Tổ chức 32 lớp đào tạo cán bộ y tế trên toàn quốc

Lãnh đạo BVTW Huế chụp ảnh lưu niệm với các học viên tham gia các khóa đào tạo

Phát biểu khai mạc, GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế nhấn mạnh, đào tạo liên tục là yêu cầu bắt buộc đối với cán bộ y tế trong bối cảnh y học không ngừng phát triển, góp phần đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh và an toàn người bệnh. Việc tham gia các chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức không chỉ giúp nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng thực hành mà còn là điều kiện cần thiết để duy trì và cấp mới chứng chỉ hành nghề theo quy định của Bộ Y tế. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các học viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, từng bước chuẩn hóa và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế trên toàn quốc.

Trong đợt này, bệnh viện tổ chức 32 lớp học với sự tham gia của 126 học viên là các bác sĩ, điều dưỡng đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Nội dung các khóa đào tạo được xây dựng đa dạng, bám sát nhu cầu thực tiễn trong công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc người bệnh. Các chuyên đề không chỉ tập trung vào kiến thức chuyên môn mà còn chú trọng đến kỹ năng lâm sàng, xử trí tình huống và cập nhật các phác đồ điều trị mới.

Theo đại diện Ban tổ chức, việc tham gia các khóa đào tạo liên tục là yêu cầu bắt buộc đối với cán bộ y tế nhằm đảm bảo duy trì và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Đồng thời, đây cũng là điều kiện quan trọng để cấp mới và gia hạn chứng chỉ hành nghề theo quy định của Bộ Y tế. Qua đó, góp phần chuẩn hóa đội ngũ nhân lực y tế, hướng đến mục tiêu phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn.