Thúc đẩy hợp tác giữa Quảng Tây (Trung Quốc) với Việt Nam phát triển cả về lượng và chất

Phiên họp toàn thể của Đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Tây, Trung Quốc.

Trong khuôn khổ Phiên họp toàn thể và Gặp mặt báo chí của Đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Tây tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh ngày 6/3, bà Hoàng Giang, Đại biểu Nhân đại toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc, Bí thư Thành ủy Phòng Thành Cảng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đưa ra nhận định rằng: "Hợp tác giữa Quảng Tây và Việt Nam ngày càng mật thiết. Hai bên đạt được những nhận thức chung rộng rãi, mang lại kết quả hợp tác phong phú, đưa hợp tác song phương phát triển cả về lượng và chất, trở thành điển hình trong hợp tác địa phương góp phần xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược".

Theo đó, kim ngạch thương mại giữa Quảng Tây và Việt Nam lần đầu tiên vượt 300 tỷ nhân dân tệ và số người đi lại giữa hai bên đã vượt 13 triệu lượt. Hợp tác kinh tế và thương mại đã mở rộng sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như nông nghiệp thông minh và chuỗi công nghiệp xuyên biên giới.

Hai bên đã có 23 cặp thành phố kết nghĩa quốc tế, đứng đầu trong các địa phương ở Trung Quốc. Đặc biệt, vào tháng 2 năm nay, Bí thư Đảng ủy Quảng Tây và 5 tỉnh, thành phố Việt Nam đã tổ chức gặp gỡ đầu xuân, cùng khởi động một thập kỷ vàng mới trong hợp tác song phương. Các thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa hai bên có phạm vi rộng và nội dung thiết thực, tạo động lực mới và mở ra những con đường mới cho hợp tác Quảng Tây-Việt Nam.

Bà Hoàng Giang cho rằng, kể từ năm ngoái, hợp tác giữa Quảng Tây và Việt Nam không chỉ đạt được những bước đột phá đáng kể về lượng mà còn được nâng cao về chất, hợp tác kinh tế chuyển mình theo hướng công nghiệp và kinh tế số. Thành phố Phòng Thành Cảng nỗ lực thực hiện những nhận thức chung quan trọng đạt được giữa lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước, thông qua những việc làm, hành động, sáng kiến cụ thể, thiết thực, để phục vụ chiến lược lớn là xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.

Giới thiệu về những cách làm thiết thực của địa phương góp phần tăng cường tình hữu nghị và hợp tác thiết thực giữa hai nước, Bí thư Thành ủy Phòng Thành Cảng cho biết, thành phố nỗ lực thúc đẩy kết nối, giao lưu nhân dân giữa hai nước, thông qua tổ chức các sự kiện liên hoan, hát đối, đạp xe xuyên biên giới giữa người dân hai bên; đồng thời, sẽ đẩy mạnh các hoạt động mang tính điểm nhấn như đào tạo cán bộ, giao lưu thanh niên, hợp tác y tế xuyên biên giới, trao đổi và hợp tác với các ban ngành, đoàn thể của tỉnh Quảng Ninh...

Cùng với đó, thành phố Phòng Thành Cảng cũng nỗ lực thúc đẩy thương mại giữa hai nước ngày càng thông suốt và phát triển. Năm 2025, số liệu tăng trưởng các cửa khẩu biên giới hết sức tích cực: hơn 2,2 triệu tấn hàng hóa, hơn 281 nghìn phương tiện xuất nhập cảnh, giá trị hàng hóa hơn 176,65 tỷ nhân dân tệ, lần lượt tăng 15,64%, 36,87% và 8,5% so với năm trước.

Thời gian tới, địa phương này sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp sắt thép, kim loại màu, ngũ cốc và dầu khí mở rộng thị trường ASEAN, đổi mới và phát triển thương mại điện tử, đẩy nhanh việc xây dựng các khu thí điểm tổng hợp thương mại điện tử xuyên biên giới, thúc đẩy mở rộng và nâng cao chất lượng hợp tác thương mại với ASEAN, nghiên cứu mô hình hợp tác công nghiệp xuyên biên giới với Việt Nam, hỗ trợ phát triển tổng thể chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng xuyên biên giới Trung Quốc-Việt Nam.

Bà Hoàng Giang cho biết thêm, địa phương này nỗ lực thúc đẩy kết nối tiện lợi giữa hai nước, thông qua đẩy mạnh "kết nối cứng" về cơ sở hạ tầng, thúc đẩy hệ thống du lịch thông minh, giúp thời gian thông quan của các đoàn du lịch bình quân giảm từ 2,5 giờ xuống còn 20 phút, năm 2025 có hơn 9 triệu lượt người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Đông Hưng, mở tuyến bus xuyên biên giới giữa Đông Hưng với Việt Nam...

"Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục thúc đẩy kết nối, nhất là xây dựng cửa khẩu thông minh giữa hai nước, với kỳ vọng sau khi đưa vào vận hành, năng lực thông quan hàng hóa sẽ tăng từ 1.000 lên 3.300 phương tiện mỗi ngày, làn riêng cho các đoàn du lịch có thể thông quan cho 50.000 người mỗi ngày với thời gian chưa đến 1 giây/khách... Với sự nỗ lực của cả hai bên, tôi tin rằng tình hữu nghị Trung-Việt sẽ mãi mãi bền vững, hợp tác song phương sẽ mang lại nhiều kết quả tốt đẹp", bà Hoàng Giang nhấn mạnh.

Phiên họp toàn thể của Đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Tây tổ chức tại Thủ đô Bắc Kinh ngày 6/3 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Cương, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, thảo luận về các vấn đề phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, hợp tác giữa Quảng Tây và ASEAN, cũng như dự thảo Đề Cương Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc.

