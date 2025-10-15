Bác sĩ Việt Nam lập kỷ lục mới với ca thông tim bào thai lần thứ 11

Êkíp bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1 phối hợp thực hiện ca thông tim can thiệp cho thai nhi bị hẹp van động mạch phổi nặng. Ảnh: BV

Tại Trung tâm Can thiệp bào thai – khoa Chăm sóc trước sinh, Bệnh viện Từ Dũ, bác sĩ chẩn đoán thai 20 tuần 4 ngày bị hẹp van động mạch phổi mức độ trung bình, ruột echo dày sáng. Kết quả chọc ối cho thấy không có bất thường nhiễm sắc thể và xét nghiệm TORCH âm tính. Chị Đào được theo dõi sát tiến triển của tim thai, tái khám định kỳ 2 tuần/lần.

Đến khoảng 27 tuần, tình trạng tim thai diễn tiến nặng hơn, xuất hiện mất cân đối giữa 4 buồng tim, thiểu sản thất phải, lòng thất phải hẹp nhiều và hở van 3 lá nặng, máu trào ngược lên nhĩ phải thay vì đi lên động mạch phổi. Dù vậy, các chỉ số phát triển khác của thai nhi vẫn trong giới hạn bình thường.

Khi thai được hơn 29 tuần, bác sĩ ghi nhận tình trạng hẹp van động mạch phổi, thiểu sản thất phải đã tiến triển từ mức độ trung bình sang nặng, dự báo nguy cơ chuyển sang tim một thất với tiên lượng tử vong cao sau sinh nếu không thể ghép tim ngay.

Ngoài ra, nguy cơ thai lưu vượt quá 40% nếu không được can thiệp kịp thời. Sau khi được tư vấn, sản phụ và gia đình đã đồng ý thực hiện can thiệp để cứu thai nhi.

Chiều 13/10, sản phụ được nhập viện với chẩn đoán thai 29 tuần 5 ngày, hẹp van động mạch phổi nặng diễn tiến không lỗ van, thiểu sản thất phải, hở van 3 lá nặng, dự kiến can thiệp tim bào thai khẩn cấp.

Sáng 14/10, trong buổi hội chẩn liên viện giữa Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1, các chuyên gia thống nhất đây là trường hợp bệnh tim bào thai diễn tiến nhanh, cần can thiệp cấp cứu. Sau khi lên kế hoạch chi tiết, trong vòng 4 giờ, toàn bộ công tác chuẩn bị được hoàn tất.

Đúng 14 giờ cùng ngày, ca thông tim can thiệp bào thai được tiến hành. Ban đầu, êkíp xác định thai nhi nằm sấp, tư thế không thuận lợi, nên thực hiện kỹ thuật xoay thai. Sau khoảng 10 phút, thai được đưa về tư thế ngửa với mỏm tim hướng lên trên, đồng thời được gây mê và giảm đau thai, sẵn sàng cho can thiệp.

Với thao tác chính xác, bác sĩ dùng kim 18G xuyên qua thành bụng mẹ và thành ngực thai nhi để tiếp cận buồng thất phải, luồn dây dẫn và bóng nong chuyên dụng qua lỗ van động mạch phổi. Quá trình nong bóng được thực hiện 3 lần, giúp mở rộng van và cải thiện dòng máu lưu thông.

Theo các bác sĩ, toàn bộ thủ thuật diễn ra trong 80 phút và kết thúc an toàn lúc 15 giờ 20 phút. Đây là một ca mổ can thiệp bào thai có thể nói là nhanh nhất so với các ca mổ trước đây ở tại Bệnh viện Từ Dũ.

Sau can thiệp, sản phụ được theo dõi liên tục để phát hiện sớm các biến chứng như rối loạn nhịp tim thai, dọa sinh non, nhiễm trùng hoặc xuất huyết.

Hiện tại, sau 24 giờ can thiệp, tình trạng sản phụ ổn định, tinh thần phấn khởi khi biết thai nhi có tim thai tốt, không ghi nhận dấu hiệu gò tử cung hay đau bụng bất thường.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết, đây là ca can thiệp bào thai có ý nghĩa đặc biệt, là cơ sở quan trọng để hoàn thiện hồ sơ pháp lý trình Bộ Y tế công nhận kỹ thuật Thông tim can thiệp trong bào thai vào danh mục kỹ thuật chính thức đầu tiên tại Việt Nam. Thành công này mở ra cơ hội sống tốt hơn cho nhiều em bé bị dị tật tim bẩm sinh nặng.

Thành tích này cũng là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, khẳng định năng lực và khát vọng vươn tầm của y học sản – nhi Việt Nam.