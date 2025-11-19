Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Huế

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng kiểm tra sạt lở tại bờ sông Rào Cùng. Ảnh: Văn bốn

Tham gia đoàn về phía TP. Huế có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh.

Tại điểm sạt lở bờ sông Rào Cùng (xã Quảng Điền), Bí thư Đảng ủy xã Quảng Điền Lê Ngọc Bảo cho biết, hai bên bờ sông bị sạt lở nặng với tổng chiều dài hơn 4km, đe dọa trực tiếp đến đời sống của 20 hộ dân ven sông, nhiều diện tích đất sản xuất, khu dân cư và một phần đất nghĩa địa.

Trước tình hình đó, xã Quảng Điền đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó tạm thời; yêu cầu lực lượng chức năng theo dõi chặt chẽ diễn biến, không để phát sinh nguy cơ sạt lở mới.

Sông Rào Cùng là tuyến tiêu thoát lũ quan trọng, đồng thời phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp của địa phương. Vì vậy, xã Quảng Điền kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường quan tâm hỗ trợ nguồn vốn và tư vấn kỹ thuật nhằm sớm triển khai giải pháp xử lý căn cơ, bảo vệ đời sống và sản xuất của người dân.

Ghi nhận nỗ lực của địa phương trong việc kịp thời thực hiện các biện pháp cấp bách, di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng đề nghị các đơn vị chuyên môn của Bộ phối hợp với TP. Huế và xã Quảng Điền tiến hành đo đạc, khảo sát địa chất toàn tuyến. Trên cơ sở đó, sớm xây dựng phương án công trình kiên cố bảo vệ bờ sông Rào Cùng, đảm bảo an toàn hành lang sông và ổn định đời sống, sản xuất lâu dài cho Nhân dân.

Tại phường Thuận An, đoàn công tác kiểm tra khu vực bờ biển bị xói lở nghiêm trọng sau các đợt mưa lớn và bão vừa qua. Đoạn qua tổ dân phố Hòa Duân bị sạt lở khoảng 1 km, bờ biển xâm thực sâu vào đất liền từ 50 - 70m, ảnh hưởng đến hạ tầng thiết yếu, hoạt động dịch vụ du lịch và tiềm ẩn nguy cơ hình thành cửa biển mới. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị địa phương khẩn trương rà soát mức độ nguy hiểm, triển khai biện pháp bảo vệ bờ biển và đảm bảo an toàn cho người dân khu vực lân cận.

Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường thị sát bờ biển Thuận An. Ảnh: Văn Bốn

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh, trong đợt mưa lũ vừa qua, thành phố đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ứng phó, đặc biệt là công tác phối hợp với các đơn vị quản lý hồ đập, thủy điện để điều tiết hợp lý, bảo đảm an toàn cho vùng hạ du. Thành phố thường xuyên cập nhật thông tin vận hành hồ chứa, kịp thời cảnh báo cho người dân các khu vực thấp trũng, ven sông; đồng thời chỉ đạo các phường, xã kích hoạt phương án “4 tại chỗ”, tổ chức lực lượng hỗ trợ di dời, bảo vệ tài sản cho các hộ dân ở vùng nguy cơ cao.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các sở, ngành và địa phương để triển khai các giải pháp ổn định đời sống, khôi phục sản xuất cho người dân; đồng thời xây dựng các phương án ứng phó dài hạn, tăng cường khả năng chống chịu trước các đợt thiên tai ngày càng cực đoan do biến đổi khí hậu.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng đánh giá cao việc TP. Huế đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời chỉ đạo các biện pháp phòng chống mưa lũ trong thời gian qua. Thứ trưởng yêu cầu thành phố xây dựng kế hoạch tổng thể, dài hạn để tái thiết và nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai trong tương lai. Sắp tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tổ chức hội nghị về công tác khắc phục hậu quả thiên tai ở khu vực miền Trung nhằm tổng hợp kinh nghiệm, chia sẻ giải pháp và tăng cường hỗ trợ các địa phương.