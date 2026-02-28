Cơ hội nghề nghiệp tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai

1. Khối chuyên môn
🔹Bác sĩ – số lượng: 17
• BS Hồi sức tích cực: 02
• BS Cấp cứu 115: 01
• BS Tai Mũi Họng: 01
• BS Răng Hàm Mặt (ưu tiên có chứng chỉ phẫu thuật hàm mặt): 01
• BS Nội tiết: 02
• BS Nội soi: 01
• BS Nội thần kinh (Nhi): 01
• BS Ngoại thần kinh – Cột sống: 01
• BS Ngoại Ung bướu: 02
• BS Ngoại tiêu hóa: 01
• BS Ngoại lồng ngực: 01
• BS Chấn thương chỉnh hình: 02
• BS Nội tim mạch: 01
✅ Yêu cầu:
• Tốt nghiệp sau Đại học hoặc có kinh nghiệm từ 05 năm trở lên.
• Ưu tiên có Chứng chỉ hành nghề/Giấy phép hành nghề và các chứng chỉ chuyên môn sâu.
🔹Điều dưỡng – số lượng: 24
• Khoa HSTC – CĐ: 02
• Khoa Nội TH – TM: 04
• Liên chuyên khoa: 04
• Khoa Nhi: 03
• Khoa CTCH: 02
• Khoa Khám bệnh: 02
• Khoa PT – GMHS: 01
• Khoa Ngoại TH: 03
✅ Yêu cầu:
* Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
* Ưu tiên có Chứng chỉ hành nghề/Giấy phép hành nghề và các chứng chỉ chuyên môn đúng chuyên ngành.
2. Khối hành chính
🔹 Nhân viên Đào tạo – Số lượng: 01
✅Cử nhân quản lý giáo dục hoặc các chuyên ngành khác và có chứng chỉ/chuyên ngành liên quan đến quản lý giáo dục - đào tạo.
✅Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đào tạo trong môi trường bệnh viện.
✅ Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch và phối hợp tốt.
🔹 Nhân viên Quản lý Chất lượng (QLCL) – Số lượng: 01
✅Cử nhân Quản lý bệnh viện trở lên hoặc các chuyên ngành khác và có chứng chỉ chuyên ngành Quản lý chất lượng bệnh viện.
✅Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc về quản lý chất lượng bệnh viện.
✅ Am hiểu các quy định, tiêu chí chất lượng bệnh viện.
🔹Nhân viên CNTT (phần cứng) – Số lượng: 01
✅ Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin.
✅ Có kinh nghiệm về phần cứng, hệ thống mạng, thiết bị CNTT.
✅ Ưu tiên đã làm việc trong môi trường bệnh viện/y tế.
🔹 Nhân viên Kế hoạch Tổng hợp (KHTH) – Số lượng: 02
✅ Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường y tế từ 03 năm trở lên.
✅ Am hiểu công tác kế hoạch, tổng hợp, báo cáo.
✅ Có khả năng phối hợp tốt với các khoa/phòng chuyên môn.
📅 Hạn nộp hồ sơ: Đến hết ngày 31/5/2026.
📞 Liên hệ: Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, 236A Lê Duẩn, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai
• Mr. Phạm Quyết Thắng – TP. Quản trị Tổng hợp
📱 0376 878 686 (SĐT/Zalo)
• Mr. Trương Quý Nhân – PTP. Quản trị Tổng hợp
📱 0905 703 579 (SĐT/Zalo)