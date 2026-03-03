Kỳ vọng vào chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại phường Thủy Xuân

Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam TP. Huế phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại phường Thủy Xuân (đơn vị bầu cử số 3).

Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam TP. Huế lần lượt báo cáo tóm tắt tiểu sử của các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Huế; Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế; Lê Chí Hùng Cường, Giảng viên Trường Đại học Nông Lâm, Bí thư Đoàn Đại học Huế, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Huế; Nguyễn Thị Thùy Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Phó Trưởng ban Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, UBMTTQ Việt Nam TP. Huế.

Các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động gắn với nhiệm vụ được giao; đồng thời cam kết giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe, kịp thời phản ánh những kiến nghị của Nhân dân đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng; góp phần xây dựng chính quyền ngày càng minh bạch, hiệu lực, hiệu quả.

Cử tri phường Thủy Xuân bày tỏ mong muốn với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Huế khẳng định nếu được tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XVI sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu dân cử. Đồng thời, phấn đấu rèn luyện theo các tiêu chuẩn của ĐBQH, thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu ra mình và của Nhân dân cả nước; làm tròn trách nhiệm của ĐBQH trong các hoạt động của Quốc hội, Đoàn ĐBQH; liên hệ chặt chẽ, thường xuyên tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực, đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri tới Quốc hội; theo dõi, đôn đốc, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung cam kết sẽ thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng tham gia lập pháp và giám sát; đồng hành cùng sự phát triển của thành phố Huế; giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh; nêu cao tinh thần nêu gương, tận tụy phục vụ Nhân dân.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung cũng xác định sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai quyết liệt các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với tinh thần và quyết tâm cao nhất. Chủ động đề xuất sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù tạo dư địa phát triển mới cho thành phố; kiến nghị Trung ương ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng chiến lược, hạ tầng số, hạ tầng giao thông kết nối vùng. Thúc đẩy bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch bền vững, xây dựng Huế trở thành thành phố văn hóa - di sản tầm vóc quốc tế, đô thị xanh, thông minh, giàu bản sắc. Phát triển kinh tế biển, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế chuyên sâu; cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo. Thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội; đảm bảo mỗi người dân đều có điều kiện sống tốt nhất. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, nâng cao chất lượng y tế nhất là y tế cơ sở, đảm bảo mọi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao.

Các cử tri phường Thủy Xuân bày tỏ mong muốn các ứng cử viên sẽ giữ đúng các cam kết trở thành cầu nối “ý Đảng lòng dân”. Các cử tri cũng xuất cần quan tâm đến vấn đề giải phóng mặt bằng và tái định cư tuyến đường vành đai 3; chính sách thuế khu vực kinh tế tập thể và quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông.

Thay mặt các ứng cử viên, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời ghi nhận, tiếp thu đầy đủ các kiến nghị để tổng hợp, báo cáo đến cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Sáng cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, thuộc đơn vị bầu cử số 01 tại phường Phong Phú.

Đại diện ứng cử viên ĐBQH khóa XVI phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri tại phường Phong Phú

Đơn vị bầu cử số 1 gồm các ứng cử viên: Nguyễn Hải Nam, Ủy viên chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XV; Nguyễn Thị Sửu, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Đoàn Thị Lành, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phong Dinh và Hồ Thị Thúy Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân xã, Chi hội trưởng Nông dân thôn Phú Thượng, xã A Lưới, thành phố Huế.

Cử tri được nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên và chương trình hành động của từng người. Các ứng cử viên khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XVI sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đại biểu dân cử; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; lắng nghe, tổng hợp và phản ánh trung thực, đầy đủ ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đến Quốc hội và các cơ quan chức năng; đồng thời tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Trên tinh thần dân chủ, cử tri phường Phong Phú đã thẳng thắn phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực gắn với đời sống dân sinh. Trong đó, cử tri đề nghị quan tâm đầu tư hệ thống cơ sở vật chất tại các trường học; bố trí đủ biên chế giáo viên phù hợp khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Cử tri Tổ dân phố Giáp Nam kiến nghị đầu tư xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp công trình tránh trú bão, lũ nhằm phục vụ sinh hoạt và đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Bên cạnh đó, cử tri đề xuất quan tâm bố trí nguồn lực xây dựng tuyến đường ven biển kết nối phường Phong Quảng - Phong Phú - Mỹ Thủy để mở rộng không gian phát triển dịch vụ biển; xem xét điều chỉnh Quy hoạch điện VIII qua địa phương, đảm bảo không chồng lấn các quy hoạch khác; hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nhất là các sản phẩm OCOP; đồng thời nghiên cứu quy định khung giờ lưu thông đối với xe máy cày, máy kéo trong mùa vụ nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Cử tri phường Phong Phú đề đạt nguyện vọng tại hội nghị

Cử tri cũng bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng đối với các ứng cử viên, nhất là ông Nguyễn Hải Nam và bà Nguyễn Thị Sửu, những ĐBQH khóa XV nếu được tái cử sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực công tác, tham mưu Quốc hội và các cơ quan chức năng ban hành cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố Huế nói chung, phường Phong Phú nói riêng theo hướng bền vững.

Sáng 4/3, các ứng cử viên đại biểu HĐND TP. Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc đơn vị bầu cử số 8 có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Thuận An nhằm trình bày chương trình hành động và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của Nhân dân.

