Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang thăm và chúc mừng các cơ sở y tế nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Lãnh đạo TP. Huế tặng hoa chúc mừng Sở Y tế TP. Huế

Đến thăm Sở Y tế TP. Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang biểu dương những kết quả nổi bật của ngành trong công tác tham mưu, quản lý Nhà nước về y tế; chủ động kiểm soát hiệu quả các bệnh truyền nhiễm; củng cố, nâng cao chất lượng y tế cơ sở. Những nỗ lực này đã góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân trên địa bàn thành phố.

Trong bối cảnh yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao, đồng chí đề nghị đội ngũ cán bộ, y bác sĩ toàn ngành tiếp tục giữ vững nhiệt huyết, không ngừng học tập, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm và y đức. Đặc biệt, ngành y tế cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn; lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng dịch vụ; tăng cường chuyển đổi số, cải cách hành chính và xây dựng phong cách phục vụ chuyên nghiệp, hiện đại.

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang chụp ảnh lưu niệm với Ban Giám hiệu và cán bộ Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

Tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, bác sĩ, giảng viên của nhà trường đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh vai trò quan trọng của đơn vị trong công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Thời gian tới, lãnh đạo thành phố mong muốn tập thể nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, gắn đào tạo với thực hành lâm sàng, từng bước xây dựng và hoàn thiện mô hình Trường - Viện góp phần quan trọng vào tiến trình phát triển Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia.

Lãnh đạo TP. Huế tặng hoa và chúc mừng Ban Giám đốc và đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa Quốc tế Huế

Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế - một trong những cơ sở y tế tư nhân quy mô lớn trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế đánh giá cao định hướng phát triển các chuyên khoa mũi nhọn và đầu tư nhiều trung tâm kỹ thuật cao của đơn vị. Lãnh đạo thành phố bày tỏ tin tưởng bệnh viện sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh, nâng cao năng lực khám chữa bệnh, tạo điều kiện để người dân TP. Huế và các tỉnh, thành trong khu vực được tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại ngay tại địa phương, đồng thời góp phần chia sẻ áp lực với hệ thống y tế công lập.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế gửi lời chúc mừng đến toàn thể đội ngũ thầy thuốc, cán bộ, nhân viên ngành y tế; mong muốn mỗi cán bộ, y bác sĩ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố.