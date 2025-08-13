Lập lại trật tự đô thị ở phường trung tâm

Xóa sạch quảng cáo sai quy định tại khu vực cầu Lòn

Ngay từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lực lượng TTĐT phường đã đồng loạt ra quân tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định; kiểm tra, xử lý vi phạm trong xây dựng; đảm bảo an ninh, an toàn trên sông hồ, trả lại mỹ quan cho các tuyến phố. Việc phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận chuyên môn và sự vào cuộc của cộng đồng đã tạo chuyển biến rõ rệt.

Giữa tháng 8/2025, từ phản ánh của báo chí và người dân qua ứng dụng Hue-S về tình trạng viết, vẽ quảng cáo trái phép tại khu vực cầu Lòn, bộ phận TTĐT và xây dựng đã kịp thời triển khai xử lý, xóa sạch quảng cáo sai quy định. Sự nhanh chóng, dứt khoát này không chỉ trả lại vẻ sạch đẹp cho tuyến đường mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của chính quyền trong bảo vệ mỹ quan.

Song song đó, phường xử lý nghiêm các vi phạm ảnh hưởng đời sống dân cư. Cuối tháng 7/2025, phường đã xử phạt 40 triệu đồng đối với chủ quán Say Hi Beer Garden (số 5 đường Điện Biên Phủ) và đình chỉ hoạt động 4 tháng vì tái diễn gây tiếng ồn vượt chuẩn. “Tiếng ồn ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt. Chúng tôi mong phường tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh các cơ sở kinh doanh trên địa bàn để trả lại môi trường yên tĩnh cho người dân”, ông Nguyễn Đức Minh, cư dân phường chia sẻ.

Ngoài việc chấn chỉnh vi phạm, phường Thuận Hóa còn chú trọng cải thiện hạ tầng đô thị. Theo đó, phường đã rà soát, công khai quỹ đất xen ghép; đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; vận động người dân hiến đất mở rộng kiệt, hẻm; triển khai các dự án nâng cấp hạ tầng gắn với phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, “Chủ nhật vì cộng đồng”. Những hành động này vừa cải thiện giao thông, vừa nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng.

Các tuyến đường trung tâm phường Thuận Hóa thông thoáng, sạch sẽ

UBND phường đã thành lập Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công quản lý phố đi bộ, tổ chức các đợt ra quân xử lý các “điểm đen” về TTĐT như khu vực xung quanh Bệnh viện Trung ương Huế, chợ Bến Ngự, chợ Hai Bà Trưng, các phố đêm và phố ẩm thực. Phó Chủ tịch UBND phường, ông Phan Lương Bằng cho biết: Trung tâm này đã trở thành lực lượng nòng cốt trong duy trì trật tự tại các khu vực phức tạp, xử lý kịp thời các vi phạm, lập lại kỷ cương đô thị, qua đó mang lại bộ mặt mới cho những tuyến phố trên địa bàn.

Năm 2025, chương trình chỉnh trang đô thị đồng bộ, hiện đại, thông minh sẽ là 1 trong 5 chương trình trọng điểm được phường Thuận Hóa đặt ra. Vì vậy, phường tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch, khớp nối các phân khu; phát triển hạ tầng giao thông xanh - sạch - sáng; ưu tiên đầu tư hạ tầng ngầm, phố đi bộ thông minh, bãi xe tự động; tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý TTĐT.

Theo ông Phan Lương Bằng, để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trên, phường tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm lòng, lề đường, xây dựng trái phép; phát huy vai trò tổ trưởng dân phố trong giám sát, phản ánh vi phạm. Mô hình sử dụng hợp lý vỉa hè vào kinh doanh sẽ được thí điểm nhằm vừa tạo sinh kế cho người dân, vừa bảo đảm mỹ quan đô thị.

Với sự quyết tâm của hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, Thuận Hóa không chỉ lập lại kỷ cương đô thị mà còn hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, thân thiện, xứng tầm là đô thị trung tâm của TP. Huế.