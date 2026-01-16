  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 16/01/2026 20:04

Hướng đến xây dựng các hồ sơ di tích Quốc gia đặc biệt và cấp thành phố

HNN.VN - Năm 2026, Bảo tàng Lịch sử TP. Huế đặt mục tiêu khảo sát, nghiên cứu, nâng cấp 2 hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt và lập mới 8 hồ sơ di tích đề nghị xếp hạng di tích cấp thành phố.

Điều chỉnh, khoanh vùng bảo vệ nhiều di tíchKhai trương Phòng Trưng bày lịch sử tự nhiên tại Phong ĐiềnBảo tàng Lịch sử TP. Huế tiếp nhận hơn 1.400 tư liệu, hiện vậtHơn 1.000 tài liệu, hiện vật chờ phương án bảo quản, phát huy giá trị

Đây là thông tin ông Nguyễn Đức Lộc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP. Huế cho biết tại Hội nghị triển khai công tác năm 2026 của Bảo tàng, diễn ra chiều 16/1.

Tại hội nghị, Bảo tàng Lịch sử TP. Huế cũng đã điểm qua tình hình hoạt động năm 2025. Cụ thể, đơn vị đã phục vụ và đón tiếp trên 77.000 lượt khách tham quan tại Bảo tàng, các điểm di tích do đơn vị quản lý. Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh tại Hà Nội, Bảo tàng đã tham gia trưng bày chuyên đề chủ đề “Huế - Di sản, bản sắc và tầm nhìn phát triển xanh”, thu hút hàng chục nghìn lượt khách tham quan.

Cũng trong năm vừa qua, Bảo tàng cũng đã tiếp nhận gần 1.500 tư liệu, hiện vật với đủ loại chất liệu được bàn giao từ Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Thuận Hóa. Những tư liệu, hiện vật này sau đó được bảo quản, phát huy các giá trị.

Ngoài ra, Bảo tàng đã triển khai và hoàn thành việc tu bổ, tôn tạo di tích Lăng mộ Đặng Huy Trứ, hoàn thành việc tu sửa cấp thiết di tích Trụ sở cơ quan xứ ủy Trung kỳ. Phối hợp tham gia công tác thám sát khảo cổ học giai đoạn 2 tại Tháp đôi Liễu Cốc, triển khai thực hiện đề án chuyển đổi số đối với di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Phú Diên và di tích lịch sử Ưng Bình tại Châu Hương Viên.

Quảng bá văn hóa, di sản, bản sắc Huế trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh tại Hà Nội. Ảnh: BTLS

Với nhiệm vụ năm 2026, ông Lộc cho hay, tập trung xây dựng đề án chuyển đổi số, xây dựng kế hoạch và đề cương triển lãm vào các ngày, dịp lễ lớn. Ngoài ra, phối hợp với các cơ quan, trường học tổ chức triển lãm chuyên đề và lưu động, hội thi tìm hiểu lịch sử, nghiên cứu xây dựng đề cương chỉnh lý trưng bày bổ sung di tích Chín Hầm…

Bên cạnh đó, tiến hành khảo sát, thực hiện các thủ tục xin cấp phép sửa chữa có tận dụng cơ sở vật chất tại địa điểm mới để làm khu trưng bày ngoài trời, hệ thống nhà trưng bày, kho lưu giữ và bảo quản toàn bộ hiện vật. Đồng thời, đề xuất công tác chỉnh trang hệ thống nhà làm việc cho toàn thể viên chức và người lao động của Bảo tàng khi chuyển lên địa điểm mới.

NHẬT MINH
 Từ khóa:
Bảo tàng lịch sửhội nghịquảng bávăn hóaHuế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huế và Hà Tĩnh trao đổi kinh nghiệm xây dựng Nhà máy điện rác Phú Sơn và vận hành Trung tâm IOC

Chiều 16/1, Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND thành phố Huế nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý, đầu tư và vận hành các mô hình phát triển đô thị thông minh, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo hướng hiện đại, bền vững.

Huế và Hà Tĩnh trao đổi kinh nghiệm xây dựng Nhà máy điện rác Phú Sơn và vận hành Trung tâm IOC
Khi văn hóa thành sức mạnh dẫn đường trong kỷ nguyên vươn mình

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt, định hướng phát triển đất nước đến năm 2030 và mở ra “kỷ nguyên vươn mình”. Với TP. Huế - đô thị di sản giàu chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa - Đại hội càng gợi nhiều kỳ vọng: cụ thể hóa tư duy phát triển mới thành động lực địa phương, phát huy văn hóa và con người theo tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW.

Khi văn hóa thành sức mạnh dẫn đường trong kỷ nguyên vươn mình

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top