Hướng đi mới trong công tác tuyên truyền

Tại Hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 3/2026 (do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Đảng ủy Quốc hội tổ chức), Ban tổ chức đã phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. (Ảnh: Bảo Long)

Khác với các kỳ bầu cử trước, cuộc bầu cử năm nay diễn ra trong bối cảnh chúng ta hoàn thành việc sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp, tạo ra những thay đổi về địa giới, dân số và tổ chức bộ máy.

Theo báo cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia, cả nước có hơn 73,4 triệu cử tri tại 72.195 khu vực bỏ phiếu. Công tác tuyên truyền do đó phải tạo sức lan tỏa rộng lớn đến với cộng đồng dân cư từ thành thị đến nông thôn, các đối tượng ngành nghề, lĩnh vực khác nhau.

Phương thức tuyên truyền truyền thống với loa phát thanh, pano, áp phích, hội nghị... dù vẫn giữ vai trò quan trọng, nhưng cũng bộc lộ những hạn chế về tốc độ lan tỏa và tiếp cận các nhóm đối tượng đặc thù, đặc biệt là giới trẻ...

Thành phố Cần Thơ và ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước vừa qua triển khai công tác tuyên truyền với tinh thần chủ động, sáng tạo, bài bản. Điểm nhấn quan trọng nhất thể hiện qua việc xây dựng chuyên trang tuyên truyền bầu cử trên ứng dụng “Cần Thơ Smart”. Đây là kênh thông tin chính thống trên nền tảng số, khi đi vào thực tiễn, nhận được sự đồng tình của người dân, cho rằng “kênh” thông tin vừa tiện lợi, vừa gần gũi.

Theo số liệu báo cáo, cuộc thi “Tìm hiểu Luật Bầu cử” trực tuyến do thành phố tổ chức. Với gần 65.000 người tham gia và hàng trăm nghìn lượt dự thi phản ánh sự quan tâm đông đảo của người dân. Thay vì tiếp nhận thông tin một chiều, cử tri được trực tiếp tham gia, trải nghiệm và ghi nhớ kiến thức pháp luật thông qua các câu hỏi, đáp án.

Nhiều địa phương còn sản xuất các tin, bài ngắn, infographic, video clip dễ hiểu, dễ nhớ và đăng trên các nền tảng mạng xã hội. Những nội dung trực quan trở thành công cụ truyền tải thông tin về quy trình bầu cử, tiểu sử ứng cử viên, quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Ở cấp cơ sở, việc thành lập các nhóm trên mạng xã hội cho ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử và kết nối đến các hội, đoàn thể, khu dân cư tạo ra hệ thống “truyền thông từ gốc”, xử lý khẩn trương, bảo đảm thông tin được cập nhật và phối hợp xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh.

Các sản phẩm truyền thông trực quan (infographic, video hướng dẫn) tại Hải Phòng, Vĩnh Long, Đồng Tháp... đã trở thành “cẩm nang" hiệu quả, giúp việc tập huấn, phổ biến nghiệp vụ trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Những sáng kiến tại Cần Thơ và nhiều địa phương trên cả nước không chỉ mang lại giải pháp tình thế gấp rút, mà còn mở ra hướng đi mới cho công tác tuyên truyền chính trị-xã hội trong kỷ nguyên số. Đó là sự chuyển dịch từ tư duy tuyên truyền một chiều sang truyền thông hai chiều có tương tác.

Trong nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến ngày bầu cử, công tác thông tin, tuyên truyền tiếp tục được xem là nhiệm vụ then chốt. Điều đó đặt ra yêu cầu nhiệm vụ lớn trong thời đại số, công tác tuyên truyền chính trị-xã hội muốn hiệu quả phải không ngừng thích ứng, đổi mới để đến gần hơn với người dân, phục vụ người dân tốt hơn, cần được các cấp, các ngành vào cuộc khẩn trương, với quyết tâm cao độ hơn nữa trong thời gian cao điểm sắp tới.