Đơn vị bầu cử số 8 gồm 7 ứng cử viên: Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQViệt Nam thành phố; Lê Huy Nghĩa, Đại tá, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Nguyễn Văn Thạnh, Đảng ủy viên, Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố; Đoàn Hữu Hào Vinh, Trưởng phòng Phòng Dân nguyện - Thông tin, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố; Hồ Thị Hồng Toan, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hải Dương, phường Thuận An; Lê Văn Nguyện, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chuyên viên Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế; Nguyễn Ngọc Yến Nhi, chuyên viên Viện Nghiên cứu phát triển thành phố.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND TP. Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc đơn vị bầu cử số 8

Tại hội nghị, cử tri được nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa IX; các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động, thể hiện quyết tâm thực hiện tốt chức trách của người đại biểu dân cử nếu được cử tri tín nhiệm.

Phát biểu trước cử tri, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài nhấn mạnh sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn; thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ của đại biểu HĐND trong công tác quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương và hoạt động giám sát. Trên cương vị công tác, ông cam kết phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận xã hội để xây dựng thành phố phát triển nhanh và bền vững.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài cũng khẳng định sẽ dành nhiều thời gian đi cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; kịp thời phản ánh, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời, thực hiện tốt vai trò giám sát việc triển khai các chủ trương, chính sách, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Đối với địa bàn Thuận An và khu vực lân cận, các ứng cử viên đề xuất một số định hướng trọng tâm như: đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, hoàn thiện quy hoạch phân khu đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại; chú trọng bảo vệ môi trường gắn với phát triển kinh tế.

Ông Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQViệt Nam thành phố trình bày chương trình hành động tại buổi tiếp xúc cử tri Thuận An

Liên quan đến khu vực biển và đầm phá, các ứng cử viên cho rằng cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền; đồng thời quan tâm phát triển phường Thuận An theo hướng đô thị du lịch biển, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, cảnh quan đặc thù.

Trên từng lĩnh vực công tác, mỗi ứng cử viên cũng cam kết gắn trách nhiệm cá nhân với nhiệm vụ được giao; chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thiết thực, khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

Khẳng định xuyên suốt trong chương trình hành động của các ứng cử viên là đặt lợi ích chính đáng của Nhân dân lên hàng đầu; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc, tiếp công dân; góp phần xây dựng chính quyền gần dân, vì dân và phục vụ Nhân dân.

Chiều 4/3, các ứng cử viên đại biểu HĐND TP. Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc đơn vị bầu cử số 8 sẽ tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri tiếp theo tại phường Thuận An.

Cũng sáng 4/3, các ứng cử viên đại biểu HĐND t hành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc đơn vị bầu cử số 5 có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Hóa Châu để trình bày chương trình hành động và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của Nhân dân.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND TP. Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc đơn vị bầu cử số 5

Các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 5 gồm các đồng chí: Phan Quý Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Phan Thanh Hải, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Nguyễn Thị Phương Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế, Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Huế; Phạm Thị Tú Nga, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND phường Hương An; Trần Đức Minh, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư SUNRISE; Dương Chí Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Thành phố Huế, Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Thành phố Huế và Trần Thị Bích May, Giám đốc Công ty TNHH SX TM DV Bảo Minh An.

C ử tri được nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác và chương trình hành động của từng ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu HĐND thành phố khóa IX. Nhiều cam kết được đưa ra, tập trung vào các nhiệm vụ như: ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng; đầu tư cho giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; chăm lo an sinh xã hội; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tăng cường giám sát việc thực thi chính sách tại cơ sở; phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, di sản Huế.

Các ứng cử viên khẳng định sẽ thực hiện nghiêm túc vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri; tham dự đầy đủ các kỳ họp HĐND, tích cực thảo luận, chất vấn và đề xuất các nghị quyết sát thực tiễn, có tính khả thi cao. Đồng thời, tăng cường giám sát việc triển khai nghị quyết, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư công, phân bổ ngân sách, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, cải cách hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả.

Cử tri phường Hóa Châu nêu kiến nghị với các ứng cử viên

Trong chương trình hành động, nhiều nội dung cũng hướng đến phát huy tiềm năng, lợi thế của phường Hóa Châu với không gian di sản đặc trưng như phố cổ Bao Vinh, các làng nghề truyền thống, cảnh quan sinh thái và hệ thống di tích lịch sử - văn hóa. Các ứng cử viên đề xuất hoàn thiện hạ tầng du lịch, phát triển các tuyến tham quan trải nghiệm, gắn bảo tồn di sản với phát triển thương mại - dịch vụ nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

Cử tri phường Hóa Châu đã kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh như: một số tuyến đường xuống cấp cần được nâng cấp, sửa chữa; gia cố các bờ kè bị ảnh hưởng sau mưa lũ; mở rộng tuyến đường Đặng Tất để bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh và người dân; tăng cường quản lý đô thị; đầu tư hệ thống điện, hạ tầng phục vụ phát triển đô thị; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trùng tu, phát huy giá trị các di tích trên địa bàn; đồng thời quan tâm phát triển du lịch gắn với sinh kế bền vững cho người dân.

Thay mặt các ứng cử viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương đã trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền và tiếp thu đầy đủ các kiến nghị của cử tri phường Hóa Châu. Ông cho biết thành phố sẽ quan tâm đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, bờ kè và các công trình dân sinh; đồng thời phát huy giá trị phố cổ Bao Vinh và các di tích trên địa bàn, gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch, thương mại - dịch vụ nhằm nâng cao thu nhập cho người dân

Các ứng cử viên cũng khẳng định sẽ tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị chính đáng của Nhân dân.

Theo kế hoạch, trong ngày 4/3, các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc đơn vị bầu cử số 11 và đơn vị bầu cử số 12 có chương trình tiếp xúc cử tri tại xã Lộc An và xã Vinh Lộc.