Hướng đến xây dựng các hồ sơ di tích Quốc gia đặc biệt và cấp thành phố

Đây là thông tin ông Nguyễn Đức Lộc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP. Huế cho biết tại Hội nghị triển khai công tác năm 2026 của Bảo tàng, diễn ra chiều 16/1.

Tại hội nghị, Bảo tàng Lịch sử TP. Huế cũng đã điểm qua tình hình hoạt động năm 2025. Cụ thể, đơn vị đã phục vụ và đón tiếp trên 77.000 lượt khách tham quan tại Bảo tàng, các điểm di tích do đơn vị quản lý. Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh tại Hà Nội, Bảo tàng đã tham gia trưng bày chuyên đề chủ đề “Huế - Di sản, bản sắc và tầm nhìn phát triển xanh”, thu hút hàng chục nghìn lượt khách tham quan.

Cũng trong năm vừa qua, Bảo tàng cũng đã tiếp nhận gần 1.500 tư liệu, hiện vật với đủ loại chất liệu được bàn giao từ Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Thuận Hóa. Những tư liệu, hiện vật này sau đó được bảo quản, phát huy các giá trị.

Ngoài ra, Bảo tàng đã triển khai và hoàn thành việc tu bổ, tôn tạo di tích Lăng mộ Đặng Huy Trứ, hoàn thành việc tu sửa cấp thiết di tích Trụ sở cơ quan xứ ủy Trung kỳ. Phối hợp tham gia công tác thám sát khảo cổ học giai đoạn 2 tại Tháp đôi Liễu Cốc, triển khai thực hiện đề án chuyển đổi số đối với di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Phú Diên và di tích lịch sử Ưng Bình tại Châu Hương Viên.

Quảng bá văn hóa, di sản, bản sắc Huế trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh tại Hà Nội. Ảnh: BTLS

Với nhiệm vụ năm 2026, ông Lộc cho hay, tập trung xây dựng đề án chuyển đổi số, xây dựng kế hoạch và đề cương triển lãm vào các ngày, dịp lễ lớn. Ngoài ra, phối hợp với các cơ quan, trường học tổ chức triển lãm chuyên đề và lưu động, hội thi tìm hiểu lịch sử, nghiên cứu xây dựng đề cương chỉnh lý trưng bày bổ sung di tích Chín Hầm…

Bên cạnh đó, tiến hành khảo sát, thực hiện các thủ tục xin cấp phép sửa chữa có tận dụng cơ sở vật chất tại địa điểm mới để làm khu trưng bày ngoài trời, hệ thống nhà trưng bày, kho lưu giữ và bảo quản toàn bộ hiện vật. Đồng thời, đề xuất công tác chỉnh trang hệ thống nhà làm việc cho toàn thể viên chức và người lao động của Bảo tàng khi chuyển lên địa điểm mới.