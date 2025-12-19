  • Huế ngày nay Online
Phát triển tiến bộ kỹ thuật điều trị gan mật tụy

HNN.VN - Sáng 20/12, tại Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế, Hội Gan mật Việt Nam, Phân hội Phẫu thuật Gan mật tụy Việt Nam phối hợp với BVTW Huế tổ chức khai mạc Hội nghị Gan mật Toàn quốc lần thứ 18 với chủ đề “Đẩy mạnh phát triển tiến bộ kỹ thuật”, đồng thời ra mắt Liên Chi hội Điều trị ít xâm lấn Gan mật tụy Việt Nam.

Lãnh đạo Bộ Y tế tặng hoa chúc mừng hội nghị 

Hội nghị có sự tham gia của PGS.TS.BSCKII Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế; GS.TS Lê Trung Hải, Chủ tịch Hội Gan Mật Việt Nam và hơn 400 đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến, bao gồm lãnh đạo Tổng Hội Y học Việt Nam, các chuyên gia hàng đầu quốc tế, cùng đông đảo nhà khoa học, bác sĩ đến từ nhiều bệnh viện, cơ sở đào tạo y khoa trên cả nước.

Diễn ra trong 2 ngày 19 và 20/12, Hội nghị gồm 10 phiên khoa học với 75 báo cáo chuyên sâu, trong đó có nhiều báo cáo nổi bật của các giáo sư, tiến sĩ quốc tế như GS Shin Ji Hoon (Hàn Quốc), GS Kai Wen Huang (Đài Loan), TS Hisashi Kosaka (Nhật Bản), cùng các chuyên gia đầu ngành trong nước. Nội dung tập trung vào các lĩnh vực then chốt như viêm gan, xơ gan, ung thư gan, phẫu thuật gan mật tụy, ghép gan…, đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và huỳnh quang ICG trong điều trị hiện đại.

Trước thềm hội nghị, ban tổ chức đã triển khai phiên đào tạo y khoa liên tục (CME) về kỹ thuật điều trị ít xâm lấn, với nội dung ERCP - nong nhú tá lớn kết hợp cắt cơ vòng Oddi để lấy sỏi ống mật chủ khó, do ê-kíp BVTW Huế trực tiếp thực hiện. Bên cạnh đó, hội thảo xây dựng khuyến cáo về điều trị ít xâm lấn gan mật tụy tại Việt Nam và hoạt động trao giải Poster xuất sắc cũng tạo điểm nhấn học thuật đáng chú ý.

BVTW Huế thực hiện thành công nhiều ca ghép gan mang lại cơ hội sống cho bệnh nhân  

Theo đánh giá của các chuyên gia, hơn 60% báo cáo tại hội nghị tập trung vào các kỹ thuật điều trị ít xâm lấn, cho thấy xu hướng phát triển mạnh mẽ của các phương pháp can thiệp hiện đại như điện quang can thiệp, phẫu thuật nội soi, phẫu thuật robot và các kỹ thuật đường mổ nhỏ. Những tiến bộ này mang lại nhiều lợi ích rõ rệt cho người bệnh như giảm đau, giảm biến chứng, rút ngắn thời gian nằm viện, tiết kiệm chi phí và nâng cao chất lượng cuộc sống sau điều trị.

Hội nghị Gan mật Toàn quốc lần thứ 18 được đánh giá là diễn đàn khoa học uy tín, góp phần thúc đẩy ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong điều trị gan mật tụy, qua đó nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và đóng góp tích cực cho sự phát triển của nền y học Việt Nam.

THANH HƯƠNG
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội nghị thường niên Câu lạc bộ Giám đốc các bệnh viện miền Trung 2025:
Đổi mới tư duy quản trị trong kỷ nguyên chuyển đổi số

Ngày 19/12, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức khai mạc Hội nghị thường niên Câu lạc bộ (CLB) Giám đốc các bệnh viện khu vực miền Trung năm 2025 với chủ đề “Tư duy quản trị bệnh viện thời kỳ chuyển đổi số”. Hội nghị là diễn đàn quan trọng để đội ngũ lãnh đạo, quản lý các bệnh viện trong khu vực trao đổi kinh nghiệm, cập nhật chính sách mới và định hình phương hướng phát triển hệ thống y tế trong giai đoạn tới.

Đổi mới tư duy quản trị trong kỷ nguyên chuyển đổi số
Văn hóa được nhìn nhận như một tài sản chiến lược

Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển hoàn toàn mới của công nghiệp văn hóa - nơi văn hóa được nhìn nhận như một tài sản chiến lược, một nguồn lực nội sinh, một động cơ sáng tạo và một trụ cột của mô hình tăng trưởng quốc gia.

Văn hóa được nhìn nhận như một tài sản chiến lược
Bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Trung ương Huế

Sáng 19/12, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về công tác cán bộ. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên; Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Trung ương Huế
Khánh thành Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế

Sáng 19/12, Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Quốc tế (ĐKQT) Huế tổ chức lễ khánh thành Bệnh viện ĐKQT Huế tại số 15 đường Hà Nội, phường Thuận Hóa, TP. Huế. Sự kiện diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và nơi đây được lựa chọn là một trong những điểm cầu truyền hình trực tiếp trên phạm vi cả nước, cho thấy tầm vóc, ý nghĩa cũng như sự kỳ vọng lớn lao đối với công trình y tế hiện đại này.

Khánh thành Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế

