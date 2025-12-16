Nhận diện những chi phí tăng bất thường khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Trong đó, 10 tỉnh, thành phố có tỷ lệ sử dụng dự toán cao nhất là: Thanh Hóa, Đồng Nai, Quảng Trị, Nghệ An, Sơn La, Ninh Bình, An Giang, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Ninh.

Ở chiều ngược lại, 10 tỉnh, thành phố có tỷ lệ sử dụng dự toán thấp nhất là: Tuyên Quang, Ninh Bình, Gia Lai, Quảng Ngãi, Hải Phòng, Lai Châu, Thái Nguyên, Cao Bằng, TP. Hồ Chí Minh, Điện Biên.

Làm thủ tục thanh toán BHYT. Ảnh: XC

Theo phân tích của Trung tâm Kiểm soát thanh toán BHXH, BHYT điện tử, chi phí tiền giường đang gia tăng mạnh (6.112 tỷ đồng), tương ứng tỷ lệ tăng 26,3%. Bên cạnh đó, số chi thuốc tăng 10,1%; vật tư y tế tăng 21,5%, tiền khám tăng 31,6%, tiền chi xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh tăng 22,2%...

Cũng từ phân tích dữ liệu, Trung tâm Kiểm soát thanh toán BHXH, BHYT điện tử đã chỉ rõ 10 địa phương đang có số chi KCB BHYT cao nhất, lọc ra cụ thể ở từng chỉ số ở từng nhóm chi như: Chi phí xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thuốc, giường bệnh. Chi tiết hơn, báo cáo đã chỉ rõ từng cơ sở khám, chữa bệnh ở các địa phương đang có ngày điều trị nội trú tăng nhiều, số chi tiền giường chiếm tỷ lệ cao (trên 40%) trong tổng số chi nội trú (thời gian nằm viện kéo dài); cơ sở có chi phí bình quân nhóm dịch vụ y tế/dịch vụ kỹ thuật cao hơn mức bình quân chung của toàn quốc; cơ sở gia tăng chi liên tục với thuốc biệt dược gốc (giá cao), thuốc bổ trợ, thuốc khoáng chất vitamin…

Với 10 BHXH tỉnh, thành phố đang có sự gia tăng chi phí khám, chữa bệnh BHYT cao, Trung tâm Kiểm soát thanh toán BHXH, BHYT điện tử cũng đã chỉ rõ những nội dung cần lưu ý, tập trung vào chi phí nhóm dịch vụ kỹ thuật hoặc nhóm cơ sở có sự gia tăng chi phí cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Đơn cử như tại TP Hồ Chí Minh, hiện số lượt khám, chữa bệnh cao thứ 4 trong số 34 tỉnh, thành phố; số tiền thanh toán BHYT cũng đứng thứ 2, trong đó, tập trung nhiều nhất tại các cơ sở khám, chữa bệnh cấp chuyên sâu, chiếm 59,1% chi phí BHYT thanh toán. Cùng với đó là sự gia tăng chi phí phẫu thuật thủ thuật (cao thứ 3/34 tỉnh); tiền giường, thuốc giá cao; một số cơ sở khám, chữa bệnh vẫn tăng cao chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI)…

Còn tại Thanh Hóa - địa phương đang có tỷ lệ sử dụng dự toán cao nhất, tiền thuốc đang gia tăng, nhất là chế phẩm y học cổ truyền (132,24 tỷ đồng, tăng 22,8%). Chi phí bình quân ngoại trú ở địa phương này cũng tăng liên tục từ tháng 2 đến tháng 10/2025; tỷ lệ vào điều trị nội trú của cơ sở y học cổ truyền, phục hồi chức năng rất cao (trên 99%). Một số dịch vụ kỹ thuật có mức chi chiếm tỷ trọng cao nhất toàn quốc như đo lưu huyết não…

Phó Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đức Hòa yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố kiểm tra ngay những nội dung vấn đề "nóng" đã được chỉ ra, tập trung vào cơ sở khám, chữa bệnh đang có sự gia tăng mạnh chi phí thanh toán BHYT, nhận diện ngay những dấu hiệu bất thường, qua đó, kịp thời có biện pháp khắc phục ngay.

Lãnh đạo BHXH Việt Nam cũng lưu ý BHXH các tỉnh, thành phố cần phải tăng cường hơn nữa việc chỉ đạo thực hiện quy trình nghiệp vụ giám định, thanh toán BHYT; phải đảm bảo thực hiện đúng theo các quy định của Luật BHYT và các hướng dẫn của BHXH Việt Nam; kiên quyết không thanh toán các chi phí bất hợp lý, không đúng theo quy định của pháp luật.

Dự báo chi phí BHYT sẽ còn gia tăng mạnh trong tháng cuối năm, Phó Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đức Hòa cũng yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ giám định viên; yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh phải thực hiện nghiêm các nội dung theo hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT đã được ký kết, đáp ứng đúng, đủ các yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật.