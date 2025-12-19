Phát triển tiến bộ kỹ thuật điều trị gan mật tụy

Lãnh đạo Bộ Y tế tặng hoa chúc mừng hội nghị

Hội nghị có sự tham gia của PGS.TS.BSCKII Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế; GS.TS Lê Trung Hải, Chủ tịch Hội Gan Mật Việt Nam và hơn 400 đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến, bao gồm lãnh đạo Tổng Hội Y học Việt Nam, các chuyên gia hàng đầu quốc tế, cùng đông đảo nhà khoa học, bác sĩ đến từ nhiều bệnh viện, cơ sở đào tạo y khoa trên cả nước.

Diễn ra trong 2 ngày 19 và 20/12, Hội nghị gồm 10 phiên khoa học với 75 báo cáo chuyên sâu, trong đó có nhiều báo cáo nổi bật của các giáo sư, tiến sĩ quốc tế như GS Shin Ji Hoon (Hàn Quốc), GS Kai Wen Huang (Đài Loan), TS Hisashi Kosaka (Nhật Bản), cùng các chuyên gia đầu ngành trong nước. Nội dung tập trung vào các lĩnh vực then chốt như viêm gan, xơ gan, ung thư gan, phẫu thuật gan mật tụy, ghép gan…, đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và huỳnh quang ICG trong điều trị hiện đại.

Trước thềm hội nghị, ban tổ chức đã triển khai phiên đào tạo y khoa liên tục (CME) về kỹ thuật điều trị ít xâm lấn, với nội dung ERCP - nong nhú tá lớn kết hợp cắt cơ vòng Oddi để lấy sỏi ống mật chủ khó, do ê-kíp BVTW Huế trực tiếp thực hiện. Bên cạnh đó, hội thảo xây dựng khuyến cáo về điều trị ít xâm lấn gan mật tụy tại Việt Nam và hoạt động trao giải Poster xuất sắc cũng tạo điểm nhấn học thuật đáng chú ý.

BVTW Huế thực hiện thành công nhiều ca ghép gan mang lại cơ hội sống cho bệnh nhân

Theo đánh giá của các chuyên gia, hơn 60% báo cáo tại hội nghị tập trung vào các kỹ thuật điều trị ít xâm lấn, cho thấy xu hướng phát triển mạnh mẽ của các phương pháp can thiệp hiện đại như điện quang can thiệp, phẫu thuật nội soi, phẫu thuật robot và các kỹ thuật đường mổ nhỏ. Những tiến bộ này mang lại nhiều lợi ích rõ rệt cho người bệnh như giảm đau, giảm biến chứng, rút ngắn thời gian nằm viện, tiết kiệm chi phí và nâng cao chất lượng cuộc sống sau điều trị.

Hội nghị Gan mật Toàn quốc lần thứ 18 được đánh giá là diễn đàn khoa học uy tín, góp phần thúc đẩy ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong điều trị gan mật tụy, qua đó nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và đóng góp tích cực cho sự phát triển của nền y học Việt Nam.