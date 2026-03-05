Hơn 330 vận động viên tranh tài tại Giải võ cổ truyền thanh thiếu nhi TP. Huế mở rộng

Các vận động viên trẻ tham gia tranh tài

Giải đấu diễn ra trong 3 ngày (từ 6 - 8/3) và thu hút 25 câu lạc bộ tham gia. Trong đó, TP. Huế có 19 câu lạc bộ, tỉnh Quảng Trị có 2 câu lạc bộ và TP. Đà Nẵng có 4 câu lạc bộ.

Giải năm nay quy tụ 335 vận động viên, gồm 240 vận động viên nam và 95 vận động viên nữ cùng 50 võ sư, huấn luyện viên. Các vận động viên tranh tài ở 4 nhóm tuổi (6 - 10, 11 - 14, 15 - 17 và trên 17 - 30 tuổi) với 2 nội dung thi đấu gồm đối kháng và quyền thuật, tranh 83 bộ huy chương.

Theo ban tổ chức, toàn bộ giải đấu có 171 trận đấu đối kháng với sự tham gia của 222 vận động viên và 122 bài biểu diễn quyền thuật với sự tham gia của 153 vận động viên. Qua đó, hứa hẹn mang đến nhiều màn tranh tài hấp dẫn và mãn nhãn.

Giải đấu được tổ chức nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), 51 năm Ngày giải phóng Huế (26/3/1975 - 26/3/2026). Đồng thời, hưởng ứng Tháng Thanh niên và Tuần lễ Văn hóa - Thể thao Thanh thiếu nhi thành phố Huế lần thứ XXII - năm 2026.

Thông qua giải đấu, ban tổ chức mong muốn góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu thể dục thể thao nói chung và môn võ cổ truyền nói riêng. Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để thanh thiếu nhi giao lưu, học hỏi, nâng cao thể lực, rèn luyện ý chí, bản lĩnh, tinh thần thượng võ và phẩm chất đạo đức...