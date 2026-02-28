THUẾ QUAN HOA KỲ: Thực hiện hoàn 166 tỷ USD tiền thuế thế nào?

CBP cũng cho biết trong hồ sơ mới rằng họ có thể bắt đầu hoàn tiền từ cuối tháng 4 sau khi nâng cấp hệ thống công nghệ.

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) ngày 6/3 (giờ địa phương) thông báo với một thẩm phán của Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ rằng cơ quan này hiện không thể thực hiện lệnh bắt đầu hoàn trả khoảng 166 tỷ USD thu được từ các mức thuế quan đối ứng do Tổng thống Donald Trump áp đặt vào năm ngoái.

Nâng cấp hệ thống công nghệ để hoàn thuế

Trong hồ sơ gửi tòa, CBP cho biết hệ thống công nghệ hiện tại, các quy trình và yêu cầu nhân lực là những lý do khiến cơ quan này không thể ngay lập tức tuân thủ các điều kiện trong lệnh của Thẩm phán Richard Eaton đối với các mức thuế được áp dụng theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA). Trước đó, Tòa án Tối cao Mỹ đã phán quyết rằng các khoản thuế này là trái pháp luật.

Tuy nhiên, CBP cũng cho biết trong hồ sơ mới rằng họ có thể bắt đầu hoàn tiền từ cuối tháng 4 sau khi nâng cấp hệ thống công nghệ.

Giám đốc điều hành bộ phận các chương trình thương mại thuộc Văn phòng Thương mại của CBP Brandon Lord, cho biết trong hồ sơ rằng tính đến ngày 4/3, hơn 330.000 nhà nhập khẩu đã thực hiện tổng cộng hơn 53 triệu tờ khai nhập khẩu, trong đó họ đã nộp hoặc ký quỹ các khoản thuế được áp dụng theo IEEPA.

Hồ sơ này được nộp khi Thẩm phán Eaton dự kiến tổ chức phiên điều trần vào ngày 6/3 tại Tòa án Thương mại Quốc tế ở New York về vấn đề hoàn tiền.

Ông Eaton được chỉ định là thẩm phán duy nhất của tòa này xét xử các vụ kiện của các nhà nhập khẩu yêu cầu hoàn tiền thuế, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết với tỷ lệ 6-3 vào ngày 20/2 tuyên bố các mức thuế theo IEEPA là vô hiệu.

CBP cho biết trong hồ sơ rằng cơ quan này "tin tưởng có thể phát triển và triển khai" chức năng mới trong hệ thống theo dõi hàng hóa nhập khẩu có tên gọi là Môi trường thương mại tự động (ACE) nhằm hợp lý hóa và gộp tiền hoàn tiền và tiền lãi theo từng nhà nhập khẩu, thay vì phải thực hiện hơn 54 triệu khoản hoàn thuế riêng lẻ.

Theo CBP, cơ quan này đang nỗ lực hết sức để hệ thống ACE mới sẵn sàng sử dụng trong 45 ngày. Quy trình mới sẽ yêu cầu rất ít thủ tục từ phía các nhà nhập khẩu. CBP ước tính việc thay đổi hệ thống ACE sẽ giúp họ tiết kiệm hơn 4 triệu giờ làm việc của nhân viên.

Tòa án Mỹ yêu cầu chính phủ hoàn trả hàng tỷ USD thuế quan bị thu trái pháp luật

Ngày 4/3, một thẩm phán thuộc Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ đã ra lệnh cho chính phủ nước này bắt đầu hoàn trả, kèm lãi suất, số tiền thuế quan lên tới hàng tỷ USD cho các nhà nhập khẩu.

Đây là số tiền thuế mà Tòa án Tối cao Mỹ vào tháng trước đã phán quyết là các khoản thu này là trái pháp luật.

Theo hồ sơ tòa án, Thẩm phán Richard Eaton thuộc Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ tại Manhattan đã yêu cầu Chính phủ Mỹ hoàn tất việc xác định chi phí nhập khẩu đối với hàng triệu lô hàng vào Mỹ mà không áp mức thuế bị tuyên là bất hợp pháp. Sau khi hoàn tất quá trình này, cơ quan chức năng phải thực hiện hoàn trả tiền cho doanh nghiệp.

Dựa trên quy trình hiện hành, khi hàng hóa được đưa vào Mỹ, nhà nhập khẩu sẽ nộp trước một khoản thuế ước tính. Khoảng 314 ngày sau, cơ quan hải quan sẽ "quyết toán để xác định chính xác nghĩa vụ thuế. Thẩm phán Eaton yêu cầu Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) hoàn tất việc quyết toán đối với các lô hàng này mà không tính phần thuế bị coi là trái luật, từ đó tạo cơ sở hoàn tiền cho doanh nghiệp.

2.000 vụ kiện đòi hoàn tiền

Lệnh của thẩm phán Eaton được đưa ra trong vụ kiện do công ty Atmus Filtration Technologies đệ đơn. Theo hồ sơ tòa án, doanh nghiệp này cho biết họ đã phải trả khoảng 11 triệu USD tiền thuế bị coi là trái phép. Vụ kiện của Atmus nằm trong số khoảng 2.000 vụ kiện đã được đệ trình lên Tòa án Thương mại Quốc tế nhằm yêu cầu hoàn trả thuế quan áp đặt theo IEEPA.

Ông Eaton cho biết ông không muốn phải xét xử từng trường hợp riêng lẻ. "Chúng tôi muốn tìm ra một phương pháp để các nhà nhập khẩu đó có thể yêu cầu hoàn trả các khoản thuế đã bị áp dụng trái pháp luật".

Hơn 300.000 nhà nhập khẩu đã nộp thuế. Phần lớn các nhà nhập khẩu là các doanh nghiệp nhỏ, và họ hy vọng rằng các quan chức hải quan sẽ áp dụng một hệ thống đơn giản, chi phí thấp để hoàn trả tiền. Nhiều người nói với Reuters rằng họ có thể từ bỏ việc yêu cầu hoàn thuế nếu phải kiện tụng hoặc trải qua quy trình hành chính rườm rà của Hải quan.

Một liên minh các doanh nghiệp nhỏ đã yêu cầu hoàn thuế quan đã hoan nghênh phán quyết của Eaton. "Đây là một chiến thắng cho các doanh nghiệp nhỏ, những người đã phải trả hàng tỷ đô la tiền thuế quan bất hợp pháp và xứng đáng được hoàn trả số tiền đó", Dan Anthony, giám đốc điều hành của tổ chức We Pay the Tariffs, cho biết trong một tuyên bố. "Tòa án đã hành động nhanh chóng và chính xác. Giờ đây, trách nhiệm thuộc về Chính phủ, và các doanh nghiệp nhỏ lo ngại rằng họ sẽ kéo dài vụ việc này hơn nữa".