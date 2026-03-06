Ra mắt bộ sách Văn kiện Đại hội XIV: Tạo bước đột phá tư duy và hành động trong giai đoạn phát triển mới

Đại hội XIV là sự kiện chính trị trọng đại, mang tầm vóc lịch sử và ý nghĩa thời đại sâu sắc. Đây là dấu mốc định hướng tương lai, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển mới. Văn kiện Đại hội là sự kết tinh cao nhất của trí tuệ, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược, đánh dấu bước phát triển đột phá trong lý luận và tư duy chỉ đạo thực tiễn của Đảng. Đây chính là bản cương lĩnh, là kim chỉ nam hành động dẫn dắt toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đẩy mạnh công cuộc đổi mới. Bộ Văn kiện khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, đưa đất nước vững vàng tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết của công tác nghiên cứu, học tập và sớm đưa Nghị quyết Đại hội của Đảng vào cuộc sống, trong những ngày qua, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng nỗ lực, khẩn trương thực hiện việc biên tập - xuất bản bộ sách Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV. Bộ sách gồm 823 trang, được chia thành 2 tập, cung cấp 10 văn kiện, tài liệu quan trọng đã được Đại hội XIV của Đảng thông qua gồm:

Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam (do đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày).

Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng (do đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình bày).

Bộ sách gồm 823 trang, được chia thành 2 tập, cung cấp 10 văn kiện, tài liệu quan trọng đã được Đại hội XIV của Đảng thông qua.

Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội (Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng).

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Kèm theo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng).

Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Báo cáo tiếp thu, giải trình của Đoàn Chủ tịch Đại hội về ý kiến thảo luận của các đại biểu đối với Dự thảo các Văn kiện và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trình bày).

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tại phiên bế mạc Đại hội.

Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam (do đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đọc tại phiên bế mạc Đại hội).

Được đánh giá là đại hội của bước ngoặt phát triển, của tầm nhìn chiến lược dài hạn và của khát vọng vươn mình mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới, Đại hội XIV đã định hình tư duy phát triển, xác lập mô hình tăng trưởng mới và kiến tạo nền tảng thể chế cho cả một chặng đường dài của dân tộc đến giữa thế kỷ XXI với mục tiêu cụ thể: đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Những mục tiêu ấy không chỉ là những chỉ tiêu kinh tế thuần túy, mà là sự kết tinh của khát vọng phát triển dân tộc, là lời cam kết chính trị của Đảng trước nhân dân và lịch sử.

Văn kiện Đại hội lần này đã phản ánh rõ nét những thay đổi đó, với rất nhiều điểm mới trong cách tiếp cận cũng như xây dựng văn kiện. Trước hết, với sự đổi mới cách tiếp cận từ tổng kết nhiệm kỳ sang thiết kế chiến lược phát triển, thay vì tổng kết thành tựu, rút kinh nghiệm, đề ra mục tiêu và nhiệm vụ, Đại hội XIV đã chuyển mạnh sang tư duy thiết kế chiến lược phát triển dài hạn.

Việc xây dựng văn kiện cũng thể hiện sự đổi mới mạnh mẽ trong phương pháp tư duy, thông qua việc tích hợp ba báo cáo lớn thành một Báo cáo chính trị thống nhất. Việc tích hợp các lĩnh vực trong một tổng thể thống nhất đã khắc phục được tình trạng trùng lặp nội dung, phân tán trọng tâm hoặc gây ra những cách hiểu không thống nhất, tạo nên một chỉnh thể tư duy liền mạch, nhất quán, xuyên suốt từ đường lối đến tổ chức thực hiện.

Văn kiện còn thể hiện bước chuyển quan trọng từ tư duy chính sách sang tư duy quản trị thực thi, từ “nghị quyết định hướng” sang “nghị quyết hành động”, với việc Đảng ta đã ban hành tới 9 nghị quyết chiến lược, được triển khai thực hiện trước khi tổ chức Đại hội XIV của Đảng; đặc biệt, lần đầu tiên Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết được gắn trực tiếp vào Báo cáo chính trị trình Đại hội.

Điểm nổi bật của Văn kiện Đại hội XIV không chỉ nằm ở những mục tiêu cụ thể, mà sâu xa hơn là những chuyển biến căn bản về tư duy phát triển, mô hình tăng trưởng và phương thức tổ chức đất nước trong kỷ nguyên mới. Các văn kiện đã đưa ra những thông điệp mạnh mẽ, những quyết sách sáng suốt, đúng đắn, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước trong giai đoạn mới, thể hiện ở một số điểm cốt lõi sau:

Một là, Văn kiện đã bổ sung và phát triển “lý luận về đường lối đổi mới”, bước trưởng thành mới về tư duy lý luận của Đảng; Hai là, xác lập tư duy “tự chủ chiến lược” - định vị mới của Việt Nam trong một thế giới đầy biến động; Ba là, hoàn thiện thể chế phát triển, khâu đột phá chiến lược mang tính quyết định; Bốn là, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Năm là, phát huy sức mạnh nội sinh của dân tộc: văn hóa, con người, giáo dục, đào tạo và kinh tế tư nhân; Sáu là, tăng cường quốc phòng, an ninh, phát triển đối ngoại tương xứng tầm vóc đất nước.

Văn kiện Đại hội XIV đã xác lập một hệ thống tư duy phát triển mới: vững về lý luận, rõ về chiến lược, mạnh về động lực, sâu về nhân văn và hiện đại về quản trị. Chính hệ thống quan điểm ấy tạo nên nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam hành động cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong kỷ nguyên phát triển mới.

Trong bối cảnh hiện nay, việc tuyên truyền, học tập và triển khai hiệu quả những nội dung cốt lõi Văn kiện Đại hội XIV vừa là yêu cầu khách quan, vừa là nhu cầu cấp bách của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc nắm vững và vận dụng đúng đắn, sáng tạo các quyết sách trong Văn kiện sẽ tạo bước chuyển biến rõ nét về nhận thức, giúp thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng. Đây chính là động lực quan trọng để khơi dậy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong dịp này, nhằm đưa các văn kiện Đại hội XIV thực sự đi vào cuộc sống, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khẩn trương phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương biên soạn, biên tập - xuất bản các ấn phẩm bổ trợ nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và các văn kiện Đại hội của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân như: Tài liệu hỏi - đáp về nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (dùng cho cán bộ, đảng viên và tuyên truyền trong nhân dân); Tham luận Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; Những vấn đề trọng yếu và định hướng lớn trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cần triển khai thực hiện; Một số vấn đề lý luận và thực tiễn 40 năm đổi mới và phát triển ở Việt Nam; Những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Giải thích thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng…

https://nhandan.vn/ra-mat-bo-sach-van-kien-dai-hoi-xiv-tao-buoc-dot-pha-tu-duy-va-hanh-dong-trong-giai-doan-phat-trien-moi-post946841.html?gidzl=H6uFMOjrs6j6SmPPYsdHQaPn3L-IR81f2trOLPTiWJ8FSmW3a6BUObXx2LUJDT9cMovSKMBwAEy5ZtNLQG