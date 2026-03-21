Bệnh nhi 7 tuổi được ghép tủy thành công, chấm dứt phụ thuộc truyền máu

HNN.VN - Sáng 25/3, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế cho biết, đơn vị vừa tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhi mắc bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) sau ca ghép tủy thành công với nguồn tủy lấy từ chị ruột. Đây là trường hợp ghép tủy Thalassemia thứ 15 được thực hiện tại bệnh viện, đánh dấu bước tiến trong điều trị các bệnh lý huyết học di truyền.

Đội ngũ y bác sĩ BVTW Huế thực hiện ca ghép tủy cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC 

Bệnh nhi là cháu Hoàng T.M. (7 tuổi, quê Lào Cai), được chẩn đoán mắc Beta-Thalassemia từ khi mới 8 tháng tuổi. Suốt nhiều năm, cháu phải truyền máu định kỳ mỗi 3-4 tuần để duy trì sự sống và sử dụng thuốc thải sắt từ năm 3 tuổi. Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy tình trạng ứ sắt ở gan ở mức độ trung bình đến nặng - một biến chứng thường gặp ở bệnh nhân phải truyền máu kéo dài.

Sau khi tìm hiểu thông tin về các ca ghép tủy điều trị Thalassemia thành công tại BVTW Huế, gia đình đã quyết định đưa cháu vào Huế để điều trị. Qua xét nghiệm, cháu có sự tương thích HLA hoàn toàn (12/12) với chị gái 11 tuổi - điều kiện quan trọng để tiến hành ghép tế bào gốc đồng loại. Hội đồng chuyên môn của bệnh viện đã tiến hành hội chẩn toàn viện và xây dựng phác đồ điều trị tối ưu cho bệnh nhi.

Trong quá trình ghép, bệnh nhi gặp một số biến chứng như nhiễm trùng, xuất huyết bàng quang và tái hoạt hóa virus CMV. Tuy nhiên, nhờ được theo dõi sát sao và xử trí kịp thời bởi đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, tình trạng của cháu dần ổn định. Đến nay, các dòng tế bào máu đã phục hồi tốt, sức khỏe cải thiện rõ rệt và đủ điều kiện xuất viện.

Niềm vui của các y bác sĩ và gia đình trong ngày bệnh nhi được xuất viện 

Theo các chuyên gia, Thalassemia là bệnh lý di truyền phổ biến tại Việt Nam, với khoảng 2.000-2.500 trẻ em mắc thể nặng được phát hiện mỗi năm. Người bệnh phải điều trị suốt đời bằng truyền máu và thải sắt, kéo theo nhiều biến chứng nguy hiểm ở tim, gan, thận, hệ nội tiết và sự phát triển thể chất, tinh thần. Ghép tế bào gốc hiện là phương pháp duy nhất có thể giúp bệnh nhân khỏi bệnh hoàn toàn, chấm dứt tình trạng phụ thuộc truyền máu.

Là bệnh viện hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế, BVTW Huế nhiều năm qua giữ vai trò tiên phong trong triển khai các kỹ thuật y học chuyên sâu, đặc biệt trong lĩnh vực ghép tạng và ghép tế bào gốc. Từ năm 2019, bệnh viện đã bắt đầu thực hiện ghép tế bào gốc ở trẻ em với các bệnh lý như u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao, u nguyên bào võng mạc di căn và lymphoma tái phát, trước khi mở rộng sang điều trị Thalassemia.

Từ tháng 9/2024, bệnh viện chính thức triển khai ghép tế bào gốc điều trị Thalassemia, trở thành đơn vị đầu tiên tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên và là cơ sở thứ hai trên cả nước thực hiện kỹ thuật này. Đến nay, bệnh viện đã thực hiện tổng cộng 67 ca ghép tế bào gốc ở trẻ em, trong đó có 15 ca ghép đồng loại cho bệnh nhi tan máu bẩm sinh chỉ trong vòng 1,5 năm - con số cao nhất cả nước trong cùng thời gian.

Thành công của ca ghép tủy lần này không chỉ mang lại cơ hội sống khỏe mạnh cho bệnh nhi, mà còn khẳng định năng lực chuyên môn ngày càng cao của y tế Việt Nam trong việc làm chủ các kỹ thuật điều trị phức tạp, mang lại hy vọng cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

THANH HƯƠNG
Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cho bệnh nhân mắc các dị tật vùng hàm mặt

Trong hai ngày 17 và 18/3, Bệnh viện Răng Hàm Mặt (RHM) Huế phối hợp với Tổ chức Nuoy Reconstructive International (Hoa Kỳ) tổ chức Chương trình phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, mang lại cơ hội điều trị cho nhiều bệnh nhân mắc các dị tật vùng hàm mặt, đồng thời mở ra hướng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế chuyên sâu.

Lan tỏa nghĩa cử hiến máu của cán bộ và sinh viên ngành y TP. Huế

Sáng 8/3, Trung tâm Huyết học Truyền máu - Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với Đoàn Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế và Câu lạc bộ Ngân hàng Máu sống Trường Đại học Y - Dược tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với sự tham gia của đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Cứu sống bé gái 7 tuổi bị rắn cạp nia cắn nhờ huyết thanh chuyển khẩn trong đêm

Chiều 2/3, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế cho biết các bác sĩ của bệnh viện đã cứu sống thành công một bệnh nhi 7 tuổi (trú tại A Lưới, TP. Huế) bị rắn cạp nia (còn gọi là rắn mai) cắn khi đang ngủ dưới nền nhà. Ca bệnh được đánh giá đặc biệt nguy kịch do bệnh nhi nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng, liệt tứ chi và có nguy cơ tử vong cao nếu không được sử dụng huyết thanh kháng nọc kịp thời.

