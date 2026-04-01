Ký kết thành lập Trung tâm Đào tạo Phẫu thuật Robot Việt - Trung

Lãnh đạo 2 đơn vị tại lễ ký kết

Theo nội dung hợp tác, các bên thống nhất xây dựng một trung tâm đào tạo phẫu thuật robot chuyên sâu đặt tại BVTW Huế. Trung tâm hướng tới mục tiêu trở thành cơ sở đào tạo hàng đầu tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực phẫu thuật robot - một trong những xu hướng phát triển nổi bật của y học hiện đại.

Trong lộ trình triển khai, các bên sẽ phối hợp xây dựng chương trình đào tạo chuẩn hóa dành cho bác sĩ trong nước và quốc tế; đồng thời chuyển giao các công nghệ robot tiên tiến, cập nhật kỹ thuật mới và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học chuyên sâu. Đây không chỉ là nơi đào tạo mà còn là trung tâm học thuật, kết nối các chuyên gia, góp phần hình thành mạng lưới hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phẫu thuật robot.

Về mô hình vận hành, BVTW Huế giữ vai trò chủ trì trong công tác lâm sàng và đào tạo nguồn nhân lực; MicroPort MedBot chịu trách nhiệm cung cấp giải pháp công nghệ, thiết bị và hỗ trợ kỹ thuật; trong khi HFM đóng vai trò điều phối, hỗ trợ vận hành và kết nối hợp tác giữa các bên. Sự phân công rõ ràng này được kỳ vọng sẽ đảm bảo tính hiệu quả, đồng bộ và bền vững cho dự án.

Việc thành lập Trung tâm Đào tạo Phẫu thuật Robot Việt - Trung không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ y học tiên tiến cho đội ngũ bác sĩ mà còn góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Đồng thời, dự án cũng khẳng định vị thế tiên phong của BVTW Huế trong việc ứng dụng kỹ thuật cao, từng bước đưa Việt Nam trở thành điểm sáng trong khu vực về phát triển y học công nghệ cao.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, sự ra đời của trung tâm được kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và góp phần hiện đại hóa hệ thống y tế quốc gia.