19h ngày 15/11 đến ngày 17/11, trên địa bàn thành phố Huế xảy ra mưa to đến rất to. Lượng mưa ghi nhận tại khu vực đồng bằng phổ biến từ 100-200mm; khu vực miền núi từ 400-550mm, một số nơi cao hơn như Bình Điền 605mm và Hồng Thái (A Lưới) 612mm.

Mưa lớn kéo dài đã gây ngập sâu tại nhiều tuyến đường nội thị và các vùng thấp trũng như Hương Trà, Hóa Châu, Phong Phú, Phong Dinh, Đan Điền, Quảng Điền, Phú Xuân, Thuận Hóa… làm giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn. Một số tuyến đường ven sông có nước chảy xiết, lực lượng chức năng đã thiết lập rào chắn, biển cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn.

Các hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện trên địa bàn đang được vận hành an toàn; dung tích đạt khoảng 80-90% mực nước dâng bình thường. Các đơn vị quản lý hồ chứa đã chuẩn bị đầy đủ phương án vận hành theo các kịch bản mưa lớn.

Toàn bộ 40 xã, phường đã tiến hành rà soát, cập nhật các phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, đặc biệt chú trọng các tình huống mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất và lũ quét.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đang vận hành tổng đài 112, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy ứng phó. Đồng thời chỉ đạo Trung tâm IOC đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin qua các nền tảng như Hue-S, tổng đài 19001075, hệ thống truyền thanh thông minh, góp phần tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo, dự báo thiên tai đến người dân.

Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo thành phố nhận định diễn biến mưa lũ còn tiếp tục phức tạp trong những ngày tới. Vì vậy, lãnh đạo thành phố đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ”; trong đó nhấn mạnh yêu cầu chủ động, linh hoạt, kịp thời trong xử lý mọi tình huống phát sinh, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các cơ quan chức năng theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ; tăng cường công tác phân tích, dự báo; chủ động tham mưu phương án vận hành hồ chứa, nhất là xác định thời điểm lũ đạt đỉnh, không để nước dâng nhanh vào ban đêm gây nguy hiểm cho người dân.