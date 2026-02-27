Cứu sống bé gái 7 tuổi bị rắn cạp nia cắn nhờ huyết thanh chuyển khẩn trong đêm

Các bác sĩ BVTW Huế và cháu bé chụp ảnh sau khi sức khỏe bệnh nhi hồi phục. Ảnh: BVCC

Theo người nhà bệnh nhân, khoảng 5 giờ sáng 1/2, bé bị một con rắn có khoanh trắng đen cắn vào bàn tay phải. Gia đình lập tức sơ cứu bằng cách cột garo và nhanh chóng đưa trẻ đến Trung tâm Y tế A Lưới. Tại đây, tình trạng bệnh nhi chuyển biến xấu nhanh chóng với biểu hiện lơ mơ, khó thở, suy hô hấp đe dọa tính mạng. Các bác sĩ tuyến huyện đã khẩn cấp đặt nội khí quản để kiểm soát đường thở, đảm bảo an toàn khi chuyển viện đến BVTW Huế.

Khi nhập Khoa Hồi sức tích cực - Cấp cứu Nhi vào lúc 10 giờ cùng ngày, bệnh nhi đã rơi vào tình trạng nguy kịch: liệt hoàn toàn tứ chi, đồng tử giãn 5mm hai bên và không còn phản xạ ánh sáng. Qua khai thác bệnh sử, đặc điểm con rắn và biểu hiện lâm sàng điển hình, các bác sĩ xác định trẻ bị nhiễm nọc độc thần kinh cực mạnh của rắn cạp nia - một trong những loài rắn độc nguy hiểm, có thể gây liệt cơ hô hấp nhanh chóng nếu không được điều trị đặc hiệu.

Niềm vui của gia đình khi cháu bé bình phục

Ngay lập tức, ê-kíp điều trị triển khai phác đồ hồi sức tích cực và đồng thời khẩn trương liên hệ tìm nguồn huyết thanh kháng nọc. Trong cuộc chạy đua với “24 giờ vàng” - thời điểm huyết thanh đạt hiệu quả tối ưu - Ban Giám đốc Trung tâm Nhi cùng Khoa Dược bệnh viện đã phối hợp với Bệnh viện Nhi Đồng 1 để hỗ trợ 5 lọ huyết thanh kháng nọc rắn.

Đáng chú ý, quá trình vận chuyển huyết thanh được thực hiện khẩn cấp trong đêm. Với sự phối hợp linh hoạt giữa các đơn vị và sự hỗ trợ tự nguyện của một hành khách trên chuyến bay đêm của Vietnam Airlines, số thuốc quý đã kịp thời đến Huế, mở ra cơ hội sống cho bệnh nhi.

Sau khi được truyền huyết thanh và tiếp tục hồi sức tích cực, tình trạng của trẻ dần cải thiện. Sau 2 ngày, bệnh nhi bắt đầu cử động được các đầu ngón tay, ngón chân. Đến ngày thứ 10, trẻ tỉnh táo hoàn toàn, phục hồi cơ lực tốt, có thể tự thở và không để lại di chứng thần kinh. Đây được xem là một kết quả ngoạn mục đối với trường hợp ngộ độc nọc rắn thần kinh nặng như vậy.

Theo lãnh đạo bệnh viện, thành công của ca bệnh không chỉ nhờ trình độ chuyên môn và sự quyết đoán trong xử trí, mà còn thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa các tuyến y tế, tinh thần trách nhiệm và tính nhân văn trong ngành y. Sau điều trị, bệnh viện cùng các nhà hảo tâm đã hỗ trợ một phần viện phí và trao tặng gia đình bệnh nhi một chiếc giường mới, giúp em có điều kiện sinh hoạt tốt hơn khi trở về nhà.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, khi bị rắn cắn, người dân cần giữ bình tĩnh, rửa sạch vết thương, bất động chi bị cắn ở vị trí thấp hơn tim và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Tuyệt đối không tự ý hút nọc độc, rạch vết thương hay đắp lá cây vì có thể làm tình trạng nặng thêm và làm chậm “thời gian vàng” cấp cứu.

Ca cứu sống bé gái 7 tuổi thêm một lần khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ BVTW Huế, đồng thời lan tỏa thông điệp về sự chung tay vì sự sống người bệnh trong những thời khắc sinh tử.