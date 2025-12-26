  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 07/01/2026 14:18

Tặng 697 thẻ BHYT cho người dân khó khăn phường Kim Trà

HNN.VN - Sáng 7/1, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) thành phố tổ chức trao tặng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Kim Trà.
Trao tặng thẻ BHYT cho người dân khó khăn tại phường Kim Trà 

Chương trình nằm trong hoạt động thường niên “Tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn, mang tết ấm đến với người nghèo Xuân Bính Ngọ" của BHXH Việt Nam, mong muốn ngày càng có nhiều người dân được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bằng BHYT.

Tại buổi lễ, đại diện BHXH thành phố và các nhà tài trợ đã trao tặng 697 thẻ BHYT đến với những bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn chưa có thẻ BHYT, đã được các cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát, lập danh sách đề nghị tặng thẻ BHYT nhằm mang Tết ấm đến với người dân, lan tỏa những giá trị nhân văn của chương trình.

Trước đó, ngày 21/11/2025, BHXH Việt Nam đã vận động 4 ngân hàng ủng hộ tặng thẻ BHYT cho các tỉnh; trong đó BHXH thành phố Huế được phân bổ tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, BHXH thành phố đã kêu gọi sự chung tay của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Huế và nhận được số tiền ủng hộ đến thời điểm hiện tại là hơn 171 triệu đồng.

Với tổng số tiền ủng hộ hơn 1,37 tỷ đồng, BHXH thành phố đã rà soát và lập danh sách tặng 4.308 thẻ BHYT cho những người có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống trên địa bàn thành phố là đối tượng người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên; đối tượng thuộc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tin, ảnh: Phước Ly

 Từ khóa:
trao tặngbảo hiểm y tếbảo hiểm xã hộiphường Kim Trà
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giúp người dân an cư

Sự chung tay của chính quyền, cộng đồng và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã giúp nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Kim Trà an cư. Qua đó, tạo động lực vươn lên thoát nghèo bền vững.

Giúp người dân an cư
Vinh danh nghệ nhân và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Chiều 23/12, UBND thành phố tổ chức lễ công bố và trao tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân (NNND), nghệ nhân ưu tú (NNƯT), nghệ nhân Huế trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ; đồng thời tôn vinh và trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố năm 2025.

Vinh danh nghệ nhân và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
Để đảm bảo không bị ngắt quãng khi tham gia bảo hiểm xã hội

Việc tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) liên tục có ý nghĩa quyết định đối với quyền lợi an sinh lâu dài của người lao động. Tuy nhiên, trên thực tế, tại khu vực huyện Phú Lộc cũ, tình trạng người dân tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện, bị gián đoạn vẫn còn khá phổ biến, đặt ra yêu cầu phải có giải pháp hiệu quả để “giữ chân” người tham gia.

Để đảm bảo không bị ngắt quãng khi tham gia bảo hiểm xã hội

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top