Khai mạc kỳ tuyển dụng bác sĩ theo chính sách thu hút tại các đơn vị y tế thành phố Huế

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình phát biểu khai mạc kỳ tuyển dụng

Dự khai mạc có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình.

Theo báo cáo của HĐTD, kỳ tuyển dụng năm nay nhận được 12 hồ sơ đăng ký dự tuyển trên tổng số 53 chỉ tiêu cần tuyển. Sau vòng 1, 12/12 thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2. Công tác chuẩn bị kỳ thi được triển khai chu đáo, đảm bảo các điều kiện cần thiết để kỳ tuyển dụng diễn ra nghiêm túc, khách quan, công bằng, dân chủ và đúng quy định.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình chúc mừng 12 thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2, đồng thời nhấn mạnh: “Kỳ tuyển dụng bác sĩ này không chỉ là quá trình tuyển chọn nhân lực, mà còn là hành trình tìm kiếm những trái tim nhiệt huyết, những người thầy thuốc tận tâm, sẵn sàng gắn bó và cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn thành phố.”

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố khẳng định, Huế đang từng bước khẳng định vai trò trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, nơi quy tụ đội ngũ bác sĩ, chuyên gia, cơ sở vật chất và kỹ thuật y học hiện đại. Chính sách thu hút bác sĩ của thành phố là một chủ trương nhân văn, thiết thực, nhằm bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển ngành y tế Huế hiện đại, nhân văn, chuyên sâu và hội nhập.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình đề nghị HĐTD thực hiện nghiêm quy chế, nội quy kỳ thi; đảm bảo an toàn, đúng quy định trong toàn bộ quá trình tổ chức; chuẩn bị tốt công tác hậu cần, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Đối với các thí sinh tham dự kỳ xét tuyển, cần nêu cao tinh thần tự giác, nghiêm túc, tuân thủ đúng kế hoạch, nội quy và quy định của kỳ thi.

Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đãi ngộ và môi trường làm việc, đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn sâu nhằm giữ chân và phát huy đội ngũ bác sĩ giỏi, góp phần xây dựng Huế trở thành trung tâm y tế chất lượng cao của cả nước.