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ClockThứ Tư, 03/06/2026 12:32

Ký kết chương trình phối hợp chăm sóc sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030

HNN.VN - Sáng 3/6, Sở Y tế TP. Huế và Hội Nông dân thành phố tổ chức hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030 nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

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Lãnh đạo 2 đơn vị tại lễ ký kết 

Tham dự hội nghị có ThS.BS CKII Hoàng Trọng Quý, Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Huế; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế, Bệnh viện Phổi cùng lãnh đạo Hội Nông dân thành phố và các đơn vị liên quan.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Sở Y tế nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phối hợp giữa ngành Y tế và Hội Nông dân trong việc nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi chăm sóc sức khỏe của người dân. Trong đó, hội viên nông dân là lực lượng đông đảo, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. Việc đẩy mạnh truyền thông, giáo dục sức khỏe đến nhóm đối tượng này sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng cộng đồng dân cư khỏe mạnh, phát triển bền vững.

Tại hội nghị, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đã báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2026. Theo đó, nhiều hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe về phòng, chống dịch bệnh, tác hại của thuốc lá, bảo đảm an toàn thực phẩm và chăm sóc sức khỏe cho hội viên nông dân đã được triển khai rộng khắp, mang lại hiệu quả tích cực. Các hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao kiến thức, thay đổi hành vi có lợi cho sức khỏe mà còn giúp người dân chủ động phòng ngừa bệnh tật, bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.

Theo nội dung ký kết, giai đoạn 2026 - 2030, hai đơn vị sẽ tập trung phối hợp tuyên truyền, giáo dục sức khỏe trên nhiều lĩnh vực trọng tâm như bảo đảm an toàn thực phẩm; dân số và phát triển; chăm sóc sức khỏe sinh sản; phòng, chống bệnh truyền nhiễm; phòng, chống bệnh không lây nhiễm gắn với dinh dưỡng hợp lý; bảo vệ sức khỏe môi trường; phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu bia; phòng, chống bệnh nghề nghiệp trong sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, công tác tư vấn, truyền thông về các bệnh hô hấp và bệnh phổi cũng sẽ được tăng cường nhằm nâng cao nhận thức, khả năng phòng bệnh cho người dân.

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 Từ khóa:
y tếký kếtnông dân
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