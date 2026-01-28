Lặng thầm cống hiến sau tuổi hưu

Dù đã nghỉ hưu, song hằng ngày bác sĩ Trần Đại Ái vẫn đến TTYT Phú Vang khám, chữa bệnh cho người dân

Đam mê và trách nhiệm

Hơn 35 năm công tác trong ngành y, từng đảm nhiệm vai trò bác sĩ khoa ngoại, sau khi nghỉ hưu, BSCKI Trần Đại Ái vẫn tiếp tục ở lại công tác tại Trung tâm Y tế (TTYT) Phú Vang. Với ông, việc tiếp tục làm nghề không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm đam mê nghề nghiệp. “Dù đã nghỉ hưu nhưng tôi vẫn còn sức khỏe, còn mong muốn cống hiến nên tiếp tục hợp đồng với đơn vị để tham gia khám, chữa bệnh. Tôi cũng muốn hỗ trợ cho các bác sĩ trẻ trong chăm sóc người bệnh”, bác sĩ Ái chia sẻ.

Theo BSCKII Nguyễn Minh Hùng, Giám đốc TTYT Phú Vang, 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; trong đó, nhân lực và cơ sở vật chất được xác định là hai yếu tố then chốt. Hiện đơn vị có gần 80 bác sĩ, trên 90% có trình độ sau đại học, trong đó có 2 bác sĩ nội trú và 4 bác sĩ chuyên khoa II. Tuy vậy, để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng tăng, Trung tâm đã chủ động hợp đồng với các bác sĩ nghỉ hưu giàu kinh nghiệm để tăng cường năng lực chuyên môn.

“Các bác sĩ lớn tuổi có lợi thế là từng công tác lâu năm tại cơ sở, am hiểu tâm tư, hoàn cảnh người dân, xử lý tình huống linh hoạt. Sự hiện diện của họ không chỉ tạo cho bệnh nhân yên tâm hơn mà còn là điểm tựa chuyên môn cho đội ngũ trẻ”, bác sĩ Hùng nhấn mạnh.

Tương tự, tại TTYT Hương Thủy, BSCKI Nguyễn Thị Kim Thu, nguyên là Phó Giám đốc đơn vị, sau hai năm nghỉ hưu vẫn tiếp tục gắn bó với nghề. Trước nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao và áp lực nhân lực gia tăng, bác sĩ Thu tự nguyện ở lại công tác, vừa thỏa lòng yêu nghề, vừa mong muốn truyền kinh nghiệm cho thế hệ kế cận.

“Hiện Trung tâm có khá nhiều bác sĩ đã nghỉ hưu song vẫn tiếp tục công tác, trong đó có người từng đảm nhiệm vị trí giám đốc, phó giám đốc. Không chỉ dày dạn kinh nghiệm chuyên môn, họ còn là những người thầy tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ trẻ, trực tiếp truyền đạt kỹ năng, chia sẻ kinh nghiệm trong khám, chữa bệnh, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc sức khỏe Nhân dân”, bác sĩ Ngô Văn Nghĩa, TTYT Hương Thủy chia sẻ.

Giảm áp lực cho đội ngũ y, bác sĩ

Theo BSCKI Dương Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc TTYT Hương Thủy, khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao. Khối lượng công việc tăng, từ khám, chữa bệnh, phòng, chống dịch đến công tác hành chính, truyền thông giáo dục sức khỏe, trong khi chế độ đãi ngộ và điều kiện làm việc chưa thật sự tương xứng khiến nhiều bác sĩ trẻ chưa mặn mà với tuyến cơ sở. Trong bối cảnh đó, việc đội ngũ bác sĩ lớn tuổi lần lượt nghỉ hưu càng tạo ra khoảng trống nhân lực đáng kể.

Trước thực tế này, việc hợp đồng với các bác sĩ nghỉ hưu được xem là giải pháp hiệu quả trước mắt, giúp duy trì ổn định hoạt động chuyên môn, giảm áp lực cho cán bộ đang công tác. Cùng với đó, đơn vị cũng chủ động xây dựng chế độ hỗ trợ trong phạm vi cho phép; tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch; cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ. Đồng thời, gắn đánh giá, khen thưởng với hiệu quả thực chất và xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng cho nhân viên y tế tuyến cơ sở.

Cùng với giải pháp tiếp tục hợp đồng với các bác sĩ đã nghỉ hưu để ổn định hoạt động chuyên môn, ngành y tế thành phố đang triển khai Đề án phát triển nhân lực giai đoạn 2023 - 2030 của Bộ Y tế; đẩy mạnh hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; ưu tiên đào tạo sau đại học, chuyên khoa sâu ở các lĩnh vực mũi nhọn và thiết yếu; mở rộng các khóa đào tạo kỹ thuật cao đáp ứng nhu cầu điều trị chuyên sâu. Song song đó, ngành tham mưu xây dựng chính sách thu hút, đãi ngộ bác sĩ, chuyên gia giai đoạn 2026 - 2030, tạo động lực để đội ngũ y tế yên tâm gắn bó lâu dài với tuyến cơ sở.

Có thể khẳng định, việc các bác sĩ nghỉ hưu tiếp tục cống hiến không chỉ giúp giải bài toán nhân lực trước mắt mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và truyền thống “lương y như từ mẫu” đến thế hệ trẻ. Trên hành trình nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đội ngũ y, bác sĩ vẫn ngày ngày lặng lẽ đóng góp, trở thành điểm tựa vững chắc cho y tế cơ sở và là chỗ dựa tin cậy cho người bệnh.