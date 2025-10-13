Bỉ lập dấu mốc y học thế giới với ca ghép gan chưa từng có tiền lệ

(Ảnh minh họa: Northwestern Medicine)

Giới y học quốc tế vừa ghi nhận một dấu mốc quan trọng khi các bác sĩ Bỉ thực hiện thành công một ca ghép gan đặc biệt, mở ra triển vọng điều trị mới cho những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đang cận kề ranh giới sinh tử.

Phóng viên TTXVN tại Brussels dẫn thông báo từ Trung tâm Cấy ghép của Bệnh viện Đại học Saint-Luc cho biết, các phẫu thuật viên đã áp dụng kỹ thuật ghép gan tiên tiến cho một bệnh nhân nam 48 tuổi mắc ung thư đại trực tràng di căn gan.

Đây là lần đầu tiên trên thế giới một ca phẫu thuật như vậy được thực hiện thành công nhờ sử dụng một phần gan hiến tặng từ người cho đã tử vong, đánh dấu bước đột phá mang tính lịch sử trong lĩnh vực ghép tạng.

Thành tựu này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh nguồn tạng hiến tặng trên toàn cầu luôn trong tình trạng khan hiếm.

Trước đây, việc sử dụng nội tạng từ người hiến tặng sau khi tim ngừng đập thường bị coi là tiềm ẩn nhiều rủi ro, do các tổn thương mô có thể phát sinh khi quá trình lưu thông máu bị gián đoạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng phục hồi và chức năng của cơ quan ghép.

Trong ca phẫu thuật mang tính tiên phong này, các bác sĩ Bỉ đã áp dụng quy trình bảo quản hiện đại bằng cách đặt phần gan hiến tặng vào một thiết bị tưới máu ôxy hóa ở nhiệt độ thấp nhằm duy trì chất lượng và chức năng của mô tạng.

Tiếp đó, thông qua kỹ thuật kích thích tăng trưởng chuyên sâu, phần gan ghép đã phát triển đạt kích thước cần thiết, tạo điều kiện để các phẫu thuật viên tiến hành cắt bỏ hoàn toàn lá gan bị bệnh của bệnh nhân khoảng 10 ngày sau đó.

Kết quả theo dõi cho thấy 15 tháng sau ca đại phẫu, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân tiến triển rất tích cực, không xuất hiện dấu hiệu thải ghép hay biến chứng nghiêm trọng. Đây được xem là bằng chứng rõ ràng cho tính an toàn và hiệu quả của phương pháp ghép gan chưa từng có tiền lệ này.

Giới chuyên môn đánh giá thành công của ca ghép không chỉ là bước tiến vượt bậc về mặt kỹ thuật, mà còn khẳng định vị thế tiên phong của nền y học Bỉ trong nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp điều trị hiện đại.

Dấu mốc đầu tiên trên thế giới này được kỳ vọng sẽ mở ra hướng tiếp cận mới trong điều trị các bệnh lý gan phức tạp, đồng thời thắp lên hy vọng cho nhiều bệnh nhân đang từng ngày chờ đợi cơ hội được tiếp tục sự sống.

