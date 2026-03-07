Mở rộng danh mục thuốc BHYT: Cơ hội để người dân tiếp cận y tế bền vững

Kiểm tra sức khỏe cho người dân tại Trung tâm Y tế Quảng Điền

“Thêm - bớt” có chọn lọc

Theo dự thảo Thông tư mới của Bộ Y tế, Danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và điều kiện thanh toán chi phí sử dụng trong khám, chữa bệnh (KCB) thuộc phạm vi hưởng BHYT sẽ được thống nhất, mở rộng so với Thông tư số 20/2022/TT-BYT. Dự thảo gồm 6 điều, có phạm vi điều chỉnh rộng, cập nhật những thay đổi trong thực tiễn điều trị và xu hướng phát triển của y học hiện đại.

Điểm đáng chú ý là đề xuất mở rộng thanh toán BHYT đối với thuốc sử dụng tại các cơ sở chỉ điều trị ngoại trú, bao gồm trạm y tế xã, phòng khám đa khoa và các cơ sở y tế ban đầu. Điều này giúp người dân, nhất là ở khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo, được tiếp cận thuốc điều trị ngay tại tuyến gần nhất, giảm tình trạng dồn lên tuyến trên, đồng thời tiết kiệm chi phí đi lại, ăn ở và thời gian điều trị.

Theo dự thảo, danh mục thuốc được hưởng BHYT bao gồm 1.037 hoạt chất với 122 đề xuất bổ sung, trong đó có nhiều thuốc mới. Đồng thời, điều chỉnh tỷ lệ và điều kiện thanh toán đối với một số nhóm thuốc đang sử dụng phổ biến. Các thuốc được đề xuất đều đáp ứng đầy đủ tiêu chí về hiệu quả điều trị, an toàn sử dụng theo Thông tư số 37/2024/TT-BYT.

Cùng với việc bổ sung, Bộ Y tế cũng đề xuất loại bỏ 131 thuốc ra khỏi danh mục cũ trên cơ sở khoa học, thận trọng, minh bạch. Đây là những thuốc không còn giấy phép lưu hành, thuốc có khuyến cáo hạn chế sử dụng, hoặc các thuốc có hoạt chất trùng lặp, không còn ưu thế điều trị. Việc “thêm - bớt” có chọn lọc này cho thấy định hướng quản lý Quỹ BHYT theo hướng hiệu quả, bền vững, tránh lãng phí nhưng vẫn bảo đảm tối đa quyền lợi người bệnh.

Giảm gánh nặng cho người dân

Một trong những kỳ vọng lớn nhất từ việc mở rộng danh mục thuốc BHYT chính là giảm tỷ lệ chi tiền túi của người bệnh, đây được xem là áp lực lớn đối với nhiều gia đình, đặc biệt là người mắc bệnh mạn tính, người cao tuổi và các nhóm yếu thế.

“Dù thuộc diện được BHYT chi trả 100% chi phí, song khi xuất viện, bác sĩ vẫn kê thêm đơn thuốc để mua vì nằm ngoài danh mục được BHYT chi trả. Tôi mong các loại thuốc điều trị bác sĩ kê đơn thêm sau này được BHYT chi trả để người bệnh đỡ tốn kém”, chị Nguyễn Thị Hoa, trú tại phường Thủy Xuân chia sẻ.

Cùng với đề xuất tăng danh mục thuốc, chính sách BHYT từ năm 2026 còn mở rộng đối tượng được quỹ BHYT chi trả 100% chi phí KCB. Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, có 11 nhóm đối tượng được hưởng mức chi trả tối đa, bao gồm lực lượng vũ trang, người có công với cách mạng, trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn, người đang hưởng trợ cấp xã hội, người cao tuổi hưởng trợ cấp tuất…

Thực tiễn tại TP. Huế cho thấy, khi chính sách BHYT được triển khai đồng bộ, hiệu quả mang lại rất rõ rệt. Đến hết năm 2025, toàn thành phố có hơn 1,24 triệu người tham gia BHYT, độ bao phủ đạt trên 104% so với dân số, vượt xa chỉ tiêu được giao.

Người dân đang đặc biệt kỳ vọng vào việc mở rộng danh mục thuốc được chi trả tại tuyến cơ sở. Ông Nguyễn Bình, trú tại xã Phú Vang cho biết, mỗi tháng ông phải đến trung tâm y tế điều trị bệnh thần kinh tọa 2 lần và thăm khám bệnh tăng huyết áp. “Cơ sở y tế gần nhà có đầy đủ trang thiết bị và thuốc đông - tây y kết hợp, rất thuận tiện. Tuy nhiên, một số thuốc điều trị bệnh mạn tính chưa được BHYT chi trả nên vẫn còn tốn kém. Tôi mong danh mục thuốc mới sớm được thông qua để người dân đỡ gánh nặng”, ông Bình chia sẻ.

Theo BSCKII. Nguyễn Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế Phú Vang, việc tăng danh mục thuốc được Quỹ BHYT chi trả sẽ giúp người dân yên tâm điều trị ngay từ tuyến đầu. Khi người dân không còn lo lắng về chi phí thuốc men, họ sẽ chủ động khám sớm, điều trị sớm, từ đó giảm biến chứng và giảm áp lực cho tuyến trên.

Từ năm 2026, Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị chính thức có hiệu lực, với nhiều giải pháp đột phá trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, trong đó có việc người dân được khám sức khỏe định kỳ hằng năm và được Quỹ BHYT chi trả. Cùng với việc tăng danh mục thuốc, mở rộng kỹ thuật và dịch vụ y tế, đây được xem là nền tảng quan trọng cho mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân một cách thực chất, hiệu quả và bền vững.

Nếu được Quốc hội thông qua, đề xuất mở rộng danh mục thuốc BHYT không chỉ là một điều chỉnh chính sách, mà còn là thông điệp về cam kết của Nhà nước trong việc lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe của mọi người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau vì rào cản chi phí y tế.