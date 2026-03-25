Tổ chức 32 lớp đào tạo cán bộ y tế trên toàn quốc

HNN.VN - Nhằm đáp ứng nhu cầu cập nhật kiến thức và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế vừa tổ chức khai giảng các lớp đào tạo liên tục trong tháng 3/2026 với quy mô lớn, thu hút đông đảo học viên đến từ nhiều cơ sở y tế trên cả nước.

Lãnh đạo BVTW Huế chụp ảnh lưu niệm với các học viên tham gia các khóa đào tạo 

Phát biểu khai mạc, GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế nhấn mạnh, đào tạo liên tục là yêu cầu bắt buộc đối với cán bộ y tế trong bối cảnh y học không ngừng phát triển, góp phần đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh và an toàn người bệnh. Việc tham gia các chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức không chỉ giúp nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng thực hành mà còn là điều kiện cần thiết để duy trì và cấp mới chứng chỉ hành nghề theo quy định của Bộ Y tế. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các học viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, từng bước chuẩn hóa và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế trên toàn quốc.

Trong đợt này, bệnh viện tổ chức 32 lớp học với sự tham gia của 126 học viên là các bác sĩ, điều dưỡng đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Nội dung các khóa đào tạo được xây dựng đa dạng, bám sát nhu cầu thực tiễn trong công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc người bệnh. Các chuyên đề không chỉ tập trung vào kiến thức chuyên môn mà còn chú trọng đến kỹ năng lâm sàng, xử trí tình huống và cập nhật các phác đồ điều trị mới.

Theo đại diện Ban tổ chức, việc tham gia các khóa đào tạo liên tục là yêu cầu bắt buộc đối với cán bộ y tế nhằm đảm bảo duy trì và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Đồng thời, đây cũng là điều kiện quan trọng để cấp mới và gia hạn chứng chỉ hành nghề theo quy định của Bộ Y tế. Qua đó, góp phần chuẩn hóa đội ngũ nhân lực y tế, hướng đến mục tiêu phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn.

KHÁNH THƯ
Bệnh nhi 7 tuổi được ghép tủy thành công, chấm dứt phụ thuộc truyền máu

Sáng 25/3, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế cho biết, đơn vị vừa tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhi mắc bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) sau ca ghép tủy thành công với nguồn tủy lấy từ chị ruột. Đây là trường hợp ghép tủy Thalassemia thứ 15 được thực hiện tại bệnh viện, đánh dấu bước tiến trong điều trị các bệnh lý huyết học di truyền.

Đào tạo về an toàn bức xạ trong y tế và công nghiệp

Trong 3 ngày, từ ngày 19 - 21/3, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Thông tin và Đào tạo, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức khóa đào tạo An toàn bức xạ trong y tế và công nghiệp cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động bức xạ trên địa bàn.

Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cho bệnh nhân mắc các dị tật vùng hàm mặt

Trong hai ngày 17 và 18/3, Bệnh viện Răng Hàm Mặt (RHM) Huế phối hợp với Tổ chức Nuoy Reconstructive International (Hoa Kỳ) tổ chức Chương trình phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, mang lại cơ hội điều trị cho nhiều bệnh nhân mắc các dị tật vùng hàm mặt, đồng thời mở ra hướng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế chuyên sâu.

Thụy Sĩ hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cấp quản lý ngành du lịch

Chiều 12/3, dự án Du lịch Thụy Sĩ vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam (ST4SD) chính thức ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với hai đơn vị đào tạo hàng đầu khu vực miền Trung: Trường Du lịch - Đại học Huế và Trường Cao đẳng Du lịch Huế. Tham dự lễ ký kết có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình.

Lan tỏa nghĩa cử hiến máu của cán bộ và sinh viên ngành y TP. Huế

Sáng 8/3, Trung tâm Huyết học Truyền máu - Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với Đoàn Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế và Câu lạc bộ Ngân hàng Máu sống Trường Đại học Y - Dược tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với sự tham gia của đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

