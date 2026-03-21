Bệnh nhi 7 tuổi được ghép tủy thành công, chấm dứt phụ thuộc truyền máu

Đội ngũ y bác sĩ BVTW Huế thực hiện ca ghép tủy cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Bệnh nhi là cháu Hoàng T.M. (7 tuổi, quê Lào Cai), được chẩn đoán mắc Beta-Thalassemia từ khi mới 8 tháng tuổi. Suốt nhiều năm, cháu phải truyền máu định kỳ mỗi 3-4 tuần để duy trì sự sống và sử dụng thuốc thải sắt từ năm 3 tuổi. Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy tình trạng ứ sắt ở gan ở mức độ trung bình đến nặng - một biến chứng thường gặp ở bệnh nhân phải truyền máu kéo dài.

Sau khi tìm hiểu thông tin về các ca ghép tủy điều trị Thalassemia thành công tại BVTW Huế, gia đình đã quyết định đưa cháu vào Huế để điều trị. Qua xét nghiệm, cháu có sự tương thích HLA hoàn toàn (12/12) với chị gái 11 tuổi - điều kiện quan trọng để tiến hành ghép tế bào gốc đồng loại. Hội đồng chuyên môn của bệnh viện đã tiến hành hội chẩn toàn viện và xây dựng phác đồ điều trị tối ưu cho bệnh nhi.

Trong quá trình ghép, bệnh nhi gặp một số biến chứng như nhiễm trùng, xuất huyết bàng quang và tái hoạt hóa virus CMV. Tuy nhiên, nhờ được theo dõi sát sao và xử trí kịp thời bởi đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, tình trạng của cháu dần ổn định. Đến nay, các dòng tế bào máu đã phục hồi tốt, sức khỏe cải thiện rõ rệt và đủ điều kiện xuất viện.

Niềm vui của các y bác sĩ và gia đình trong ngày bệnh nhi được xuất viện

Theo các chuyên gia, Thalassemia là bệnh lý di truyền phổ biến tại Việt Nam, với khoảng 2.000-2.500 trẻ em mắc thể nặng được phát hiện mỗi năm. Người bệnh phải điều trị suốt đời bằng truyền máu và thải sắt, kéo theo nhiều biến chứng nguy hiểm ở tim, gan, thận, hệ nội tiết và sự phát triển thể chất, tinh thần. Ghép tế bào gốc hiện là phương pháp duy nhất có thể giúp bệnh nhân khỏi bệnh hoàn toàn, chấm dứt tình trạng phụ thuộc truyền máu.

Là bệnh viện hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế, BVTW Huế nhiều năm qua giữ vai trò tiên phong trong triển khai các kỹ thuật y học chuyên sâu, đặc biệt trong lĩnh vực ghép tạng và ghép tế bào gốc. Từ năm 2019, bệnh viện đã bắt đầu thực hiện ghép tế bào gốc ở trẻ em với các bệnh lý như u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao, u nguyên bào võng mạc di căn và lymphoma tái phát, trước khi mở rộng sang điều trị Thalassemia.

Từ tháng 9/2024, bệnh viện chính thức triển khai ghép tế bào gốc điều trị Thalassemia, trở thành đơn vị đầu tiên tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên và là cơ sở thứ hai trên cả nước thực hiện kỹ thuật này. Đến nay, bệnh viện đã thực hiện tổng cộng 67 ca ghép tế bào gốc ở trẻ em, trong đó có 15 ca ghép đồng loại cho bệnh nhi tan máu bẩm sinh chỉ trong vòng 1,5 năm - con số cao nhất cả nước trong cùng thời gian.

Thành công của ca ghép tủy lần này không chỉ mang lại cơ hội sống khỏe mạnh cho bệnh nhi, mà còn khẳng định năng lực chuyên môn ngày càng cao của y tế Việt Nam trong việc làm chủ các kỹ thuật điều trị phức tạp, mang lại hy vọng cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.