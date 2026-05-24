Ký kết nhiều chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

HNN.VN - Sáng 25/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp, đơn vị đồng hành nhằm triển khai chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn năm 2026.

Theo nội dung ký kết, đoàn viên và con đoàn viên được giảm từ 10 - 20% học phí các lớp năng khiếu tại Trung tâm Thanh thiếu nhi thành phố; riêng lớp bơi giảm 10% học phí. Dịp hè năm nay, hai đơn vị phối hợp tổ chức lớp dạy bơi miễn phí cho 30 học sinh tiểu học và THCS là con đoàn viên thuộc các công đoàn cơ sở trực thuộc, ưu tiên các em có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo hoặc đạt thành tích cao trong học tập.

LĐLĐ thành phố đồng thời ký kết chương trình phúc lợi với Công ty CP Thanh Tân Thừa Thiên Huế nhằm triển khai các chính sách ưu đãi nghỉ dưỡng, vui chơi tại Khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Alba Thanh Tân cho đoàn viên và con đoàn viên. Các công đoàn cơ sở tổ chức tham quan, nghỉ dưỡng cho đoàn viên sẽ được hưởng ưu đãi giá vé ngâm tắm, vui chơi; con đoàn viên được miễn phí vé theo từng chương trình cụ thể do doanh nghiệp triển khai.

Ngoài ra, LĐLĐ thành phố còn phối hợp với Công ty TNHH TM&DV Hoa Nghiêm triển khai chương trình ưu đãi dịch vụ cưới cho đoàn viên trong tháng 5/2026. Theo đó, đoàn viên được giảm 10% các gói dịch vụ cưới; đồng thời hỗ trợ miễn phí thuê váy cưới trị giá 9 triệu đồng cho một số trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo LĐLĐ thành phố, các chương trình góp phần mở rộng hệ thống phúc lợi, nâng cao chất lượng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động trên địa bàn.

Hải Thuận
