Hoàn thiện hạ tầng phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Thành phố đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu TĐC và hạ tầng xã hội phục vụ DA đường sắt tốc độ cao

Bàn giao các lô đất tái định cư đúng hạn

Đến nay, các đơn vị đã tổ chức khởi công 4 công trình TĐC thuộc DA hạ tầng kỹ thuật các khu TĐC, khu nghĩa trang khu vực trung tâm thành phố Huế phục vụ DA đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam ở Khu đô thị mới An Vân Dương và các địa phương nhằm phục vụ TĐC cho hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng bởi DA.

Tại khu hạ tầng kỹ thuật TĐC OTT30, SN5 thuộc khu E - Khu đô thị mới An Vân Dương (phường Thủy Vân, TP. Huế), những ngày này, các đơn vị thi công đang gia tăng các phương tiện vận chuyển đất đắp nền đường và bóc lớp đất bề mặt. Với số lượng phương tiện vận tải lớn, hoạt động liên tục nên nhà thầu thi công phải bố trí xe tưới nước để giảm bụi trên đường. Đây là khu TĐC cách đường sắt tốc độ cao khoảng 1,6km, được khởi công cuối năm 2025 với quy mô xây dựng 8ha, tổng mức đầu tư khoảng 129 tỷ đồng. Khu đất xây dựng được phân thành 261 lô, dự kiến phục vụ TĐC cho các hộ dân bị ảnh hưởng trên địa bàn phường Mỹ Thượng.

Theo Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng khu vực 1 - chủ đầu tư DA vừa nêu, hiện nay các đơn vị thi công đang cào bóc tầng đất mặt, đắp đất nền đường khu TĐC với giá trị khối lượng thi công đạt khoảng 17% giá trị hợp đồng. Chủ đầu tư đang yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ nhằm bàn giao các lô đất TĐC trước ngày 30/5/2026 và hoàn thành DA trước 30/6/2026.

Tương tự, tại khu hạ tầng kỹ thuật TĐC OTT24 thuộc khu C - Khu đô thị mới An Vân Dương, các đơn vị thi công cũng đang hoàn thiện các hạng mục còn lại như san nền, phân lô và hệ thống thoát nước mưa. Đây là khu TĐC được xây dựng với quy mô khoảng 2,5ha, cách tuyến đường sắt hơn 2km, với 69 lô đất phục vụ TĐC, tổng mức đầu tư hơn 35 tỷ đồng. Chủ đầu tư đã hoàn thành công tác bàn giao toàn bộ mặt bằng để thi công. Các nhà thầu đã hoàn thành thi công bóc tầng đất mặt, đạt khoảng 60% khối lượng san nền phân lô TĐC và 70% khối lượng hạng mục thoát nước mưa. Thời gian tới, các đơn vị thi công sẽ hoàn thiện các hạng mục còn lại và cắm mốc phân lô. Đồng thời, bàn giao các lô đất để người dân TĐC trước ngày 30/5/2026 và hoàn thành toàn bộ DA trước 30/6/2026.

Hoàn thiện hạ tầng xã hội

Tại TP. Huế, DA đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam có chiều dài đoạn tuyến khoảng 95km, đi qua 12 xã, phường, gồm: Phong Dinh, Phong Thái, Hóa Châu, Dương Nỗ, Mỹ Thượng, Đan Điền, Quảng Điền, Phú Hồ, Phú Vang, Vinh Lộc, Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô. Trên tuyến có 1 ga hành khách Phú Mỹ (phường Mỹ Thượng) với diện tích khoảng 367ha và 1 ga tiềm năng Chân Mây (xã Chân Mây - Lăng Cô). Theo UBND thành phố, đến tháng 12/2026, thành phố dự kiến sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), bàn giao 100% mặt bằng sạch để thi công dự án (DA) tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đảm bảo theo yêu cầu của Chính phủ.

Trên địa bàn thành phố có tổng cộng 33 DA hạ tầng đã và đang được triển khai thực hiện để phục vụ DA đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam với kinh phí khoảng 1.807 tỷ đồng, gồm 22 khu TĐC có tổng diện tích khoảng hơn 86ha, 6 khu nghĩa trang có tổng diện tích hơn 19ha, 4 trường học có tổng diện tích khoảng 5,7ha và 1 DA khu chợ kết hợp TĐC có diện tích 2,14ha. Thành phố Huế đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng đồng bộ các khu TĐC và hạ tầng xã hội như trường học, nghĩa trang tại các địa phương để phục vụ DA trên, với mục tiêu là hoàn thành hạ tầng kỹ thuật trước 30/6 và đảm bảo đời sống người dân phải di dời, TĐC phải “bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ”.

Ông Nguyễn Trần Nhật Tuấn, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1 cho biết, trong tháng 3 này, UBND thành phố sẽ khởi công 4 DA trường THCS, tiểu học, mầm non ở các địa phương với tổng mức đầu tư hơn 330 tỷ đồng, nhằm hoàn thiện hạ tầng xã hội, phục vụ DA đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Các trường học này sẽ được xây dựng và bàn giao đưa vào sử dụng trước khi bước vào năm học mới 2027 - 2028. Hiện chủ đầu tư đã trình UBND thành phố phê duyệt đầu tư DA. Ban QLDA cũng đã phối hợp với UBND phường, xã tổ chức vận động các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng, đồng thời lập phương án chi trả đền bù ngay sau khi DA được phê duyệt.

Cũng theo Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1, hiện nay, nguồn vật liệu chính phục vụ các DA như đất, đá trên địa bàn thành phố khá khan hiếm. Vì vậy, Ban QLDA đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc xác định nhu cầu vật liệu xây dựng đất, đá phục vụ các DA trọng điểm trên địa bàn; trong đó, có các DA xây dựng các khu TĐC phục vụ giải phóng mặt bằng DA đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam để có phương án đáp ứng nhu cầu vật liệu cho DA này. Bên cạnh đó, Ban QLDA cũng phối hợp với nhà thầu lập kế hoạch tập kết vật liệu đá dăm về công trình theo từng đợt nhằm đảm bảo nguồn cung vật liệu cho các DA...