Cắt thận đa nang và ghép thận đồng thời lần đầu tiên tại Việt Nam

Hai thận đa nang khổng lồ được cắt bỏ. Ảnh: BVCC

Theo GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế, đây là ca phẫu thuật đặc biệt phức tạp, được triển khai trong khuôn khổ chiến lược phát triển kỹ thuật cao, kỹ thuật mũi nhọn của bệnh viện. Việc kết hợp cắt bỏ hai thận đa nang cực lớn và ghép thận ngay trong một lần phẫu thuật đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, sự phối hợp nhịp nhàng của nhiều chuyên khoa và kiểm soát nghiêm ngặt các yếu tố kỹ thuật.

Bệnh nhân là nam giới, 53 tuổi trú ở P. Thanh Thủy (Huế), mắc bệnh thận - gan đa nang di truyền, dẫn đến suy thận giai đoạn cuối. Hai quả thận phát triển bất thường, kích thước lớn, gây chèn ép ổ bụng, khiến bệnh nhân thường xuyên đau tức, khó sinh hoạt và phải phụ thuộc điều trị thay thế thận. Sau quá trình đánh giá toàn diện, sàng lọc chặt chẽ, người hiến thận sống và người nhận đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn ghép thận theo quy định chuyên môn.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 giờ, với sự tham gia của nhiều chuyên gia đầu ngành. Ê-kíp cắt thận đa nang do PGS.TS. Phạm Ngọc Hùng, Trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu, phụ trách chính đã lấy bỏ hai thận đa nang khổng lồ với tổng trọng lượng gần 10kg. Quá trình phẫu thuật bảo tồn hoàn toàn tuyến thượng thận hai bên, kiểm soát chảy máu hiệu quả, lượng máu mất chỉ khoảng 100ml, người bệnh không cần truyền máu trong suốt quá trình mổ.

Sức khỏe của bệnh nhân phục hồi sau ca mổ và ghép thận

Song song với đó, thận được tiến hành ghép ngay sau khi hoàn tất cắt thận bệnh lý. Các bác sĩ thuộc Khoa Ngoại Lồng ngực - Tim mạch và Khoa Gây mê hồi sức Tim mạch đã phối hợp thực hiện các kỹ thuật nối mạch máu và cắm niệu quản vào bàng quang. Thời gian thiếu máu nóng và thiếu máu lạnh được kiểm soát ở mức tối ưu. Ngay sau khi tái tưới máu, thận ghép hoạt động tốt và có nước tiểu ngay trên bàn mổ - dấu hiệu quan trọng cho thấy ca ghép thành công.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tích cực. Chỉ sau 48 giờ, chức năng thận cải thiện rõ rệt, các chỉ số sinh tồn ổn định, bệnh nhân tỉnh táo, không biến chứng. Sau một tuần điều trị, bệnh nhân sinh hoạt gần như bình thường và xuất viện sau hai tuần theo dõi.

Theo PGS.TS. Phạm Ngọc Hùng, đây là ca cắt thận đa nang và ghép thận đồng thời đầu tiên được thực hiện thành công tại Việt Nam. Trên thế giới, hiện chỉ có rất ít trung tâm y tế đủ điều kiện và năng lực triển khai kỹ thuật phức tạp này. Thành công của ca mổ không chỉ mang lại hy vọng cho người bệnh mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng của y học Việt Nam trong lĩnh vực ghép tạng, từng bước tiệm cận trình độ y học tiên tiến trên thế giới.