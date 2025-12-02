Điểm tựa an sinh cho người bệnh

Kiểm tra kết quả phim cho bệnh nhân điều trị ở Khoa Ngoại, Trung tâm Y tế Hương Thủy

Giảm gánh nặng chi phí

Câu chuyện của bà Nguyễn Thị L. (57 tuổi, xã Hải Lăng, Quảng Trị) là một minh chứng rõ nét cho những khó khăn mà bệnh nhân phải đối mặt khi không có thẻ BHYT. Phát hiện ung thư cổ tử cung trong hoàn cảnh không tham gia BHYT, chỉ hơn một năm điều trị, gia đình bà đã phải chi trả hơn 300 triệu đồng - một con số vượt xa khả năng của nhiều hộ gia đình nông thôn. Sau đó, được vận động tham gia BHYT, bà L. mới có điều kiện tiếp tục điều trị lâu dài. “Nếu không có BHYT chi trả, có lẽ tôi đã phó mặc số phận”, bà L. chia sẻ. Hiện nay, sức khỏe của bà L. đang tiến triển tích cực nhờ được điều trị đúng phác đồ, đầy đủ thuốc men từ Bệnh viện Trung ương Huế.

Không chỉ với bệnh nhân ung thư, BHYT còn là “phao cứu sinh” đối với người mắc bệnh mạn tính, phải điều trị suốt đời. Tại Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Trung ương Huế, mỗi tuần có hàng trăm bệnh nhân đến chạy thận từ 3 - 4 lần. Nếu không có BHYT, chi phí điều trị mỗi tháng có thể lên tới vài chục triệu đồng, trong khi quá trình điều trị kéo dài hàng chục năm. Với nhiều gia đình, đó là gánh nặng không thể gánh nổi.

Theo các bác sĩ, số lượng bệnh nhân suy thận, ung thư và các bệnh không lây nhiễm ngày càng gia tăng, kéo theo chi phí điều trị lớn. Nhờ BHYT, người bệnh được tiếp cận nhiều kỹ thuật cao, thuốc chất lượng, các dịch vụ xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh hiện đại với mức chi trả từ 80 - 90%, thậm chí 100% trong nhiều trường hợp. Điều này không chỉ giúp giảm áp lực tài chính mà còn tạo tâm lý yên tâm, tin tưởng cho người bệnh trong quá trình điều trị.

Mở rộng quyền lợi

Thống kê của Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP. Huế cho thấy, riêng tháng 11/2025, Quỹ BHYT đã chi hơn 240 tỷ đồng cho 176.612 lượt khám chữa bệnh. Lũy kế 11 tháng đầu năm 2025, tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT đạt hơn 3.168 tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước. Con số này cho thấy nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao, đồng thời khẳng định vai trò không thể thiếu của BHYT trong việc bảo đảm quyền lợi cho người tham gia.

Theo Phó Giám đốc BHXH TP. Huế Hoàng Trọng Chính, để chính sách BHYT thực sự đi vào cuộc sống, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động và cải cách hành chính. Trong năm 2025, BHXH TP. Huế đã phối hợp tổ chức hàng chục hội nghị tuyên truyền Luật BHXH, Luật BHYT cho người lao động, chủ hộ kinh doanh; đẩy mạnh truyền thông trên báo chí, mạng xã hội, hệ thống loa truyền thanh cơ sở; đồng thời tư vấn, giải đáp trực tiếp cho người dân tại bộ phận “một cửa”.

Việc triển khai Đề án 06 của Chính phủ cũng góp phần tạo thuận lợi cho người dân khi đi khám, chữa bệnh BHYT. Đến cuối tháng 11/2025, TP. Huế đã xác thực thông tin gần như toàn bộ người tham gia BHYT với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hầu hết các cơ sở y tế đã triển khai khám, chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chip, rút ngắn thời gian làm thủ tục, giảm phiền hà cho người bệnh. Cùng với đó, ứng dụng VssID - BHXH số ngày càng được người dân sử dụng, giúp tra cứu thông tin thẻ BHYT, lịch sử khám, chữa bệnh một cách nhanh chóng, minh bạch.

Một bước tiến đáng chú ý của chính sách BHYT trong thời gian tới là việc Quốc hội thông qua Luật Phòng bệnh, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Theo đó, người dân sẽ được Quỹ BHYT chi trả chi phí khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí theo lộ trình và khả năng cân đối của quỹ. Đây được xem là bước đột phá lớn, chuyển mạnh từ tư duy “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”, góp phần phát hiện sớm, điều trị kịp thời các bệnh lý nguy hiểm. Chính sách này không chỉ mang ý nghĩa chăm sóc sức khỏe lâu dài cho người dân mà còn giúp giảm chi phí điều trị trong tương lai, nâng cao chất lượng dân số và hiệu quả sử dụng Quỹ BHYT.