Tặng 697 thẻ BHYT cho người dân khó khăn phường Kim Trà

Trao tặng thẻ BHYT cho người dân khó khăn tại phường Kim Trà

Chương trình nằm trong hoạt động thường niên “Tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn, mang tết ấm đến với người nghèo Xuân Bính Ngọ" của BHXH Việt Nam, mong muốn ngày càng có nhiều người dân được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bằng BHYT.

Tại buổi lễ, đại diện BHXH thành phố và các nhà tài trợ đã trao tặng 697 thẻ BHYT đến với những bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn chưa có thẻ BHYT, đã được các cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát, lập danh sách đề nghị tặng thẻ BHYT nhằm mang Tết ấm đến với người dân, lan tỏa những giá trị nhân văn của chương trình.

Trước đó, ngày 21/11/2025, BHXH Việt Nam đã vận động 4 ngân hàng ủng hộ tặng thẻ BHYT cho các tỉnh; trong đó BHXH thành phố Huế được phân bổ tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, BHXH thành phố đã kêu gọi sự chung tay của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Huế và nhận được số tiền ủng hộ đến thời điểm hiện tại là hơn 171 triệu đồng.

Với tổng số tiền ủng hộ hơn 1,37 tỷ đồng, BHXH thành phố đã rà soát và lập danh sách tặng 4.308 thẻ BHYT cho những người có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống trên địa bàn thành phố là đối tượng người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên; đối tượng thuộc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.