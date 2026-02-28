Cơ hội nâng vị thế Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu

  • Huế ngày nay Online
Việc phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế mở ra cơ hội để Việt Nam nâng tầm vị thế quốc gia trên bản đồ tài chính khu vực và toàn cầu. Đây là nhận định của các chuyên gia quốc tế khi trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam về triển vọng phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Lễ ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Chủ tịch Hiệp hội Tài chính và Đầu tư Việt Nam tại Vương quốc Anh Christine Le cho rằng, Trung tâm Tài chính quốc tế giúp Việt Nam chuyển từ vị trí bên tiếp nhận vốn sang bên phân bổ vốn. Đó là bước nâng cấp vị thế trên thị trường tài chính toàn cầu. Theo nghiên cứu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), quốc gia kiểm soát được hạ tầng tài chính - từ hệ thống thanh toán, cơ chế định giá tài sản đến quy trình giải quyết tranh chấp - sẽ có khả năng định hình chuẩn mực thị trường. Khi giao dịch quốc tế vận hành theo luật chơi do chính mình thiết lập, quốc gia đó không chỉ tạo nguồn thu từ các dịch vụ liên quan mà còn có thể mở rộng tầm ảnh hưởng.

Liên quan triển vọng định vị Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam như một cầu nối giữa ASEAN, Đông Á và các nước phương Tây, bà Christine Le nhấn mạnh, để trở thành điểm kết nối dòng vốn khu vực và toàn cầu, Việt Nam cần hội tụ ba nền tảng then chốt: Khung pháp lý tương thích với chuẩn quốc tế; hạ tầng thanh toán và thị trường vốn liên thông khu vực; môi trường chính sách ổn định và dự đoán được trong dài hạn. Nếu những điều kiện nêu trên được thiết lập đồng bộ, Việt Nam không chỉ thu hút dòng vốn mà còn có thể đóng vai trò kết nối dòng vốn giữa các khu vực.

