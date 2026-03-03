Hỗ trợ hợp tác xã tiếp cận, áp dụng các nền tảng số, công nghệ mới

Mục đích của Kế hoạch nhằm cụ thể hóa và đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 20-NQ/TW); Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ (Nghị quyết số 09/NQ-CP) ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW.

Đồng thời, bám sát chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của các bộ, ngành, các thành viên Ban Chỉ đạo và địa phương để tăng cường chỉ đạo, phối hợp liên ngành, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt từ trung ương tới địa phương, kịp thời tham mưu, đề xuất chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và xác định rõ trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương, phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo trong thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

6 nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo

Kế hoạch đưa ra 6 nhiệm vụ trọng tâm để các bộ, ngành, các thành viên Ban Chỉ đạo và địa phương thực hiện gồm:

1- Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo các cấp về phát triển kinh tế tập thể, tăng cường vai trò, trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách.

2- Đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW; Nghị quyết số 09/NQ-CP và các chương trình, kế hoạch thực hiện ở các bộ, ngành, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương và đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện đảm bảo thống nhất, xuyên suốt trong toàn hệ thống chính trị.

3- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, cơ chế, chính sách về thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; đẩy mạnh thông tin về hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp nhằm nâng cao nhận thức của người dân và toàn bộ hệ thống chính trị về vai trò, vị trí của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; hỗ trợ, vận động người dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã bền vững. Tổ chức Kỷ niệm 80 năm ngày Hợp tác xã Việt Nam (11/4/1946 – 11/4/2026) với các hoạt động đa dạng, thiết thực và hiệu quả.

4- Tiếp tục rà soát, tổng kết, đánh giá để đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, nâng cao tính khả thi của hệ thống pháp luật phù hợp với năng lực tiếp cận của các hợp tác xã; tăng cường chuyển đổi số và cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã; khen thưởng và nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã kiểu mới, hoạt động hiệu quả cao, phù hợp với từng ngành, lĩnh vực và khu vực.

5- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, hỗ trợ hợp tác xã tiếp cận, áp dụng các nền tảng số, công nghệ mới, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh.

6- Tăng cường liên kết, hợp tác và đối thoại phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã: Đẩy mạnh liên kết, hợp tác giữa hợp tác xã với doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác; tổ chức các Diễn đàn nhằm tạo không gian đối thoại chính sách, giao lưu, kết nối giữa hợp tác xã với cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức tín dụng và các đối tác liên quan.

Các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức, thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và nhiệm vụ được phân công; kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ thuộc bộ, ngành được phân công; chủ trì tổ chức đoàn công tác của Ban Chỉ đạo kiểm tra công tác phát triển kinh tế tập thể tại các địa phương được phân công theo dõi, phụ trách.

Bộ Tài chính - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm đôn đốc tiến độ thực hiện các nhiệm vụ; định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo báo cáo về tình hình triển khai các nội dung trong Kế hoạch hoạt động này.