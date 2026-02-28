Cơ hội nghề nghiệp tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai

1. Khối chuyên môn

🔹Bác sĩ – số lượng: 17

• BS Hồi sức tích cực: 02

• BS Cấp cứu 115: 01

• BS Tai Mũi Họng: 01

• BS Răng Hàm Mặt (ưu tiên có chứng chỉ phẫu thuật hàm mặt): 01

• BS Nội tiết: 02

• BS Nội soi: 01

• BS Nội thần kinh (Nhi): 01

• BS Ngoại thần kinh – Cột sống: 01

• BS Ngoại Ung bướu: 02

• BS Ngoại tiêu hóa: 01

• BS Ngoại lồng ngực: 01

• BS Chấn thương chỉnh hình: 02

• BS Nội tim mạch: 01

✅ Yêu cầu:

• Tốt nghiệp sau Đại học hoặc có kinh nghiệm từ 05 năm trở lên.

• Ưu tiên có Chứng chỉ hành nghề/Giấy phép hành nghề và các chứng chỉ chuyên môn sâu.

🔹Điều dưỡng – số lượng: 24

• Khoa HSTC – CĐ: 02

• Khoa Nội TH – TM: 04

• Liên chuyên khoa: 04

• Khoa Nhi: 03

• Khoa CTCH: 02

• Khoa Khám bệnh: 02

• Khoa PT – GMHS: 01

• Khoa Ngoại TH: 03

✅ Yêu cầu:

* Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

* Ưu tiên có Chứng chỉ hành nghề/Giấy phép hành nghề và các chứng chỉ chuyên môn đúng chuyên ngành.

2. Khối hành chính

🔹 Nhân viên Đào tạo – Số lượng: 01

✅Cử nhân quản lý giáo dục hoặc các chuyên ngành khác và có chứng chỉ/chuyên ngành liên quan đến quản lý giáo dục - đào tạo.

✅Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đào tạo trong môi trường bệnh viện.

✅ Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch và phối hợp tốt.

🔹 Nhân viên Quản lý Chất lượng (QLCL) – Số lượng: 01

✅Cử nhân Quản lý bệnh viện trở lên hoặc các chuyên ngành khác và có chứng chỉ chuyên ngành Quản lý chất lượng bệnh viện.

✅Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc về quản lý chất lượng bệnh viện.

✅ Am hiểu các quy định, tiêu chí chất lượng bệnh viện.

🔹Nhân viên CNTT (phần cứng) – Số lượng: 01

✅ Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin.

✅ Có kinh nghiệm về phần cứng, hệ thống mạng, thiết bị CNTT.

✅ Ưu tiên đã làm việc trong môi trường bệnh viện/y tế.

🔹 Nhân viên Kế hoạch Tổng hợp (KHTH) – Số lượng: 02

✅ Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường y tế từ 03 năm trở lên.

✅ Am hiểu công tác kế hoạch, tổng hợp, báo cáo.

✅ Có khả năng phối hợp tốt với các khoa/phòng chuyên môn.

📅 Hạn nộp hồ sơ: Đến hết ngày 31/5/2026.

📞 Liên hệ: Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, 236A Lê Duẩn, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai

• Mr. Phạm Quyết Thắng – TP. Quản trị Tổng hợp

📱 0376 878 686 (SĐT/Zalo)

• Mr. Trương Quý Nhân – PTP. Quản trị Tổng hợp

📱 0905 703 579 (SĐT/Zalo)