ClockThứ Tư, 28/01/2026 16:51

Trao bằng tốt nghiệp cho hơn 380 tân bác sĩ chuyên khoa cấp II, thạc sĩ, bác sĩ nội trú

HNN.VN - Chiều 28/1, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức tổng kết và trao bằng tốt nghiệp cho các học viên chuyên khoa cấp II (CKII), thạc sĩ khóa 2023 - 2025 và bác sĩ nội trú khóa 2022 - 2025.

Trao bằng tốt nghiệp cho học viên 

Đợt này, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế quyết định công nhận tốt nghiệp và trao bằng cho 138 học viên CKII của 22 chuyên ngành, 120 học viên bác sĩ nội trú của 14 chuyên ngành, 126 học viên thạc sĩ theo chương trình định hướng nghiên cứu. Đặc biệt, có 102 học viên bác sĩ nội trú xuất sắc hoàn thành song song và nhận bằng thạc sĩ cùng chuyên ngành.

Kết quả học tập toàn khóa ghi nhận tỷ lệ đạt loại giỏi và khá rất cao. Hệ CKII có 62,3% học viên đạt loại giỏi; hệ bác sĩ nội trú có 65,8% học viên đạt loại giỏi; hệ thạc sĩ với 42,1% học viên đạt loại giỏi. 100% học viên nêu cao tinh thần tự giác, đoàn kết và tuân thủ nghiêm túc quy chế của nhà trường cũng như bệnh viện.

Dịp này, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế khen thưởng 27 học viên tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Thành công của các khóa học này không chỉ cung cấp đội ngũ chuyên gia giỏi cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên, mà còn góp phần quan trọng vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe người dân trên toàn quốc.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
