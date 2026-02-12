Thực hiện điều hành giá xăng dầu theo Nghị quyết số 36/NQ-CP của Chính phủ

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu khi giá cơ sở của một trong các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường trong ngày tăng từ 7% trở lên so với giá cơ sở của kỳ điều hành liền kề trước đó

Ngày 7/3, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) ban hành văn bản hỏa tốc số 587 gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu; thương nhân sản xuất xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu về thời gian điều hành giá xăng dầu theo Nghị quyết số 36/NQ-CP của Chính phủ.

Trước đó, ngày 6/3/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 36/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026, trong đó có nội dung liên quan đến cơ chế điều hành giá xăng dầu.

Theo Nghị quyết, Chính phủ đồng ý để Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu khi giá cơ sở của một trong các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường trong ngày tăng từ 7% trở lên so với giá cơ sở của kỳ điều hành liền kề trước đó. Sau khi xảy ra mức tăng này, Bộ Công Thương sẽ thực hiện điều hành giá và công bố giá cơ sở xăng dầu theo quy định.

Trong trường hợp giá cơ sở xăng dầu tăng dưới 7% so với kỳ điều hành trước, việc điều hành giá xăng dầu sẽ tiếp tục thực hiện định kỳ vào ngày thứ Năm hằng tuần, theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 80/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo quy định hiện hành, trên cơ sở số liệu các yếu tố cấu thành giá cơ sở xăng dầu và ý kiến tham gia điều hành giá của Bộ Tài chính gửi bằng văn bản trước 12 giờ của ngày điều hành, Bộ Công Thương sẽ công bố giá cơ sở và giá bán lẻ xăng dầu.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chủ động cập nhật, tổ chức triển khai thực hiện theo đúng nội dung của Nghị quyết.