Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh khối 12 trước mùa thi

Các trường đại học, cao đẳng trưng bày, giới thiệu ngành nghề đào tạo tại ngày hội

Tại chương trình, đại diện các trường đại học, cao đẳng và trung tâm ngoại ngữ đã giới thiệu đến học sinh nhiều thông tin liên quan đến phương thức tuyển sinh, chỉ tiêu, tổ hợp môn xét tuyển, ngành đào tạo và chương trình đào tạo của từng đơn vị. Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ người học, cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp cũng được chia sẻ nhằm giúp học sinh có thêm cơ sở lựa chọn ngành nghề phù hợp.

Trong khuôn khổ ngày hội, học sinh được trực tiếp trao đổi, đặt câu hỏi với đại diện các cơ sở đào tạo về những vấn đề quan tâm, như: Khối thi, tổ hợp môn xét tuyển, phương thức tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp... Qua đó, nhiều thắc mắc của học sinh liên quan đến lựa chọn ngành học, môi trường đào tạo và cơ hội phát triển nghề nghiệp đã được giải đáp cụ thể.

Thông qua hoạt động này, học sinh khối 12 được trang bị thêm những kiến thức cần thiết về tuyển sinh và định hướng nghề nghiệp, đồng thời có cơ hội tìm hiểu thông tin về các ngành đào tạo ở bậc đại học, cao đẳng để xác định hướng đi phù hợp sau khi tốt nghiệp THPT.

Ngày hội tư vấn hướng nghiệp cũng tạo điều kiện để học sinh tiếp cận trực tiếp với các cơ sở đào tạo, tìm hiểu chương trình học, quy trình đào tạo và môi trường học tập. Đây được xem là hoạt động thiết thực giúp học sinh xác định mục tiêu học tập, định hướng nghề nghiệp rõ ràng hơn và chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng như lựa chọn ngành nghề trong tương lai.